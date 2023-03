Fire døde etter flere snøskred

Det har vært en rekke skredhendelser flere steder i Troms fredag ettermiddag.

Totalt er fire personer bekreftet omkommet og én person kritisk skadd i fire alvorlige skred. I tillegg har et helt gårdsbruk havnet i sjøen.

– En så dramatisk inngang til påsken, har ikke hjelpekorpset sett på mange år, sier nestleder Jarle Bjørge Øverland i Røde Kors Hjelpekorps til TV 2.

– At det går så mange skred på så kort tid, er helt ekstraordinært.

Fire døde på kort tid

I et skred i Lyngen kommune er én person omkommet og én kritisk skadet, bekrefter ordfører Dan-Håvard Johnsen til TV 2.

På Reinøya i Karlsøy kommune er to personer funnet døde, bekrefter politiet. De pårørende er varslet.

De tre skredene har skjedd på Reinøya, ved Lyngseidet, i Manndalen, og i Kåfjord. Alle de fire kommunene – Karlsøy, Lyngen og Kåfjord – har satt krisestab.

Sivilforsvaret på kaia i Finnkroken fredag kveld, og venter på evakuerte etter snøras i Grøtnesdalen på Reinøya. Foto: Karianne Laagstein / TV 2

Klokken 18.00 opplyste politiet om enda en person som ble tatt av et skred ved Tverrelva på Storslett.

To timer senere bekrefter ordfører Hilde Anita Nyvoll i Nordreisa kommune til TV 2.

Hun sier personen skal være en utenlandsk turist.

– Kriseledelsen har samlet seg på rådhuset, og kriseteamet har dratt ut på stedet for å ivareta resten.

– Hold dere hjemme!

Ekstremt stor skredfare

– En ble tatt av skred, og gravd ut av en annen i turfølget. De er i ferd med å bli hentet ut,

Det sa Morten Pettersen ved Troms politidistrikt på en pressekonferanse fredag kveld.

Han advarer om ekstremt stor skredfare, og sier de har mottatt flere meldinger enn de som er omtalt av politiet i media.

I Hallevika på Grytøy i Troms gikk det et skred fredag ettermiddag, som førte til at flere skolebarn måtte hentes med båt for at de skulle komme seg hjem.

– Det er to bygder som er isolert: Dale og Grøtavær. Det må en geolog opp der for å se på det, sier ordfører Kari-Anne Opsal i Harstad kommune til TV 2.

Karlsøy: To omkommet

På Reinøya i Karlsøy ble et stort gårdsbruk med 150 geiter truffet like etter klokken 15.00.

– Det har gått et skred som har feid et gårdsbruk på sjøen. Det er flere hus, og dyr, sier pressetalsmann Frode Iversen ved HRS Nord-Norge til TV 2.

TATT: Deler av et hus flyter i sjøen ved Reinøya. Foto: Anne Varmedal

Til TV 2 opplyser HRS at to personer er funnet omkommet i sjøen, etter at gårdsbruket ble tatt av skredet.

– Det foregår i praksis to søk på Reinøya nå: Et skredsøk på landsiden, og et sjøsøk i vrakgodsområdet med et titalls fartøy. Det er vanskelig å seile i dette området, så man kommer til å etablere et søk med drone eller helikopter, sier HRS klokken 17.40.

Norske redningshunder har to lavinehunder ved dette skredet.

– Slik det ble sagt herfra i går også, så er det stor skredfare i hele Nord-Norge. Vi kan ikke annet enn å be folk om å være ytterst forsiktig, sier Frode Iversen i HRS.

SNØSKRED: To personer er bekreftet omkommet i skredet på Reinøya i Troms. Foto: Markus Furnes / TV 2

– Det at politiet i Tromsø allerede har evakuert tre lokale områder, er en god indikator på at det er farlig å bevege seg i skredfarlig terreng nå, fortsetter han.

– Man leter ikke lengre etter skredtatte, men evakueringen av folk fortsetter, sier Frode Iversen klokken 18.55.

Politiet har startet evakuering av et område mellom Sæterelv og Grøtneselv på Reinøya.

– Det er vanskelig for oss å si om det kan være flere involverte, sier Iversen.

