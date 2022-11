Fiskeren Sisilie (29) tar Tyskland med storm

ROR ALENE: Sisilie Skagen (29) fra Stamsund fisket 40 tonn alene under vintersesongen 2022. Hun er også Norges sjømatråds ambassadør i Tyskland. Foto: Kristin Folsland Olsen

Selv om Sisilie Skagen (29) fra Andenes er fiskerdatter og startet med tungeskjæring allerede som seksåring, er det noe helt eget å skulle «ro alene».

«Shit»

Hun var 25 år da hun kjøpte egen båt og startet prosessen med kursing og klargjøring til det nye yrket, parallelt med familie og en jobb i helsesektoren.

Da skreisesongen sto for døra i februar 2022, var Sisilie klar. Så klar som man kan bli for et av verdens hardeste yrker.

– Jeg hadde aldri kjørt båt alene, aldri dratt garn eller lagt til kai. «Shit, får jeg til dette?», tenkte jeg, sier Sisilie, som fisker ut fra Stamsund i Lofoten, hvor hun bor med tre barn og samboer.

HARDT YRKE: Naturskjønne omgivelser til tross – fiskeryrket regnes som en av verdens hardeste yrker. Foto: Kristin Folsland Olsen

Fallhøyden var stor – og stoltheten desto større da vinterfisket var over og Sisilie kunne notere seg for 40 tonn fisk, hvorav 20 av dem skrei, på sin første sesong på egen båt.

Vil inspirere

Hun sier hun føler seg godt rustet til neste sesong som fisker på egen båt, og uttrykker stolthet over det hun har fått til.

Det er også viktig for henne å vise at «pængan ikke kommer av seg sjøl, og fisken ikke kommer fra butikken», og å inspirere andre kvinner til å vurdere en jobb som fisker, selv om man har familie.

Ved utgangen av 2021 var det registrert 392 kvinner med fiske som hovedyrke, av totalt 9516 fiskere. Det vil si at andelen av kvinnelige fiskere ligger på bare litt over fire prosent.

Det er likevel en liten økning å spore, og det er blant de yngste kvinnene at økningen er størst. Ved utgangen av 2021 var det registrert 119 kvinnelige fiskere under 30 år, mens tilsvarende tall ved forrige årsskifte var 101.

Bein i nesa

Sisilies ønske om å inspirere har blitt lagt merke til i sosiale medier og avisartikler – og da sjømatutsending Kristin Pettersen i Norges sjømatråd trengte nye måter å fortelle om skreien til det tyske markedet, ble valget enkelt.

– Ikke bare er Sisilie fisker. Hun er kvinnelig fisker, og hun bor i Lofoten, sier Pettersen, som kastet seg over telefonen:

Om Sisilie kunne tenke seg å bli skreiens og sjømatrådets ansikt utad i Tyskland?

AUTENTISK: – De ville ha noe ekte,sier fisker Sisilie Skagen om hvorfor Norges sjømatråd valgte henne til sin skreikampanje i Tyskland. Foto: Kristin Folsland Olsen

– Jeg ble litt overrasket og måtte gå noen runder med meg selv før jeg sa ja, medgir Sisilie, som ganske raskt kom til at det var verdt et forsøk – spesielt da hun fikk vite om sjømatrådets ønsker.

– De ville ha noe ekte, og det skulle være meg, med bein i nesa og en ærlig og direkte væremåte, sier hun.

Skreiambassadør

Sisilies nye tittel er «skreiambassadør», og i løpet av skreisesongen fikk intet mindre enn 25 millioner tyskere se lofotfiskeren i 1640 presseoppslag, flere tv-intervju og et utall annonser og poster i sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube.

Her forteller Sisilie om hvorfor hun elsker å fiske skrei, om livet på havet i all slags vær – og også om hva som skjer når barnehagen er stengt og minstemann må bli med på havet.

Foto: Kristin Folsland Olsen

Sjømatrådets mål er å øke skreisalget med kampanjer og historiefortelling, og særlig hos tyske kvinner under 45 år.

For blant de som spiser sjømat i alderen 20 til 65 år i Tyskland, kjenner 68 prosent til skreien.

Men bare 22 prosent av disse vet at den er norsk, ifølge Sjømatrådet.

Til Spania og Frankrike

Rådet er så fornøyd med sin nye «eksportvare» at de vil bruke Sisilie i flere land.

– Tyskland skal satse mer på meg og skal sende en person nordover i vinter som skal fortelle om livet i Lofoten og livet på lofotfiske med meg. Jeg blir også «eksportert» til Spania og Frankrike og skal representere norsk skrei der i vinter og neste vinter, sier Skagen til Lofot-Tidende.