Fiskepinnene du kjøper, kan være laget av russisk fisk

Norske dagligvarekjeder selger middager med russisk fisk, uten at det fremgår av merkingen på pakkene.



Findus, den største produsenten av fiskepinner og panert fisk, vedgår overfor TV 2 at de bruker hvitfiskleveranser fra russiske farvann.

Bærekraftsdirektøren ved Findus-hovedkvarteret i Malmö sier at det jobbes med å endre på dette.

– Etter krigsutbruddet i Ukraina har vi fremskyndet vår innkjøpsstrategi om å være mindre avhengig av fisk fra russiske farvann, sier Henrik von Lowsow i Findus/Nomad Foods til TV 2.



Kritikken vokser

I våre naboland diskuteres det om russisk fisk skal selges i butikkene etter Russlands angrepskrig mot Ukraina.



I Danmark vokser kritikken, og politiske partier krever sanksjoner på russisk fisk. Der har millionimporten fra Russland steget markant etter invasjonen i fjor, skriver Politiken.

FISKER: Russiske trålere ligger til kai i Kirkenes. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Den mest vanlige fisken i fiskepinner er torskefisken Alaskan pollock som russiske båter fanget mest i 2022. Det foreligger ikke noe importforbud av russisk fisk i Norge eller EU.

– Det er også viktig å understreke at vi er forferdet over Russlands invasjon av Ukraina. Med den høyeste inflasjonen på 40 år som øker mat- og levekostnadene for mange familier, gjør vi alt vi kan for å fortsette å tilby næringsrike og rimelige fiskeprodukter, sier Findus-direktøren.

Økt import

Mer enn 99 prosent russisk torsk eksporteres fryst, ifølge Sjømatrådet. I 2022 økte EUs import med nesten 20 prosent, til tross for Ukraina-krigen, ifølge The Moscow Times.

Avisen Helsingin Sanomat skrev i vinter at fiskepinnene på finske middagsbord i hovedsak var laget av russisk fisk.

LENGE PÅ MARKEDET: Findus har hatt frossenmat i over 80 år. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Mange svenske matgiganter som Coop og Ica lovet å plukke bort russiske matvarer fra hyllene, men endte med å bryte boikottløftet sitt, skriver Dagens Nyheter.

Avisens gransking viste at også en stor del av fiskepinnene i svenske butikker hadde russisk opprinnelse.

I Norge forsikrer to produsenter at deres frossenfiskprodukter ikke inneholder russisk fisk.



– Vi har ikke produkter som selges i norske butikker som er laget av russisk fisk, sier samfunnskontakt Aina Valland i Lerøy Seafood Group til TV 2.



Lofotprodukt, som har merkevaren Lofoten, sier at det samme gjelder dem.

– Våre panerte fryste produkter inneholder kun norsk fisk. Det vil si torsk og sei som er fanget av norske fiskebåter og bearbeidet på norske fiskemottak. Laksen vi bruker i Lofoten Sprøbakt Laks er oppdrettslaks fra Norge, sier markedssjef Johannes Strøm i Lofotprodukt til TV 2.

NY FISKEBÅT: Russlands president Vladimir Putin sjøsatte en supertråler i 2021. Foto: Alexei Nikolsky / Sputnik / NTB

Taus om detaljer

Den tradisjonsrike frossenmatprodusenten Findus ble i 2015 kjøpt opp av Nomad Foods, Europas ledende selskap innen ferskfryst mat.



I 2018 opplyste Findus Norden til NRK at 37 prosent av fiskeproduktene som Findus solgte i norske butikker, var produsert i Norge.

Med bakgrunn i de nylige medieoppslagene i våre naboland, har TV 2 spurt Findus og Nomad Foods hvor mye av deres frossenfiskprodukter som selges i norske butikker er laget av russisk fisk?



Svaret er at dette er konfidensielle opplysninger.

FISKER: Den russiske tråleren «Viking». Foto: Forsvaret / NTB

På spørsmål om de kjøper og bruker fisk som er fanget i russiske farvann, svarer Henrik von Lowzow, nordisk markeds- og bærekraftsdirektør i Findus/Nomad Foods:



– Mens en andel av fisken vår fanges i russiske farvann, har vi fremskyndet vår diversifiseringsstrategi for å redusere dette.

Han peker på at Russland er den største aktøren i markedet.

– Opp mot 75 prosent av de mest populære fiskeartene, som sei, torsk, hyse og villfanget laks, tas i russisk farvann, sier von Lowzow.

Direktøren beskriver dette som en stor utfordring, særlig fordi Findus/Nomad Foods er forpliktet til at 100 prosent av fisket skal være bærekraftsertifisert.

For å oppfylle MSC-sertifisering kreves det at fiskebestandene er sterke, at fiskemetodene har minimal negativ påvirkning og at fiskeriet har en god forvaltningspraksis.



FISKER: En russisk tråler passerer Hella utenfor Tromsø. Foto: Nils Ole Refvik

MSC-sertifiseringen går for å være det viktigste «bærekraftstempelet» i internasjonal fiskerinæring, og en rekke aktører vil ha sjømat som er MSC-godkjent.



Bærekraftsdirektøren sier at de nordiske markedene skal få ASC-godkjente oppdrettsprodukter i 2024. Aquaculture Stewardship Council (ASC) er motstykket til Marine Stewardship Council (MSC) for villfisknæringen.

– Russland har også en stor prosentandel av den globale kvoten og fangsten, som vil ta litt tid å erstatte med volumer fra alternative kilder, sier von Lowsow til TV 2.

Findus ble etablert i 1941 av svenske Marabou, som er en del av Mondelez Sverige. Tidligere i år ble Freia boikottet av en rekke norske bedrifter, fordi den amerikanske eieren Mondelez fremdeles driver virksomhet i Russland.