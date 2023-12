Fire nye dødsofre i boligbranner

Onsdag ettermiddag ble det bekreftet at en mann omkom i en boligbrann i Skien i dag.

– Det er en mann i midten av 60-årene som er bekreftet død. Han bodde i boligen. Pårørende er varslet, sier innsatsleder Øyvind Larsen i politiet til Varden.



Tirsdag kostet boligbranner to mennesker livet, mens en person fortsatt er savnet:

Tirsdag natt: Mann i 50-årene omkom i brann i enebolig på Oppdal.

Tirsdag morgen: Kvinne i 80 årene fortsatt savnet etter boligbrann i Mosvik Trøndelag. Tirsdag: Kvinne omkom i boligbrann i Aure på Nordmøre.

Åtte døde



Tidligere i desember har det vært fire andre branner med dødelig utfall.

2. desember: Mann i 60-årene omkom i brann i Halden.

2. desember: Mann omkom i boligbrann i Malvik i Trøndelag.

9. desember: Mann i 90-årene døde etter boligbrann i Trondheim.

10. desember: Kvinne døde etter boligbrann i Valldal i Fjord kommune.

– Det er tragiske og skremmende tall, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen.



DØDSBRANN: En kvinne ble funnet død i ruinene etter brannen i Valldal i Fjord kommune søndag kveld. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I desember i fjor døde totalt sju personer i branner, viser tallene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).



– Desember er den desidert farligste brannmåneden, og vi er ikke halvveis i måneden ennå. Det ser ikke bra ut, slår Søtorp fast.



Ifølge statistikken har nå 31 personer omkommet i brann hittil i år. Dette fordeler seg på 20 menn og sju kvinner. Ifølge DSB er ikke kjønn kjent på fire av de omkomne.

På samme tidspunkt i 2022 var det 38 omkomne fordelt på 24 menn og 14 kvinner.



Ifølge DSB er eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige spesielt utsatt. Tall viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann, er i disse gruppene.



– Det er en nullvisjon på branner, og det er mange som samarbeider tett for å få ned antall dødsbranner. Vi var på rett vei da vi i 2017 var nede i 27 dødsofre. Dessverre ser vi en økning, sier Søtorp til TV 2.



En fersk undersøkelse viser at over 200.000 personer fortsatt ikke har montert røykvarsler hjemme. Søtorp kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å ha seriekoblede røykvarslere installert.

LØP OG KJØP: Brannvernforeningen ber innstendig om at alle har røykvarslere installert. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er et skremmende høye tall, selv hvor mye fokus det er på dette temaet. Det bare forteller meg og alle andre som jobber for å få ned antall branner at vi ikke må gi oss, understreker Rolf Søtorp.



Og til alle som har røykvarsler hjemme, har han en klar oppfordring.

– Sjekk at batteriet virker som det skal!