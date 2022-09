Fintellingen bekrefter: Flertall for å beholde Kinn kommune

I folkeavstemningen har innbyggerne tatt stilling til om Vågsøy og Flora skal gjenoppstå som egne kommuner.

Det midlertidige resultatet ble så jevnt – 49 prosent for at kommunen skal bestå og 48 prosent for å dele den opp – at det ble besluttet en fintelling fredag.

De to kommunene ble frivillig slått sammen i 2020. Kinn er blitt omtalt som «Norges rareste kommune». Flora og Vågsøy deler ikke kommunegrense, men ligger på hver sin side av Bremanger – som ikke ønsket å bli slått sammen med naboene.