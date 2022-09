Fire personer varetektsfengslet for grov hvitvasking

Fire personer er varetektsfengslet etter en omfattende aksjon mot personer som politiet mener unndrar skatt og avgift for betydelige summer fra det offentlige.

Sammen med personell fra Skatteetaten, Tolletaten og flere politidistrikter har Sør-Øst politidistrikt gjennomført samordnede aksjoner mot det politiet karakteriserer som omreisende byggevirksomhet.

Under ransakinger er det beslaglagt penger og verdifulle luksusgjenstander fra flere adresser.

– Politiet har vært i kontakt med flere av huseierne som har fått utført arbeid på sitt hus, og disse oppgir at virksomhetene som har oppsøkt dem fremstår som registrerte ved oppsøk i offentlige registre, opplyser politiet i en pressemelding mandag.

Huseierne har dermed ikke forstått at de involverte har unndratt skatt og avgift, og på den måten hvitvasket penger i mangemillionersklassen.

Aksjonen er et ledd i a-krimsenteret i Tønsbergs satsing mot omreisende byggefirmaer som skaffer seg kunder ved oppsøkende virksomhet, og som mottar betaling uten at de selv betaler skatt og avgifter.

– Dette er et omfattende problem som det også satses på nasjonalt. I saker som politiet har kjennskap til ser vi at det ofte brukes uregistrert utenlandsk arbeidskraft med lite kjennskap til norske byggeregler, opplyser avsnittsleder ved seksjon for økonomi og miljøkriminalitet, Terje Stubb-Olsen.