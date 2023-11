– Finnes ingen holdepunkter for at Therese ble kidnappet til Pakistan

Bildet av den mørkhårede jenta med klassisk 90-tallsbolleklipp og stort smil med manglende fortenner, har brent seg fast i bevisstheten til det norske folk.

Niåringen Therese Johannessen forsvant etter lek med nabobarna utenfor hjemmet sitt på Fjell i Drammen – og dette rokket ved det lille lokalsamfunnet, så vel som resten av landet.

SMILET SOM BRENTE SEG FAST: Dette bildet av Therese ble tidlig delt i media, og er et mange husker. Foto: Privat / NTB

Søndag 3. juli 1988 startet solfylt og varmt, men endte opp med å bli en klassisk regnfull sommerdag – som et slags pek på hvordan livet ble snudd på hodet for familien Johannessen i Lauritz Hervigs vei 74A.

Foreldre over hele Norge ble nå livredde for å la barna leke ute uten tilsyn, i frykt for at de kunne forsvinne slik lille Therese gjorde.

HENGER I STUEN: Bildene av Therese og Elena, tatt et halvt år før førstnevnte forsvant, henger fremdeles på veggen hjemme hos mamma Inger-Lise. Men hun erkjenner overfor Per Asle Rustad at det er sårt å se på bildene tatt i 1988. Foto: Privat / fotograf Holden / Bonnier forlag

Nå, 35 år senere, står politiet fremdeles uten svar på hvem det var som tok niåringen og hva som skjedde med henne. Siden den gang har politiet gjenopptatt etterforskningen flere ganger, uten å finne konkrete spor.

Den falske seriemorderen Thomas Quick, hvis egentlige navn er Sture Bergwall, løy på seg å ha drept Therese. Dette ble han dømt for i 1998. Siden er saken blitt gjenopptatt, og 29. mars 2011 ble tiltalen mot Bergwall trukket, og saken henlagt.

Og senest i 2017 ble det kjent at cold case-enheten ved Kripos skulle ta opp igjen saken. Men uten hell.

DEN GANG DA: Thereses mor, Inger-Lise Johannessen (i midten) med sine ledsagere på vei inn til Tinghuset i Stockholm for å vitne i saken mot Thomas Quick på slutten av 90-tallet. Foto: Per Løchen / NTB

Ny tidslinje åpner for nye muligheter

Etter halvannet års arbeid anbefalte cold case-gruppen at saken ikke skulle etterforskes videre. Nå er saken foreldet, og den eller de som har hatt noe med forsvinningen å gjøre kan ikke straffeforfølges.

Krimjournalist Per Asle Rustad (61) er i november 2023 aktuell med boken «Hvem tok Therese?», der han har gransket saken han har jobbet med helt siden julidagen i 1988. Da var han journalist i lokalavisen Fremtiden.

GRAVD SIDEN DAG ÉN: Krimreporter Per Asle Rustad har etterforsket Therese-saken siden starten i 1988. Foto: Pia Sønstrød

Rustad hevder at hovedårsaken til at Therese-saken er uløst, er at politiet aldri klarte å slå fast tid og sted for da Therese forsvant.



– Hovedårsaken til at Therese-saken ikke ble løst, er at politiet aldri klart å finne ut hvor Therese befant seg da hun ble tatt og klokkeslettet det skjedde. Noe som er helt avgjørende for å sjekke personer og kjøretøy inn og ut av en sak, sier han til TV 2.

Rustad, som blant annet har jobbet som krimreporter i TV 2, mener at hans funn og årelange research har gjort at man har kommet nærmere et svar på hva som skjedde med Therese. Han kan nå fremlegge en helt ny tidslinje, som han mener kan gi muligheter for nye svar.



– Gjennom å legge et enormt puslespill av informasjonsbiter, har jeg kommet fram til at hun ble tatt i oppgangen der hun bodde omkring klokka 19.45. Therese var alene i noen minutter mens hun ventet på at vennene sine skulle komme tilbake fra godtekiosken. I det tidsrommet ble hun tatt, forklarer han videre.



GODTEKIOSKEN: Den mye omtalte godtekiosken på Fjell var sentral i forsvinningssaken. Foto: Nils J. Maudal / Bonnier forlag

Rustad mener at to av hovedsporene som politiet mente var løsningen, dermed bortfaller.

– Hva tror du er hovedgrunnen til at politiet ikke har klart å løse saken?

– Politiet mente Therese ble tatt klokka 20.10 av en fremmed mann hun snakket med i oppgangen der hun bodde. Et vitne hevdet å ha sett de to sammen. Dette har vært politiets hovedspor. Mannen har vært etterlyst i media utallige ganger og det ble laget et såkalt robotbilde av mannen som er publisert en rekke ganger.

– Nye funn bør føre til ny etterforskning

I boken avdekker Rustad informasjon som han mener bidrar til at denne historien umulig kan stemme.

– I tillegg mente politiet at gjerningsmannen kjørte en rød Volvo. Denne bilen ble symbolet på Therese-saken. Men heller ikke denne historien stemmer. Dermed ble politiet ledet inn i blindspor som gjorde en oppklaring nærmest umulig, mener Rustad.

– Kan du si noe om hvorfor du mener at politiet tar feil, spesielt med tanke på det du skriver i boken om den fremmede mannen i oppgangen, klokkeslettet 20.10 og den røde Volvoen?