– Verst tenkelige inngang på påsken

– Det kan se ut som vi har fått en verst tenkelig inngang på påsken her i Lyngen. Vi har et turfølge på fem besøkende som var involvert i en alvorlig skredhendelse. Resultatet av det er én omkommet én kritisk skadet, sier ordfører Johnsen til TV 2.

TRAGEDIE: Utsikt mot fjellet hvor skredet har gått i Lyngen. Foto: TV 2-tipser

– Kjenner dere identiteten på de involverte?

– Nei, det er for tidlig å si noe om. Røde kors og politiet er på stedet nå. Det er forferdelig dårlig vær i området. Det jobbes nå med å hente ut de overlevende og avdøde. Den skadede personen er fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø.

Det var fem personer med utenlandsk opprinnelse som var involvert i Lyngen like før klokken 15.00. Tre av dem er ifølge ordføreren ikke alvorlig skadet.

Fakta om skredene i Troms Det har vært i alt fire alvorlige skredhendelser i Troms fredag ettermiddag og kveld. Fire personer er bekreftet døde. * Klokken 14.46 fikk politiet melding om det første skredet, i Kvalvikdalen i Lyngen. Det var fem personer med utenlandsk opprinnelse i turfølget som var på stedet. En person ble funnet omkommet, mens en annen person har kritiske skader. De gjenværende er evakuert fra området. Politiet jobber fortsatt med identifisering og varsling av pårørende. * Klokken 15.10 fikk politiet melding om et nytt skred der et hus og fjøs ble tatt og ført på sjøen ved Grøtnesdalen på Reinøya i Karlsøy. Politiet kunne senere bekrefte at to personer var funnet omkommet. De pårørende er varslet. På grunn av ekstremt stor skredfare i området er alle boliger og fritidsboliger fra Sæterelva og inn til Grøtneselva besluttet evakuert. * Kl. 17.57 fikk politiet melding om et nytt snøskred, dette ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa der en person senere ble bekreftet omkommet. Vedkommende var en del av et større utenlandsk reisefølge. En annen person i turfølget som var på stedet lokaliserte vedkommende og varslet nødetatene. * I tillegg har det vært en skredhendelse i Manndalen i Kåfjord kommune, der dyr er antatt skadd. I alt er det snakk om rundt 100 kyr som skal ha vært på stedet, ifølge politiet. Mattilsynet er varslet og følger opp saken med kommunen. Kilde: NTB



Kåfjord: Må evakuere

Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad sier til TV 2 at Kåfjord kommune har satt krisestab som følge av to ulike skred fredag.

– Tidligere i dag gikk det et skred over fylkesveien i området som gjør at åtte personer er sperret inne. De har det bra og vil ikke bli flyttet på, sier han til TV 2.

– Vi har satt krisestab. Det er ikke folk som er tatt i skredet, men det er noen som må evakueres bort. Det er en låve med dyr som er rammet, og det vil bli en del stengte veier, sier ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad til NTB

Ordføreren svarer om skredet:

Politiet opplyser at det er snakk om en større dyrebesetning som er tatt av skred, og at det der det «muligens er en god del skadde dyr».

De har fredag kveld ikke full oversikt over denne hendelsen. Mattilsynet er koblet på både dette skredet og det på Reinøya for å hånd om dyr som trenger hjelp.

– Så gikk det et nytt skred som har gått inn i kortsiden på et fjøs. Så der har en familie flyttet seg bort fra stedet.

Ordføreren sier familien består av fem personer, og at de har evakuert seg selv. Det skal ikke være snakk om at liv og helse er truet i Kåfjord på nåværende tidspunkt.

– Det er imidlertid et stort antall dyr i fjøset – over hundre – som vi har utfordringer med. De skal ha pleie og mat det neste døgnet, mens det fortsatt snør. Så det er fortsatt utfordrende, sier han.

Slik jobber Hjelpekorpset

Hyller innsatsen: – Heroisk

Ordfører Dan-Håvard Johnsen i Lyngen sier til TV 2 at hjelpearbeiderne nå jobber i det han beskriver som «ekstremt kritiske værforhold».

– De gjør en heroisk innsats og må sørge for at deres egne liv og helse ikke settes på spill. Dette er virkelig et krevende oppdrag, sier han.

Ordføreren sier at det trolig er snakk om rundt 40-50 personer involvert i innsatsen, om man teller krisestab, Røde kors' helsepersonell politi samlet.