Fleire unge tar kontakt: – Vi er kjempebekymra

Telefonane står sjeldan stille hos Mental Helse sin hjelpetelefon, og dei to første månadane i 2023 har ikkje vore noko unntak.

Men trass at pågangen blir større månad for månad, fryktar organisasjonen at dei no blir nøydd å redusere tilbodet deira.

– Pågangen blir berre større, men midlane minkar. Det er ikkje noko samsvar i det, og vi blir ståande i ein spagat, seier Aslaug Timland Dale, dagleg leiar i Mental Helse sin hjelpetelefon.

– Skremmande

Dei døgnopne hjelpetelefonane til Mental Helse og Kirkens SOS skal vere eit lågterskeltilbod til alle som av ulike grunnar treng nokon å snakke med.

Begge fortel no om ein enorm pågang både på hjelpetelefon og på chat. Sjølvmordstankar og sjølvskading er tema som ofte går igjen.

– Vi er kjempebekymra. Vi er ein temperaturmålar på korleis mange i Noreg har det frå dag til dag. Tendensen vi ser no er skremmande, seier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS.

Han har tatt eit dykk inn i statistikken for dei to første månadane i året, og seier at funna er dystre.

Hittil i år har dei opplevd ei auke på 29 prosent av henvendingar frå barn og unge i alderen 10-19 år som handlar om sjølvmordstankar.

– Det er altså ein 29 prosent auke med unge mennesker som lurer på om sjølvmord er eit alternativ. Det er alvorlig, seier han.

Drastiske tiltak

Organisasjonane får fleire hundre tusen henvendingar på telefon og chat kvart år. Ingen av dei har kapasitet til å svare på alle.

No fryktar dei at ei omlegging av tilskotsordningane vil gjere at dei når ut til enno færre.

Før fekk dei øyremerka midlar gjennom statsbudsjettet. I fjor låg beløpet på om lag 27 millionar kroner til kvar av dei.

No må dei søke saman med 59 andre aktørar om ein samla pott på 72 millionar kroner.

Ti veker inn i året har dei enno ikkje fått svar på kva dei får å drive for i år.

– Vi anar ikkje kva vi har av midlar. Vi kan ikkje planlegge, vi kan ikkje sette i gong nye tiltak, og vi er uroa for at vi ikkje skal kunne betale ut løn. Dermed ser vi oss nøydde til å redusere tilbodet vi har, seier Dale i Mental Helse.

Ho seier den krevjande situasjonen gjer at dei no er nøydde å ta drastiske tiltak.

– Per no har 12 tilsette på midlertidige kontraktar blitt informert om at deira arbeidskontrakt ikkje blir forlenga. Dette vil heilt klart påverke vår moglegheit til å vere der for våre brukarar, seier Timland Dale.

2 av 3 får ikkje svar

Mental Helse står no i ein prosess med å kutte ned på opningstider og på kor mange linjer dei har oppe på Studenttelefonen og Foreldresupportlinja deira.

Hjelpetelefonen skal framleis vere døgnopen, men dei må no vurdere kor mange linjer dei klarar halde ope om gongen.

– Vi ønskjer å vere der for flest mogleg, men det er utruleg vondt å vite at 2/3 av dei som ringer ikkje når oss fordi vi ikkje har moglegheit til å halde ope, seier Dale.

Også Kirkens SOS har sett spareblussen på, i ei tid der dei eigentleg treng å styrke tilboda sine.

– Vi må vere tilbakehalden med pengebruken. Tiltak blir sett på vent, og vi kan ikkje tilsette nye folk. Vi har ikkje sjans til å møte det store behovet som er, seier Heimdal.

– Vi synest denne omlegginga var forferdeleg dårleg planlagt, legg han til.

Hoksrud: – Provoserande

Helsepolitisk talsperson i Framstegspartiet, Bård Hoksrud, meiner situasjonen viser at regjeringa ikkje gjer nok til å styrke lågterskeltilboda for psykisk helse i Noreg.

– Vi er veldig kritiske til det regjeringa gjorde i budsjettet når dei kutta øyremerka midlar til desse organisasjonane. Dei opplever ein enorm pågang og det viser at det er eit skrikande behov for slike ordningar, seier Hoksrud.

Han ber regjeringa kome på bana og sørge for at organisasjonane får midlane dei treng til å drive.

– Tidsbruken her er uakseptabel.

Rettferdig fordeling

Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen (Ap), er ikkje einig i Frp sin påstand om at regjeringa nedprioriterer lågterskeltilbod for psykisk helse.

Ho forsikrar om at dei ikkje vil kutte i midlane til tenester som hjelpetelefonane, men at dei legg tilskotsordninga inn ei søkbar ordning for å gi meir rettferdig fordeling og sørge for at tilskota treffer best mogleg.

– Psykisk helse er eit viktig område som denne regjeringa prioriterer. I statsbudsjettet har vi derfor satt av 150 millionar kroner til å styrke og utvikle nye tiltak for lågterskeltilbod innan psykisk helse og rus i kommunane, seier Rønning-Arnesen.

Det er Helsedirektoratet som skal behandle søknadane om tilskot.

Dei opplyser at dei har mottatt eit stort antal søkarar om tilskot, og at dei er noko forseinka i behandlinga av søknadane.

Dei håpar å gi ut svar i midten av mars.

Må styrke lågterskeltilboda

Både Heimdal i Kirkens SOS og Timland Dale i Mental Helse seier dei opplever at det er stort fokus på unges psykiske helse. Alle er einige i at dette er noko som skal satsast på.

– Det er mange med oss som er bekymra, men vi ser for få tiltak, seier Heimdal.

Han får støtte av Timland Dale, som etterlyser meir midlar til å drive tiltaka.

– Eg tenker det er eit ganske stor sprik med mellom tanke, ønske og faktisk handling. Det krevst midlar for å oppretthalde eit lågterskeltilbod, og vi veit at det er eit enormt behov for sånne som oss, seier Timland Dale.