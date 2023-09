Fjernet politiutstyr etter 22-åring ble skutt

Forklaringen på hvordan skuddet gikk av: Et politiskjold kom i kontakt med avtrekkeren.



Martin Strand, leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, bekrefter i en e-post til TV 2 at skjoldet nå er fjernet fra politiets utstyrsliste.

– Det utpekte seg tidlig at hendelsen kunne ha sammenheng med skjoldet som ble benyttet. Derfor ble det besluttet at dette raskt skulle tas ut av bruk i tjenesten, tidlig mandag morgen 10. juli, skriver Strand.

22-åringen som ble skutt, er i dag lam som følge av skadene.

Spesielt type skjold

Det var en politimann i Beredskapstroppen, politiets fremste styrke, som avfyrte skuddet. Han er anmeldt til Spesialenheten, som fortsatt etterforsker saken.

I avhør med Spesialenheten har han forklart at skjoldet hans kom i kontakt med avtrekkeren på pistolen.

– Undersøkelsene vi har gjort underbygger mistenktes forklaring, sier etterforskningsleder Thomas Arntsen.

Det skal blant annet være kombinasjonen av type skjold og våpen som gjør dette fysisk mulig.



Skuddet som traff den skadde 22-åringen ble avfyrt med Beredskapstroppens standardvåpen, en halvautomatisk pistol av typen SIG Sauer P320 X.

ÅSTEDET: 22-åringen ble skutt og alvorlig skadet inne på et hotellrom på Grønland i Oslo. Foto: Geir Olsen / NTB

Den aktuelle skjoldtypen, som politimannen også bar, er utformet med et spisst hjørne der vinkelen er på omtrent 90 grader, slik TV 2 forstår det.

Det er dette hjørnet som skal ha fått plass i mellom avtrekkeren og bøylen som beskytter den.

Selv om kombinasjonen av våpen og skjold gjør dette mulig, skal det også være mulig å få til med andre typer håndvåpen.

Den aktuelle skjoldtypen har bare blitt benyttet av Beredskapstroppen og en annen operativ avdeling i Vest politidistrikt.

– Svært beklagelig



Strand skriver til TV 2 at de har stor forståelse for at denne saken er belastende for de involverte.

– Det er svært beklagelig at saken har fått et så alvorlig utfall. Dette er en hendelse som har fått store konsekvenser for den som er skadet og de pårørende til den skadde, skriver han.

LEDER: Martin Strand leder Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt. Foto: Geir Olsen / NTB

Den mistenkte politimannens forsvarer, advokat Espen Henrik Johansen, har tidligere sagt til TV 2 at hans klient nekter straffskyld.

Advokaten mener at det som skjedde var utenfor politimannens kontroll.

– Det er min vurdering at hendelsen fremstår som utilsiktet, og at det har vært utenfor hans kontroll å kunne forutse mulighet for at skudd kunne gå av som følge av kontakt mellom tjenestevåpenet og skjoldet han bar, sier Johansen.

TV 2 har spurt Oslo politidistrikt og Politidirektoratet om de er kjent med at denne typen uhell har skjedd tidligere. Ingen av dem har svart på spørsmålet.

– Ingen betydning

Advokat Brynjar Meling, som representerer den skadde 22-åringen, forteller at de ikke betviler det beskrevne hendelsesforløpet.

– Han er glad fordi dette bekrefter at han ikke på noen som helst måte ble oppfattet som en trussel, sier Meling, som også legger til at klienten har tilgitt politimannen.

BISTANDSADVOKAT: Brynjar Meling bistår den skadde 22-åringen i saken. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Han mener likevel at det ikke har noen betydning for spørsmålet om erstatning.

– Selv om Spesialenheten skulle komme til at det ikke var begått noe straffbart forhold, så er det klart at man må forvente en grad av aktsomhet fra politiet som gjør at man unngår denne typen hendelser, sier Meling.

Etter aksjonen ble de tre mennene på stedet siktet for medvirkning til narkotikasalg.

Slik TV 2 forstår det, har ikke politiet spesifisert i siktelsen hvor mye narkotika de mener de har bidratt til å selge, hva slags narkotika det er snakk om og hvem de eventuelt har solgt til.

De siktede nekter straffskyld.

TV 2 er ikke kjent med at 22-åringen er domfelt tidligere. Ifølge VG fikk han et forelegg på 11.000 kroner for hindring av en offentlig tjenestemann i 2021.



En av de siktede er tidligere dømt for oppbevaring av i underkant av 1000 gram cannabis.

TV 2 har uten hell forsøkt å komme i kontakt med politiadvokat Cahtrine Sannes, som har påtaleansvar i saken.