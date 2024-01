Finanstoppenes største blemmer: – Alle pengene var tapt

Livet går ikke alltid etter planen. Det gjør heller ikke investeringene til ekspertene.

Du har kanskje hørt om uttrykket «sikkert som banken», som betyr at noe er solid og urokkelig.



Det var det spareøkonom i Nordnet, Bjørn Erik Sættem, trodde om sitt første aksjekjøp på 90-tallet.

ØKONOM: Bjørn Erik Sættem i Nordnet. Foto: Foto: Jonas Björkhag

– Det var bankkrise, jeg gikk på videregående og så at en aksje hadde falt med 90 prosent. Jeg tenkte at det var et godt kjøp, men bare noen uker senere gikk de konkurs.

Det ble en lærepenge for Sættem.

– Da lærte jeg at jeg aldri skulle kjøpe en aksje bare fordi den falt mye. Om en aksje har falt 90 prosent, kan den også falle 100 prosent, sier han.

Mange tap

Siden den gang har det vært mange sure tap, forteller økonomen.

– Men de har alltid lært meg noe. Det er bedre å gjøre investeringstabber som ung, med mindre beløp, enn å forsøke seg i aksjemarkedet i voksen alder etter at du har arvet et større beløp, sier Sættem.



– Hva er det dummeste man kan gjøre med pengene sine?



– Satse på Tipping og Lotto – hvor du i gjennomsnitt får tilbake halvparten av innsatsen, sier han.



Tok opp lån

Det er ikke bare Bjørn Erik Sættum som har gått på noen investeringsblemmer som ung.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, tok opp studielån for å finansiere et aksjekjøp som heller ikke gikk helt etter planen.

– Jeg tok opp et studielån på 5000 kroner da jeg gikk på videregående, for å kjøpe aksjer i et selskap jeg hadde lest om i et tidsskrift, forteller han.



INVESTERINGSDIREKTØR: Robert Næss i Nordea. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Jeg visste ikke hva selskapet holdt på med, men jeg tenkte nok at siden aksjekursen hadde falt så mye så ville jeg tjene veldig mye penger om den bare kom litt tilbake.



Det gjorde den ikke.

– Plutselig en dag sto det «suspendert» i avisen der aksjekursen skulle ha stått. Jeg visste ikke da hva det innebar, men fikk raskt forklart at det i praksis betydde at alle pengene var tapt, forteller Næss.



Angrer bittert

Det er bedre å angre på noe man gjorde, enn noe man ikke gjorde, sies det.

Det skulle Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1, tenkt på da han vurderte å kjøpe bolig i Oslo på 90-tallet.

– Jeg var på nippet til å kjøpe en treroms på Skillebekk i Oslo, men jeg syntes 350.000 var litt dyrt. Det hadde jo vært en fantastisk investering, sier Gundersen.

– Men boligmarkedet var råttent, lønna lav, renta høy og jeg var på vei til en jobb i utlandet, så den leiligheten ble det ikke noe av.

FORBRUKERØKONOM: Magne Gundersen i Sparebanken 1. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det dummeste du kan gjøre med pengene dine, ifølge Gundersen, er å investere i markeder, selskaper eller objekter der du ikke har god innsikt og kunnskap.

– Å for eksempel kjøpe råvarer, kunst, eller kryptovaluta uten noen kunnskap er dumskap, eller spekulasjon, sier han.

– Men investerer du penger du har råd til å tape, så kan det jo gi deg en interessant erfaring.

– Vil bare glemme det

At det er dumt å investere pengene sine i noe man ikke har kunnskap om er sjefsstrateg i Handelsbanken, Halfdan Grangård, enig i.

SENIORØKONOM: Halfdan Grangård i Handelsbanken. Foto: Lise Åserud

– Unngå investeringsformer du ikke forstår, og ikke ta investeringsavgjørelser basert på FOMO. Selv om et marked har levert sterk avkastning en periode, betyr ikke det at denne utviklingen vil fortsette, sier han.



– Hva er din største investeringsblemme?



– De fleste av oss har gått på noen smeller i finansmarkedene. Ikke bare vil jeg glemme mine verste tabber, jeg har også bestemt meg for å glemme de.