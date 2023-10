Finner ingen habilitetsvurdering om Hydro

Hydro er et norsk aluminiumsselskap. Selskapet er delvis eid av staten.



I 2016 la regjeringen Solberg frem en lovendring som hadde stor betydning for Hydro.

Lovendringen muliggjorde at Hydro, som etablerte et felles kraftselskap med Lyse høsten 2020, kunne ta ut kraft i stedet for finansielt utbytte, ifølge E24.



Finnes hadde 2000 aksjer i selskapet da lovendringen ble vedtatt.