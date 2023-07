Fleire får ikkje kreftbehandling innan fristen

DØDELEG: Lungekreft er den kreftforma som tek flest liv i Norge. Foto: Frank May

Ingen av helseføretaka i Norge har halde seg til fristen for behandling. For den mest livstruande kreftforma var tala spesielt urovekkande.

Alle pasientar som ein mistenker kan ha kreft, skal få tilbod om eit behandlingsforløp innfor ein gitt tidsfrist. Nye tal viser at fristane blir broten i alle dei regionale helseføretaka.



– Vi er bekymra for at hundrevis av pasientar har venta unødvendig lenge på oppstart av kreftbehandling.

Det seier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Ifølge foreininga skal helsedirektoratet komme med ei oppdatering til helseføretaka ein gang i månaden.

På grunn av ei omlegging er det no eit halvt år sidan dei fekk dette.

SVÆRT BEKYMRA: Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen er tydelig på at ein har ingen tid å miste før behandlinga startar, dersom det skulle vise seg at ein har kreft. Foto: Lise Åserud

Sjukehusa er avhengige av dei tala, for å vite kor dei skal sette inn resursane sine.

Då dei nye tala endeleg blei publisert, viste dei at berre 66 prosent av pasientane i Noreg med kreft, får tilbod om utgreiing og behandling innanfor tidsfristen som er sett for pakkeforløp.

Endå verre står det til med ventetida hos lungekreftpasientane.

Dødeleg sjukdom

Lungekreft er den kreftforma som årleg tek flest liv i Norge.

Tala viser at berre 52 prosent av lungekreftpasientane har fått tilbod om behandling og utgreiing innanfor tidsfristen i år.

Målet er at minst 70 prosent får utgreiing og behandling innan fristen for sin kreftform.



– Det er svært alvorleg når vi veit at dette er ein kreftform som ofte blir oppdaga for seint, seier Ross.

Nedetid hos Helsedirektoratet

Statistikken som skal gje sjukehusa ein peikepinn på korleis dei ligg an med tidsfristane var nede frå januar til juni.

Kreftforeininga fryktar det kan ha gått ut over sjukehusa.

– Vi trur det kan vere ein samanheng mellom tilgang på statistikk og nedgangen i antal sjukehus som held fristen for pakkeforløp, seier Ross.

Helsedirektoratet grunngjev nedetida med at dei internt har jobba med å legge om produksjonen.

Varslinga om nedetid nådde etter det kreftforeininga erfarer, ikkje sjukehusa før mai månad. Legane dei var i kontakt med var svært frustrerte over at tala ikkje var komne.

Helsedirektoratet på si side meiner sjukehusa har fått månadleg tilbakemelding om omlegginga av produksjonen.



Olav Isak Sjøflot som er fungerande avdelingsdirektør i Helsedirektorat seier at dei la om produksjonen for å blant anna lage nye løysingar, og at dette tok lengre tid enn planlagt.

Sjølv om omlegginga ikkje nødvendigvis er heile grunnen til dei negative tala, meiner Ross det blir vanskelegare for sjukehusa å rette opp i feil dersom dei ikkje veit korleis dei ligg an.

Telemark dårlegast ut



Tala viser at det er store geografiske forskjellar.

På landsbasis kjem Helse Midt-Norge dårlegast ut hittil i 2023.

– Vi fryktar at kreftpasientar i Trøndelag og Møre og Romsdal ikkje får den behandlinga dei skal ha innan anbefalt tid. Det er ikkje sikkert dei vil få ein dårlegare prognose, men tida ein må vente er for mange noko av det verste, seier Ross.

Ser ein på kvar enkelt helseføretak er det sjukehuset i Telemark som er lengst vekke frå å nå målet.

LÅGAST TAL: Sjukehuset i Telemark kjem dårlegast ut ifølge tala frå Helsedirektoratet. Foto: Terje Pedersen

Der har 28 prosent av pasientane med mistanke om lungekreft fått tilbod innanfor tidsfristen.

– Vi kan alle tenke oss kor krevjande det er å leve med ein mistanke om kreft. Det einaste ein ønsker er å få raskast mogleg avklaring, seier Ross.

Sjukehuset i Telemark svarar i ein e-post til TV 2 at dei arbeider med å forbetre måloppnåinga.

– Tala for pakkeforløp for lungekreft er ikkje kvalitetssikra endå. Resultata har variert over tid, og dei siste er nok lågare enn målsettinga, seier Geir Jørgen Bekkevold i kommunikasjonsavdelinga hos Telemark sjukehus.

Av alle føretaka var det berre Helse Førde og Helse Stavanger som var innanfor fristen for lungekreft i år.

– Det er uakseptabelt at kreftpasientar enkelte stader i landet må vente lengre enn andre. Kor du bur og kva for eit postnummer du har skal ikkje ha noko å seie. I Noreg har du krav på den beste kreftbehandlinga uavhengig av kor du bur i landet.

Samanlagt var det ingen av dei regionale helseføretaka som klarte å nå målet regjeringa innførte i 2015, verken for lungekreft eller nokre av dei andre kreftformene.