– Jeg har som nevnt lagt et enormt puslespill av informasjonsbiter i tidsrommet mellom klokka 19 og 20. Gjennom dette har jeg avdekket at historien om mannen i oppgangen ikke stemmer. Spesielt fordi vitnet har endret forklaringer på vesentlige punkter flere ganger.

OPPGANGEN: Den mye omtalte trappeoppgangen der Therese ble sett før forsvinningen, mens hun snakket med en til nå ukjent mann. Foto: Nils J. Maudal / Bonnier forlag

Rustad forteller videre at han har funnet vitner som han hevder faktisk befant seg i oppgangen.

– Samt på trappa til blokken samtidig som han skal sett mannen og Therese sammen. Dette er blant annet Thereses beste venner og de ville selvsagt ha fortalt om det hvis de hadde sett Therese, mener forfatteren og krimjournalisten.

Når det gjelder forklaringene rundt den røde Volvoen, mener Rustad at også dette er sprikende.

– Jeg har intervjuet et vitne som var venninne med jenta som hevdet å ha sett den røde Volvoen den 3. juli 1988. Hun forteller at venninnen løy om å ha sett bilen for å få oppmerksomhet. Jenta som påstår at hun så Volvoen hevder fortsatt at hennes forklaring er sannferdig, men jeg mener den ikke er troverdig. Ingen andre som befant seg i nærheten har sett den røde Volvoen.

Rustad, som har jobbet med saken i 35 år, er klar i sin tale:

– Dette burde politiet ha avdekket i 1988 og 1989.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Sør-Øst politidistrikt, men de har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

SØK: Politiet finkjemmer kanten rundt Ringentjernet, på jakt etter mulige levninger etter Therese Johannessen. Thomas Quick opplyste i 1997 at det var der han hadde dumpet Therese – men dette var rent oppsinn. Foto: Tor Richardsen / NTB

Rustad mener at politiet og cold case-gruppen også burde ha etterforsket saken videre i 2019, da det fantes flere spor å følge.

– Men det var en utfordring for politiet at saken ble foreldet i 2013. Da er det mye mer krevende å etterforske enkeltpersoner fordi det uansett ikke kan bli en straffesak mot noen, sier Rustad.

– Tror du at resultatene dine nå kan åpne for en ny etterforskning?

– Jeg mener funnene som jeg forteller om i min bok bør føre til ny etterforskning. Men jeg tror det skal mye til at det skjer, selv om politiet har sagt at de vil se på ny informasjon som måtte komme, sier han ærlig.

– Vokst opp i en sorg



Da Therese forsvant i juli 1988 hadde foreldrene, Inger-Lise og Jesus, nylig funnet tilbake til hverandre etter et samlivsbrudd, og gledet seg nå over at en ny, liten datter var på vei.

Tine Johannessen lå nemlig i mammas mage da storesøsteren Therese forsvant. Lillesøster Elena var ett av barna som hadde lekt med Therese i forkant av forsvinningen.



TRENGER SVAR: Thereses søstre Elena og Tine Johannessen (høyre) trenger svar på hva som skjedde med storesøsteren. Foto: Bonnier forlag

Fem måneder etter at Therese forsvant, kom Tine til verden. I boken forklarer søstrene at de er vokst opp i et hjem preget av mye sorg og dysterhet.

– Jeg har på en måte vokst opp i en sorg. Det manglet alltid én rundt bordet, sier Tine i boken.



Elena, som bare var fire år da storesøsteren forsvant, har ingen minner fra den skjebnesvangre dagen.

TV 2 har vært i kontakt med Tine Johannessen i forbindelse med denne saken, og familien er informert om at den publiseres.

SER THERESE SLIK UT I DAG?: Aldersprogresjon-illustrasjon laget av Therese slik hun kan se ut i dag. Foto: Teri Blythe / Bonnier forlag

Til tross for at mamma Inger-Lise har hatt en tro på at det kunne ligge noe i det såkalte Pakistan-sporet, hevder Rustad at dette sporet er dødt.

– Jeg har jobbet mye med Pakistan-sporet, og blant annet vært der to ganger for å lete etter spor. Det finnes ingen holdepunkter for at Therese ble kidnappet til Pakistan.

35 lange år

Han mener derimot at løsningen finnes i nabolaget på Fjell.

– Og jeg håper boka kan bidra til nye tips og opplysninger om hvem gjerningsmannen kan være. Noen vet. Det er på tide de forteller og gir Thereses familie et svar, sier Rustad bastant.

– Tror du at vi noen gang får det endelige svaret på hva det var som skjedde med Therese?

– Jeg har troen på at det er mulig å få det endelige svaret og kommer ikke til å gi meg. Hvis det kommer nye tips og opplysninger i forbindelse med boka, kommer jeg til å følge opp alt av interesse.

Forfatter og krimreporter Rustad erkjenner at den uoppklarte saken har preget ham både jobbmessig og privat.

– Faglig har det vært utfordrende og lærerikt, og det har lært meg at det gjelder å aldri gi opp, jobbe målrettet og dedikert. Da er det fullt mulig å løse saker selv om det er gått mange år.

Han føler også at han har kommet tett på niåringen Therese – til tross for at han aldri har møtt henne.

– Det har vært en spesiell reise å følge saken så tett i 35 år. Jeg har blitt kjent med Thereses familie og vet hvor mye det betyr for dem å få et svar. Og jeg føler også jeg har blitt litt kjent med Therese gjennom mitt arbeid.