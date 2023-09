Finnes' arbeidsgiver: Halvparten av handlene gjort på hjemmekontor

HJEMMEKONTOR: Sindre Finnes' arbeidsgiver Norsk Industri har avdekket at over halvparten av Finnes' aksjehandler ble utført på hjemmekontor under pandemien. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fredag varslet Sindre Finnes' arbeidsgiver Norsk Industri at de ville ha en full gjennomgang av aksjehandlene som Erna Solbergs ektemann har gjort i perioden 2013 til 2021.

Listen er på over 3600 transaksjoner.

Mandag formiddag skriver lederen i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, at gjennomgangen ikke er i mål og at han ikke vet når den blir ferdig.

– Kan ikke gi deg en eksakt dato, men så langt er cirka 50 prosent av transaksjonene skjedd på hjemmekontor under covid-19, sier Lier-Hansen til TV 2.

Finnes er fagsjef i Norsk Industri. Det er NHOs største landsforening med over 3 000 bedrifter.



Fredag innrømmet en gråtkvalt Erna Solberg at hennes ektemann Finnes hadde drevet med omfattende aksjekjøp i perioden hun var statsminister.

Statsministerboligen

Fra 2013 til 2021 bodde Sindre Finnes sammen med Solberg i Statsministerboligen, bak Slottet i Oslo. Boligen fungerer som hjem og kontor for Norges statsminister.

Oversikten Høyre har delt viser at 1969 av totalt 3640 handler ble gjort under nedstengningen av Norge. Disse 1969 handlene ble utført mellom 9. mars 2020 og 14. oktober 2021.



12. mars 2020 stengte Erna Solberg ned landet.



Lier-Hansen sier Norsk Industris gjennomgang gjennomføres med stort alvor.

– Vi har nå en gjennomgang i forhold til dette med bruk av arbeidstid. Den er ikke klar, men er meget grundig og tas på største alvor, sier han.

TV 2 var søndag i kontakt med Sindre Finnes. Han har ikke besvart TV 2s spørsmål om handlene han har gjort.

– Ikke på kontoret

Lier-Hansen sier Finnes ikke jobber på kontoret til Norsk Industri på Majorstuen i Oslo mandag.

– Sindre er tilgjengelig for oss idag, men ikke på kontoret. Det er for å skjerme han for et betydelig press, sier Lier-Hansen.

Finnes har ikke besvart TV 2s henvendelse om dette mandag formiddag.

Søndag uttalte Finnes dette til TV 2 om sin egen situasjon.

– Som følge av oppmerksomheten denne saken har fått og det enorme medietrykket, er jeg rett og slett ikke i stand til å fungere som normalt nå. Det gjør at det kan ta tid før dere får svar på alle spørsmålene deres, sier Finnes til TV 2.