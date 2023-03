– Flår de fattige

Det er like sannsynlig at Senterungdommen støtter en regjering SV trer inn i, som at en okse skal kalve og at Elvis lever.

Det var ungdomspartileder Andrine Hanssen-Seppolas beskjed fra talerstolen på Senterpartiets landsmøte i Trondheim fredag.

For det er helt uaktuelt å ha med SV i regjering, utdyper Seppola-Hanssen til TV 2 etter talen.

– Jeg trenger ikke å lukke den døra, jeg kan faktisk slamre den igjen, sier hun.

HARD SKYTS: Leder av Senterungdommen, Andrine Hanssen-Seppola, la ingenting i mellom da hun slamret igjen døra til SV på landsmøtet. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

– Synd

Fra SVs samtidige landsmøte på Gardermoen, fnyser SU-leder Synnøve Kronen av Senterungdommens uttalelser.

– Det er ikke SV sin feil at regjeringen gjør det dårlig på meningsmålingene, sier hun til TV 2.

– Jeg synes det er synd at de er mer opptatt av å kritisere SV enn å snakke om egen politikk.

Sånn som situasjonen er nå, er heller ikke Snyen åpen for at SV går inn i regjering.

– Vi er for å forhandle med regjeringen, hvis de vil stille med blanke ark. Det har de så langt sagt at de ikke er interessert i, så da forholder vi oss til det, sier hun.

Krangler om BSU

Senterungdommens leder trekker frem BSU-kuttene som ble forhandlet frem mellom regjeringen og SV som et av de betente temaene som gjør at døra til SV slamres igjen.

– En sak som er ordentlig sur for oss, er de urettferdige BSU-kuttene. Vi kan ikke straffe unge som jobber. Nå har man inntatt en retorikk der man nærmest skal ta fra de rike og flå de fattige, sier hun til TV2.

SU-lederen kaller uttalelsene ubegrunnet.

– Det synes jeg er helt useriøst, vi har kjempet for en boligpolitikk som gjør at flere unge kommer inn på markedet, sier Snyen.

USERIØST: SU-lederen brukte ikke sin taletid på å kritisere Senterpartiet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Lei kynisk spill

Hanssen-Seppola forteller at Senterungdommen går hardt ut mot SV nå, på tross av at regjeringspartiene synker på meningsmålingene, fordi det er mange utenfra som stiller spørsmål om regjeringen.

– Nå skal vi samle vårt parti og da er det viktig og riktig at vi kan markere vårt standpunkt. Vi er det eneste partiet som gikk til valg på en regjering med kun Sp og Ap, sier hun.

Snyen på sin side mener alle parter er bedre tjent med å snakke om egen politikk heller enn å kritisere andre partier.

– Jeg tror velgerene er lei av kynisk spill og kritikk, sier hun.