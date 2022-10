Fjernet «kvinnehelse»-hylle etter kritikk

Torsdag skrev TV 2 om at Charlotte Hvide Smith reagerte på hva Boots apotek hadde valgt å plassere i en hylle med navnet «kvinnehelse».

Blant annet inneholdt hyllen kosttilskudd som betakaroten og kollagenpulver. Betakaroten er et kosttilskudd som har som hensikt å øke pigmentene i kroppen, og dermed gjøre folk brunere.

I hyllen var det også alternative produkter, som piller av melisse, safran og pantotensyre for «ro og balanse».

Nå er «kvinnehelse»-skiltet fjernet fra de 17 apotekene som hadde dette som et pilotprosjekt, opplyser kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i Boots til TV 2.

EVALUERER: Kommunikasjonssjef i Boots, Anne Margrethe Aldin Thune, sier «kvinnehelse»-hyllen skal evalueres før den settes ut igjen. Foto: Nina E. Rangoy / Boots Norge

Skal evaluere

Thune opplyser at skiltene er fjernet etter en «samlet vurdering».

– Vi skal nå evaluere både produktene og informasjonen i hyllen, og gjøre justeringer på begge deler, sier Thune.

– Hvilke justeringer ser dere for dere å gjøre?

– Vi må gå gjennom hvilke produkter som skal stå der, og informasjonen rundt de produktene.

KOSTTILSKUDD: Kosttilskudd som betakaroten var en del av «kvinnehelse»-hylla. Foto: Privat

Thune opplyser at kosttilskuddene, som betakaroten, er blant produktene som skal vurderes.

– Enkelte av de kosttilskuddene vil man diskutere. Alle kosttilskuddene vi har er selvfølgelig godkjent kvalitetsmessig, men vi må vurdere hvilken sammenheng de settes i, sier Thune.

– Nyttige tilbakemeldinger

Thune sier Boots fremdeles skal kommunisere rundt kvinnehelse i sine kanaler, deriblant i kunderådgivningen fra apotekenes ansatte.

Hun ser også for seg at hyllen for kvinnehelse skal settes opp igjen, etter en evaluering på hva den skal inneholde og hvordan den skal fremstilles.

– Vi mener det er viktigere enn noen gang å synliggjøre god informasjon, lindring og løsninger innen feltet kvinnehelse, sier Thune.

Videre sier Thune at prosjektet, som var et pilotprosjekt, uansett skulle evalueres, men at medieomtalen har ført til en fortgang i det.

– Det har vært nyttige tilbakemeldinger å få, sier hun.

– Kjempepositivt

Charlotte Hvide Smith er godt fornøyd med at Boots nå tar en reevaluering på hva de skal fremstille som «kvinnehelse».

– Nå ble jeg glad! Jeg synes det er kjempepositivt at Boots tar en ny runde på dette, sier Smith til TV 2.

GLAD: Charlotte Hvide Smith er glad for at Boots nå evaluerer kvinnehelse-hyllen. Foto: God morgen Norge

Hun mener Boots som apotek har stor makt i hvordan de fremstiller kvinnehelse.

– Nå vet vi ikke enda hvilke produkter Boots bestemmer seg for at er under kvinnehelse-segmentet, men det de definerer som kvinnehelse vil påvirke hvordan kvinner, og andre, videre definerer kvinnehelse, sier Smith.

– Derfor har de faktisk et stort ansvar, og jeg synes at det er flott at de tar det ansvaret på alvor ved å høre på forbruker.