Finansministeren tror det verste kan være over

– Den sterke prisveksten er det som har skapt størst bekymring for regjeringen.

Dette sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum da han gjestet Oslo Handelstands Forening i Oslo tirsdag.

Han understreket derfor overfor forsamlingen at å holde igjen på oljepengebruken er det viktigste de kan gjøre for å begrense prisveksten.

– Viktig for lommeboka

Før Vedum holdt sitt foredrag, hadde han fått nyheter fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) om at prisveksten ser ut til å flate ut.

Prisveksten i Norge dempet seg til 5,9 prosent i desember 2022 sammenlignet med samme måned året før.

Den viktigste årsaken til at tolvmånedersveksten i KPI gikk fra 6,5 prosent i november til 5,9 prosent i desember, er utviklingen i strømprisene, skriver SSB.

Overfor TV 2 sier finansministeren at dette er viktig for lommeboka til folk i Norge.

POSITIV: Finansministeren mener en dempet prisvekst er en positivt nyhet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det er veldig viktig for lommeboka til folk og viktig for bedriftene. At vi klarer å holde igjen sånn at vi får prisene ned er hovedjobben, både for hverdagsøkonomien og for bedriftene, sier Vedum.

– Er toppen nådd, kan folk regne med at prisene ikke øker like mye framover?

– Når man ser i krystallkula til SSB og Norges Bank, så er prognosene at det nå går mot en normalisering. Det er det som er målet mitt: Hvordan vi kommer dit at folk sitter igjen med mer i lommeboka. Og at det blir mer forutsigbart for bedriftene, sier Vedum.

Skimter inflasjonstoppen

Finansministeren tror vi kan skimte toppen av prisveksten, noe som kan gi mindre press på rentene.

– Mange tegn tyder på at vi er over den verste prisstigningen, men det er skummelt å være for skråsikker. Ting vil variere i disse turbulente tider, men det ser ut som vi er inne i en tid med mer positive nyheter, sier Vedum.

BREMSEN: Vedum understreket igjen, under fremleggelsen av utsiktene for rikets tilstand, at regjeringen må trykke på bremsen og ikke bruke for mye penger. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Også strømprisene er på vei ned?

– Ja, vi ser at de er litt på vei ned. Også gjør vi grep for å få mer forutsigbarhet for bedriftene. Vi ser at de fastprisavtalene som vi har innført nå begynner å gi resultater, sier Vedum.

Vedum forteller at strømstøtten fortsetter så lenge det er behov for det.

– Men det langsiktige målet er at man ikke skal behøve strømstøtte i det hele tatt. At vi kommer ned på mer normale strømpriser, sier Vedum.

Vil ta tid

Den 19. januar, i neste uke, skal Norges Bank bestemme om renten skal heves fra dagens nivå på 2,75 prosent, eller ikke.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, tror ikke inflasjonsnedgang i desember vil påvirke rentebeslutningen.

RENTETOPPEN: Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, tror rentetoppen vil være på 3 prosent, og vil vare ut 2023. Foto: Lise Åserud

– De har sagt at de skal heve renten i første kvartal, med utgangspunkt i mars. Jeg tror at de vil holde renten i ro i neste uke, sier Gonsholt Hov til TV 2.

Sjeføkonomen understreker samtidig at inflasjonen fremdeles er høy.

– Tallene har blitt litt lavere enn det var i november, og vi var lengre unna toppen i oktober i fjor. Da var den på rundt 7,5 prosent. Nå er den på 5,9 prosent, det er fortsatt veldig høyt, sier Gonsholt Hov.

Han tror det vil ta tid før vi når inflasjonsmålet til Norges Bank på to prosent. Likevel mener sjeføkonomen at det er grunn til å være optimistisk.

– Man kan være betinget optimistisk. Det er en stor usikkerhet knyttet til strømprisene, men vi kan kanskje se at kjerneinflasjonen vil ta seg ned i år.

– Samtidig som at lønnsveksten kan stige. Hvis vi har flaks, kan vi ende opp med en liten økning i kjøpekraften i år, sier Gonsholt Hov.