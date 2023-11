Finnes' advokat: – Offentlig gapestokk

– Økokrims avgjørelse setter et endelig punktum for spørsmålet om Sindre Finnes har begått noe straffbart, sier Sindre Finnes' advokat.

Fredag formiddag kom avgjørelsen fra Økokrim om at de ikke vil etterforske aksjeaktivitetene til Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes i årene hun var statsminister.

– Sindre Finnes har ikke gjort noe ulovlig. Han har drevet helt lovlig handel, det er konklusjonen etter Økokrims beslutning i dag, sier advokat Thomas Skjelbred.

Han holdt fredag ettermiddag en pressekonferanse på vegne av klienten. Sindre Finnes var ikke selv til stede.

Finnes gjorde rundt 3300 aksjehandler i de åtte årene Solberg var statsminister. Han har hele veien avvist kategorisk at noen av handlene ble gjort på bakgrunn av innsideinformasjon eller at det knytter seg andre uregelmessigheter til dem.

– Økokrim-sjefen var veldig tydelig. Finnes har krav på å bli sett på som uskyldig og som at han ikke har gjort noe straffbart, sier Skjelbred.

– Sindre Finnes er ikke siktet, ikke tiltalt og først og fremst ikke dømt.



TYDELIG: Sindre Finnes advokat, Thomas Skjelbred, var klar i sin tale fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han understreket at Økokrim hatt en mer fullstendig oversikt over Finnes sine aksjehandler enn det som er fremkommet i mediene, og hva som er fremlagt av Solberg og Finnes.

– Det er vel neppe noen annen privatperson i Norge som har fått ettergått sine aksjehandler mer grundig enn det Sindre Finnes har fått gjort i denne saken, sier Skjelbred.



Medietrøkk

Saken rundt Finnes' aksjehandel mens kona var statsminister, er blitt bredt omtalt i norske medier de siste månedene.

Skjelbred sier at både han og Finnes har forståelse for at mediene har omtalt saken, men han poengterte samtidig det store omfanget av omtale.

– Ingen kan sette seg inn i den belastningen det har vært for Sindre finnes å stå i det jeg vil kalle den offentlige gapestokken de siste to månedene, sier Skjelbred.

Han sier at Finnes i ukevis har måttet argumentere sin uskyld, nærmest fra time til time, og på et detaljnivå det har vært helt umulig å forholde seg til.

Han trakk fram saken om Tore Tønne i 2002. Tønne tok sitt eget liv midt i en mediestorm og Økokrim-etterforskning.

– Det samlede medietrykket er så formidabelt, at jeg tror det kan være grunn til å tenke gjennom hvordan man i fremtiden tilnærmer seg slike saker, sier Skjelbred til TV 2.

– Lege sår

Selv om Finnes sier han ikke har gjort noe straffbart, er han klar på at det har vært et tillitsbrudd overfor Erna Solberg.

– Sindre Finnes har handlet uklokt, han har ikke vært ærlig med sin ektefelle, det angrer han dypt på, men det har aldri vært noe straffbart med Sindre Finnes' aksjehandler. Den ballen må legges død.

Skjelbred sier at tiden nå er inne for å lege sør både for Finnes selv og hos familie og venner.

– Når tiden er riktig, vil han trolig si noe selv, men den tiden er ikke i dag, den er ikke nå. Nå er tiden for å lege sår hos seg selv, hos familien og hos venner. Det vil ta tid, sier advokaten.