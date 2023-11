Finland stenger alle unntatt én grenseovergang

Alle Finlands grenseoverganger til Russland blir stengt som følge av strømmen av papirløse asylsøkere. Kun en overgang i Lappland forblir åpen.

– Vi stenger grensene fra midnatt fredag, sier statsminister Petteri Orpo på en pressekonferanse onsdag kveld.

Ifølge finske myndigheter vil kun grenseovergangen Rajajooseppi forbli åpen, og det er der asylsøknadene vil bli tatt imot.

I november har over 600 personer uten gyldige reisedokumenter til EU ankommet Finland fra Russland.

Finske myndigheter har anklaget Russland for å bevisst slippe gjennom papirløse asylsøkere til landet og har svart med å stenge flere grenseoverganger. Kreml avviser påstandene.

Finlands utenriksminister Elina Valtonen sa tidligere onsdag at regjeringen gjorde forberedelser på å stenge ytterligere grenseoverganger, og at det kan bli aktuelt å stenge hele grensen til Russland om nødvendig.

I et intervju med nyhetsbyrået Reuters sier hun at Finland har bevis for at for at russiske myndigheter frakter flyktninger til den finsk-russiske grensen.

– Vi krever at Russland slutter å sende mennesker til grensa, sier hun til nyhetsbyrået Reuters.

KRAV: Finlands utenriksminister, Elina Valtonen, krever at Russland slutter å sende migranter til grensa. Foto: Javad Parsa / NTB

Asylsøkerne kommer fra flere land, inkludert Jemen, Afghanistan, Kenya, Marokko, Pakistan, Somalia og Syria, ifølge den finske utlendingsetaten.

Tror det er hevn

Finske myndigheter har tidligere sagt at de tror Russland ønsker å styre en flyktningstrøm inn i landet som hevn for at Finland nylig ble medlem av Nato. Russiske myndigheter har nektet for dette.

De har kritisert grensestengingen.

– Dette er et uttrykk for nye skillelinjer i Europa, som ikke løser noen ting. Derimot skaper det kun nye problemer, sier talsperson Maria Zakharova i russisk UD til avisen Izvestia torsdag kveld.

Det har foreløpig ikke kommet meldinger om økning i grensepasseringer fra Russland over Storskog i Finnmark på samme måte som Finland har sett.

– Vi følger situasjonen tett, og det kan bli aktuelt for oss å stenge grensa på kort varsel ved behov, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB forrige torsdag.

Også Estland

Også Estlands innenriksminister anklager onsdag Russland for å drive hybridkrig ved å hjelpe migranter til grensen for å undergrave sikkerheten og skape uro.

Totalt 75 migranter, hovedsakelig fra Somalia og Syria, har prøvd å krysse grensen til Estland fra Russland ved Narva-grenseovergangen siden torsdag, ifølge landets rikskringkaster ERR.

Ingen har bedt om asyl, og alle har blitt sendt tilbake, sier innenriksdepartementet.

Estland sier de i likhet med Finland har gjort forberedelser på å stenge grenseovergangene dersom «migrasjonspresset fra Russland eskalerer».

– Dessverre er det mange tegn på at russiske grensemyndigheter og muligens andre byråer er involvert, sier innenriksminister Lauri Laanemets.

– Helt ærlig er det pågående migrasjonspresset på Europas østlige grense en hybridkrig, legger han til.