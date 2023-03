– Finanskrisenivå

Økonomene er ikke overrasket over rentehevingen. Fremtidsutsiktene for privatøkonomien til mange er mørk, mener forbrukerøkonom.

Norges Bank valgte torsdag å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 3 prosent.

Flere økonomieksperter har ment at dette er helt nødvendig for å sikre den svake kronekursen.

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen, og at prisveksten er klart over målet.

Norges Bank anslår videre at styringsrenten øker til rundt 3,5 prosent i sommer, avhengig av kronekursen og inflasjonen.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Frykter for helsa

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB mener rentehevingen gjør at fremtidsutsiktene for privatøkonomien til mange er mørk.

– De som allerede har lite fikk et pusterom når styringsrenten var lav. Nå kjenner de presset både fra økende styringsrente og høye priser, sier Sandmæl til TV 2.

Sandmæl ser en tett sammenheng mellom økonomiske utfordringer og helseproblemer, og håper rentehevingen ikke går på helsa løs.

– Som programleder for Luksusfellen gjennom flere år erfarte jeg at mange av deltakerne fikk psykiske plager på grunn av betalingsproblemer. Alt fra depresjon, tiltaksløshet, angst og noen hadde også selvmordstanker, sier Sandmæl.

HELSESKADELIG: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl har sett på nært hold hvordan dårlig økonomi er kritisk for psykisk helse. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun oppfordrer alle som kjenner på økonomisk bekymring til å ta en gjennomgang av økonomien, eller søke hjelp. Gjeldsrådgivere hos Nav, eller banken din, kan være et sted å starte.

– Stor omveltning på kort tid

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea mener sentralbankens renteutsikter er noe høyere enn mange ventet.

– Men alt lå til rette for en oppjustering av rentebanen fremover, sier Olsen til TV 2.

Han mener to spørsmål var avgjørende for sentralbankens renteansalg fremover:

– Det ene er hvor bekymret Norges Bank er for den lave kronekursen, og det andre er hvordan de forholder seg til bankuroen den siste tiden, sier Olsen.

BUFFER: Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, sier mange nordmenn fortsatt sitter med en økonomisk buffer de har spart opp under pandemien. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Selv med de hyppige rentehevingene den siste tiden, er den norske styringsrenta fremdeles lav, historisk sett.

– Utfordringen er farten den har gått opp i. Den har gått opp litt raskere enn folk hadde forventet, og det blir utfordrende å håndtere på kort sikt. Det er stor omveltning på kort tid, sier Olsen.

Olsen tror at styringsrenten vil fortsette å øke i tiden som kommer.

– Det er nok ikke før i 2025 du kan regne med noen rentekutt, sier Olsen.

– Ikke helsvart

Senior- og makroøkonom Oddmund Berg i DNB Markets er ikke overrasket over rentebeslutningen.

– Svakere krone og fortsatt sterk økonomisk aktivitet gjør at det kan se ut som det krever høyere rente før de er sikre på at prisveksten er under kontroll, sier Berg til TV 2.

– Hva har det å si for kronekursen?

– Det er svært uklart, all den tid kronekursen drives av mange forskjellige faktorer. Med høyere rente her hjemme, kan renteforskjellene trekke litt i retning av sterkere krone sammenlignet med slik rentebanen lå før møtet, sier Berg.

IKKE OVERRASKET: Økonom Oddmund Berg er ikke overrasket over rentehevingen Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Han forteller at de som har mye gjeld må belage seg på økte kostnader fremover.

– Lønnsvekst og fallende inflasjon vil bidra til at bildet likevel ikke er helsvart for husholdningene. Vi tror den norske husholdningssektoren tåler dette ganske bra. Det er erfaringen så langt og grunnen til at rentetoppen må løftes, sier Berg.

– Finanskrisenivå

Norges Eiendomsmeglerforbund frykter at den varslede renteutviklingen vil utløse et langvarig tilbakeslag i boligbyggingen.

– Salget av nye boliger er nå på finanskrise-nivå. Vi har advart mot at kombinasjonen av høye importerte byggekostnader og kraftig renteoppgang kan utløse en boligresesjon, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Geving tror sentralbanken undervurderer situasjonen i nyboligmarkedet, og han håper at rentebanen blir revurdert ved framtidige rentebeslutninger.

ADVARER: Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund, frykter at for høy renteoppgang kan føre til hardt et tilbakeslag for boligbyggingen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Boligmarkedet drives først og fremst av primærbehov, og for tiden er bruktmarkedet velfungerende, men på sikt tror vi at den lave boligproduksjonen vil føre til store ubalanser og prispress, sier Geving og legger til:

– Dette bildet kan bli forsterket av uro i bank- og finanssektoren og nye sjokk i verdensøkonomien, som kan tvinge rentenivået ned igjen.

Tydelig oppfordring

For alle som kjenner rentehevingene ekstra godt på økonomien, er en åpenbar løsning å kutte i andre utgifter, men for enkelte er ikke dette et alternativ.

– Noen har ingen kaffe latter å kutte. Min oppfordring er å se om det er mulig å gjøre noe med inntektssiden, sier DNBs Silje Sandmæl.

Kanskje har du mulighet til å jobbe mer der du er ansatt, eller kanskje er det lenge siden du har lønnsforhandlet. Det er også mulig å tjene noen skattefrie kroner utenfor hovedjobben.

– Har du en kano, ski, klatreutstyr, symaskin, bil, verktøy og lignende som du ikke bruker så mye, kan du leie ut og tjene opptil 10 000 kroner skattefritt i året, sier Sandmæl.

I disse dager bør du også følge ekstra godt med på skatteoppgjøret.

– Sjekk skattekortet ditt for å se om du betaler riktig skatt. I fjor gikk renteutgiftene dine opp, som gir deg høyere fradrag og dermed lavere skatt, sier Sandmæl.