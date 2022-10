Flere barnehager helt stengt: – Alvorlig

Natt til lørdag ble det brudd i meklingen mellom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og de tre arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet.

– Sterkt beklagelig

Dermed ble 112 barnehager i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestlandet tatt ut i streik fra og med mandag.

– Dette er ingen god dag i barnehagesektoren. Det er alvorlig og sterkt beklagelig at det nå er streik i private barnehager. Vi hadde virkelig håpet at vi skulle komme til en enighet, men det lykkes ikke partene med, sier kommunikasjonsdirektør i PBL Marius Iversen til TV 2.

PBL har ingen fullstendig oversikt over hvor mange av de 112 barnehagene som er helt stengt, men Iversen bekrefter overfor TV 2 at det gjelder flere barnehager.

– De fleste av barnehagene har fortsatt et tilbud, men noen har et begrenset tilbud i form av kortere åpningstider eller et tilbud med mindre innhold, sier han.

Ingen nye samtaler

Forhandlingsleder Anne Green Nilsen sier til TV 2 at det siden bruddet i meklingen ikke har vært noen formell kontakt mellom partene.

Green Nilsen er tydelig på at det er vanskelig å si hvor langvarig konflikten kan bli.

– Vi har sagt at vi er berett til å ha samtaler når det er mulig. Vi lar ikke være å tenke at vi skal snakke sammen, sier hun.

Per nå er det imidlertid ikke planlagt nye samtaler, bekrefter Green Nilsen og Iversen i PBL.

– Begge partene har et ansvar for at steiken ikke blir mer langvarig enn nødvendig. Vi er tilgjengelig 24/7 og snakker gjerne med fagforeningene igjen, når forutsetningene for det er på plass, sier Iversen.

– Alvorlig skritt

Kommunikasjonsdirektøren sier at de neste dagene og ukene vil vise hvorvidt det er grunnlag for å gjenoppta samtalene.

– Det å streike er et alvorlig skritt, men vi gjør det når det er nødvendig – og nå er det det, sier Green Nilsen i Fagforbundet.

Dersom partene ikke kommer til enighet før torsdag, trappes streiken ytterligere opp. Da går ytterligere 492 barnehageansatte ut i streik, og totalt 1499 ansatte vil være tatt ut.