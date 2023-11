Finn endrer julehjelp-tjeneste: – Går ut over veldig mange

Frode sliter økonomisk, og har i flere år spurt om hjelp på Finn.no for å gjøre juletiden enklere for seg selv og barna. Nå fortviler han over nye endringer.

Finn har gjort endringer i sin «Hjelp til jul»-tjeneste. Der man tidligere kunne legge ut annonse for å be om hjelp, er ikke det lenger mulig.

Nå kan man kun legge ut annonse om at man tilbyr hjelp til jul. Finn bekrefter endringen overfor TV 2.

ANNONSER: Man kan legge ut annonse og tilby hjelp til jul. Skjermdump: Finn.no

– Har vært avhengig av det

Frode bor på Østlandet, har to barn og får arbeidsavklaringspenger fra Nav. Helseproblemer har i flere år holdt han utenfor arbeidslivet, og hvert år gruer han seg til jul.

Han forteller åpenhjertig at han sliter med å få endene til å møtes, og at han i flere år derfor har spurt om hjelp på plattformen.

De gangene han har lagt ut annonse, har responsen vært overveldende, forteller han.

SLITER: Barnefaren deler ærlig om en tøff hverdag. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det er ikke noe moro, men jeg har vært helt avhengig av hjelpen jeg har fått på Finn. Folk har kommet med gaver til barna, mat og andre har vipset noen kroner. Det har vært helt utrolig, sier Frode, som ikke ønsker å stå frem med fullt navn.

Tror mange trekker seg

Han opplever at terskelen for å spørre om hjelp blir høyere når man nå må kontakte hver enkelt som tilbyr hjelp.



– Jeg synes det er hårreisende og drastisk gjort. Det går utover veldig mange. Nå tror jeg det er mange som ikke tør å spørre om hjelp. Det er derfor jeg velger å stå frem med dette.



– Nå blir det på en måte en konkurranse om å ha det verst mulig og å overbevise. For meg, som ikke nødvendigvis ønsker å brette ut om privat informasjon, blir det vanskeligere å be om hjelp.

HØYERE TERSKEL: Frode mener terskelen for å spørre om hjelp blir høyere med den nye endringen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han sier Frelsesarmeen og andre hjelpetjenester tilbyr hjelp, men at disse ikke når ut til alle.

– Jeg synes Finn kunne gått en annen vei enn å kutte det ut helt. De kunne stilt større krav til å kvalifikasjon for de som ønsker å be om hjelp, for å motvirke for eksempel hets.

Selv sier han at han har fått lite negativ respons de gangene han har spurt om hjelp på Finn.

VANSKELIG TID: Frode sier endringen vil gå ut over veldig mange. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Ubehagelige opplevelser

Kommunikasjonssjef Adelé Cappelen Blystad i Finn begrunner grepet med sikkerheten til brukerne.

Hun understreker at julehjelp-ordningen, som ble lansert i 2016, ikke er avviklet. Likevel har de sett seg nødt til å fjerne kategorien «be om hjelp».

ENDRING: Adéle Cappelen Blystad i Finn begrunner endringen med blant annet sikkerheten til brukerne. Foto: Finn

Mange av de som har bedt om hjelp har hatt ubehagelige opplevelser, sier hun.

– Vi har opplevd en økende grad av klager og rapporteringer fra de som har bedt om hjelp gjennom årene. De forteller blant annet om ufin oppførsel, svindel og trakassering. Dette er totalt uakseptabelt, sier Blystad.

– Klarer ikke stoppe alt

Hun forteller at tjenesten er tillitsbasert og oppfordrer folk til å oppføre seg ordentlig mot hverandre.

– Dessverre ser vi på Finn, som ellers i samfunnet, at det er noen som ikke klarer å oppføre seg eller prøver å utnytte systemet. Vi slår hardt ned på dette, men vi ser at vi rett og slett ikke klarer å stoppe alt.

– Derfor har vi bestemt oss for å endre på tjenesten. Med bare én kategori blir det også enklere for oss å følge med på annonsene, forklarer Blystad.