Fireåring ble stående igjen alene på perrongen: – Hørte et voldsomt hyl

Fredag oppsto det dramatikk på Skogn stasjon da toget stoppet for å slippe av passasjerene.

– Rett etter at vi hadde dratt fra Skogn hørte jeg et hyl. Så kom det et hyl til. Jeg tror alle som var i toget hørte det, sier Ida Sofie Sæter til Adresseavisen som har omtalt den spesielle saken i Trøndelag.

For da en mor og hennes datter på fire år skulle gå av toget i Skogn, var det bare datteren som kom seg av toget.

Moren rakk ikke å komme seg av toget før det kjørte videre, og den lille jenta ble stående igjen alene på perrongen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 14.27.

– Mor ble med til neste stasjon, mens vi sendte patruljer for å bidra til å finne barnet. Da vi kom fram, viste det seg at barnet var med på neste tog som gikk nordover, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

– Ubehagelig situasjon

Etter å ha fått bekreftet at barnet var på vei mot Steinkjer, hadde politiet fortløpende dialog med både togpassasjerer og -ledere. Litt over en time etter den første meldingen kom inn til politiet, ble barnet gjenforent med familien på Steinkjer.

– Det ordnet seg etter hvert, men det er klart at det er en ubehagelig situasjon for mor når barnet blir stående igjen alene på stasjonen, sier Brende.

Operasjonslederen forteller at de ikke har noen oversikt over hvor ofte slike ting skjer.

GJENFORENT: Etter en time ble jenta gjenforent med familien. Toget og personene på bildet var ikke involvert i hendelsen. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Men det er første gangen jeg har vært med på noe sånt på jobb. Det skjer nok ikke spesielt ofte, sier hun.

Ifølge Brende hadde politiet hele tiden tro på at saken skulle løse seg.

– Skogn er i utgangspunktet en liten og oversiktlig plass, og vi hadde tro på å finne barnet ganske fort. Så fikk vi forholdsvis tidlig informasjon om at barnet var på toget mot Steinkjer, og visste det ville løse seg.

Trodde moren hadde gått av

Pressevakt Steinar Olsen i SJ Norge sier til TV 2 at konduktøren om bord på toget trodde familien hadde gått av etter å ha sett moren følge jenta ut på perrongen.

– Han hadde ikke oppfattet at moren gikk inn igjen på toget for å hente resten av familien og en barnevogn. Da han ble oppmerksom på hva som hadde skjedd, varslet han politiet, sier Olsen.

SJ bestilte også en drosje til moren slik at hun kunne bli gjenforent med jenta, forteller Olsen. I mellomtiden ble motgående tog varslet.

– Konduktøren der tok jenta om bord, og satt sammen med henne til de kom til Steinkjer.

Ifølge Olsen skal SJ nå gå gjennom hendelsen for å se om noe kunne vært gjort annerledes.

– Det er klart at det er skremmende både for mor og medpassasjerer når en fireåring blir stående igjen alene, sier han.