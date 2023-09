Fintelling kan vippe fleirtalet i Bergen

Valet i Bergen blei som venta ein thriller. Men verken den tradisjonelle venstresida eller dei borgarlege partia fekk fleirtal.

Ekstremt gode val frå protestparti som Bergenslisten og Industri- og næringspartiet har gitt eit enno meir kaotisk resultat enn mange hadde trudd på førehand.

Nytt drama

Og ifølge Bergens Tidende er valthrilleren enno ikkje over.

Tysdag skriv avisa at Venstre er berre 31 stemmer unna å ta eit mandat frå Høgre.

Eit ekstra mandat til Venstre gjer at Ap kan sikre seg 34 stemmer og fleirtal i bystyret, med støtte frå R, SV, SP, MDG, V og KrF, skriv BT.

Ei fintelling av stemmene kan difor endre resultatet drastisk.

TAPTE?: Byrådsleiar Rune Bakervik (til venstre) på Arbeidarpartiet sin valvake. Ei fintelling kan likevel redde fleirtalet, ifølge BT. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Første samtalar om makta

Tysdag starta med at noverande byrådsleiar Rune Bakervik (Ap) erklærte at Ap/V-byrådet går av.

Deretter inviterte Høgre til formelle samtalar med dei tradisjonelle samarbeidspartia på borgarleg side.

I tur og orden kom dei føretrekte samarbeidspartia Frp, KrF og Venstre til ein kaffiprat med Christine Meyer (H) og co. på Gamle rådhus i Bergen.

– Og så veit vi at vi er avhengig av nokre parti utover det. Sonderingane startar, så får vi sjå kvar vi endar, seier Meyer.



Frp først ut

Det var Frp som først troppa opp til samtalar med Høgre. Partiet har gjort eit svært godt val i Bergen og har fått inn 7 representantar i bystyret.

– Vi er einige om to ting; at vi ønskjer eit skifte i Bergen og at vi skal snakke meir saman, seier førstekandidat Marte Monstad (Frp) til TV 2 etter møtet.



– Vil de inn i byråd?

– Det må vi komme tilbake til, svarar Monstad.

NØGD: Marte Monstad i Bergen Frp er strålande nøgd med valresultatet deira i Bergen. Tysdag var ho i første møter med Høgre om byrådsmakt. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Kaotisk

Høgre vart desidert største parti i Bergen i årets val. Vegen fram til eit fleirtal for Høgre ser likevel noko kronglete ut.

Og igjen ser det ut til at den over ti år gamle krangelen om Bybanen kan spele ei rolle om det skal gå.

På den andre sida kan Høgre velje å gå i byråd på eit mindretalssamarbeid og søke fleirtal frå sak til sak.

I bystyret i Bergen trengst det 34 mandat for å ha fleirtal. H, Frp, KrF og Venstre er eit lite stykke unna det, med til saman 31 mandat.

Dessutan er dei usamde om heilt sentrale saker i bergenspolitikken, som til dømes bybaneutbygginga. Der har bystyret vedteke reguleringsplanen som sender Bybanen over Torget og forbi Bryggen.

I valkampen lova Høgre at det blir ingen omkamp om det, men opna døra på gløtt for forhandlingar under valkvelden.

KrF og Venstre er «garantistar for dagløysinga», medan Frp helst ikkje vil bygge bybane i det heile teke.

SKAL BYGGE BYBANE: Per-Arne Larsen, i dag finansbyråd, seier Venstre ikkje sit i byråd utan å bygge bybanen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Venstre: – Vi skal bygge Bybanen

– Vi ønskjer å sitte i byråd og styre i byen. Men det er ikkje eit styringsdyktig byråd om vi ikkje bygger bybanen, seier noverande finansbyråd i Bergen, Per-Arne Larsen (V), på veg inn til møtet.

Etter å ha styrt byen saman med Ap, er altså Venstre no i samtalar med den andre sida.

Etterpå omtalte Larsen møtet som «hyggeleg».

– Vi er samde om at byen treng trygg styring vidare. Så det ser ut til at vi skal snakke meir saman seinare.

På spørsmål frå TV 2 om Venstre kan gå med på å bygge bybane i tunnel, svarar Larsen at det alternativet finst ikkje.

— Det blir det same som å ikkje bygge bybane til Åsane.

Einige om å snakke meir saman

Etter dei første samtalane var det altså ingen av dei tre inviterte partia som avviste vidare samtalar.

– Vi er samde om å halde fram dialogen. VI må sjå etter kvart korleis vi ser på samarbeid med andre parti. Korleis miksen blir med dei ulike partia er ikkje så lett å sjå akkurat no. Vi er tydelege på at vi ønskjer gjennomslag for våre saker, seier Joel Ystebø i KrF.



Han legg til at dei ikkje ønskjer omkamp om bybane langs Bryggen.

– Må vende seg til oss

I bakgrunnen lurer protestpartia som har gjort brakval på at dei «ikkje belitar» seg i bybane-saka.

Bergenslisten har fått inn heile fire mandat, medan Industri- og næringspartiet har fått inn tre representantar.

Begge partia er tufta på hard motstand mot å bygge bybanen langs Bryggen.

– På eit eller anna tidspunkt må dei vende seg til oss. Vi har ikkje så store personlege ambisjonar, vi vil ordne opp i éi sak. Om det betyr at vi går inn og er med og styrer, eller om vi sit litt på sidelinja i bystyret, det er det same for oss, berre vi får det til, seier Trond Tystad i Bergenslisten.