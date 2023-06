– Finansmarkedet har mer tillit til Taliban enn til Støre

Investor Jan Petter Sissener er ikke nådig i sin dom over Støre-regjeringens økonomiske politikk.

INGEN TILLITT: Jan Petter Sissener er fondsforvalter og aksjemegler. Han gir regjeringen ramsalt kritikk for å skape usikkerhet rundt norsk økonomi. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er ren mistillit til norsk finanspolitikk, og politikk generelt. Heldigvis er det bare to år igjen, skal vi tro meningsmålingene.

Det sier investor Jan Petter Sissener om bakgrunnen for at den norske kronen har svekket seg kraftig det siste året.

Investorkollega Øystein Stray Spetalen har til både VG og DN uttalt at kronen er «pill råtten». Både Sissener og Spetalen legger skylden på Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedums regjering.

To år til skatteendringer

Sissener mener at det de siste årene er introdusert politisk risiko i Norge.

– Norge er et rikt land som spruter cash, men folk har ikke tillit til Norges politikere, sier Sissener.

Investoren trekker fram håndteringen av lakseskatten, eller grunnrenteskatt på havbruk, som en del av problemet.

– Det vi har som er unikt, er lakseindustrien, den finner du ikke maken til andre steder. Den har blitt uforutsigbar. Og så er det som finansmarkedet vil ha, forutsigbarhet, sier Sissener, og påpeker at det nå ser ut til at lakseskatten vil endres igjen om to år.

– Men har ikke Høyre litt ansvar for dette, i og med at de gikk ut av lakseskatt-forhandlingene?

– Jo, det kan du si. Den lakseskatten blir bare stående i to år, ifølge meningsmålingene, medgir Sissener.

– Mer tillit til Taliban enn Støre

For å eksemplifisere hvor svak den norske kronen har utviklet seg, viser Sissener til valutaen i Afghanistan.

– Hvis du ser på utviklingen i afghansk afghani, så har den utviklet seg sterkere enn den norske krona, sier Sissener og legger til:

– Du kan si at finansmarkedet har mer tillit til Taliban enn Jonas Gahr Støre – det bør han ta innover seg.

En afghansk afghani koster fredag 0,13 kroner. I januar kostet en afghani 0,11 kroner.

TV 2 har forelagt Sisseners uttalelser for Statsministerens kontor som sier statsministeren ikke har anledning til å svare i dag.

– Egner seg ikke som finansminister

Onsdag sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum til TV 2, at den svake kronen fører til at «Jeg som turist vil tape litt på det, men bedrifter i Norge vil tjene litt på det».

– Vedum peker på at det er lønnsomt for eksportindustrien, og at det øker konkurransekraften?

– Jo, isolert sett er det det. Laks og en del kraftkrevende industri tjener på dette. Men hvis de hadde betalt markedspris for strømmen i stedet for å ha de lange kontraktene, så hadde de vært utkonkurrert.

– Jeg tror Vedum burde holdt seg hjemme på bondegården, jeg tror ikke han egner seg som finansminister.

– Du kan si at det et gagner eksporten, men det ødelegger for alle privatpersoner.

Finansdepartementet og finansministeren ønsker ikke å svare på kritikken fra Sissener.

Støttet Senterpartiet

Under stortingsvalget i 2021 ga Sissener pengestøtte til Senterpartiet.

– Jeg støttet Senterpartiet og Venstre forrige gang. Støtten til Senterpartiet var støtte til Jan Bøhler. Jeg mener han er den som har mest kunnskap om integrasjonspolitikken, så målet var å få Bøhler inn på Stortinget.

– Angrer du?

– Angrer jeg? Ja, jeg angrer kanskje litt, for det var mislykket, men ikke mye.

Ingen «quick fix»

– Hva burde regjeringen gjøre for å øke tilliten til norsk økonomi igjen?

– Det tar 10 år å bygge tillit, 10 sekunder å ødelegge den. Det er ikke noe quick fix, sier Sissener.

Han mener det vil være en grunnleggende usikkerhet rundt hvilke skatteendringer som kommer, og hvordan det vil påvirke norsk næringsliv.

– Det Norge kunne gjøre er å lage en helt omforent skattepakke som det var bred tverrpolitisk enighet om. Det hadde senket usikkerheten, mener Sissener.