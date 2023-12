Finansdepartementet mente regelbrudd kunne vært avverget

Det er i slutten av oktober Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tar kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet.

Det viser seg at de trenger mer penger i 2024.

Justis- og beredskapsdepartementet ber om et snarlig møte for å få en forklaring. I møtet, som finner sted 1. november, kommer det fram at NSM blant annet har behov for 25 millioner kroner til «renter og avdrag».

Det får alarmen til å gå.

For hvordan kan NSM ha utgifter på et tosifret antall millioner til renter og avdrag når de ikke engang har lov til å ta opp lån?

TV 2 har nå fått tilgang til dokumenter med helt nye opplysninger om hvordan NSM forklarte seg da skandalelånet på 200 millioner kroner ble avdekket – og hvordan Finansdepartementet reagerte.

Nye dokumenter

Dokumentene det er snakk om, har fram til i dag vært gradert «begrenset» etter sikkerhetsloven.

Nå er de avgradert.

MÅTTE GÅ: Sofie Nystrøm gikk umiddelbart av som sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) da låneskandalen ble offentlig kjent. Foto: Lage Ask / TV 2

I et brev som ble sendt fra NSM til Justis- og beredskapsdepartementet 30. november kommer helt nye opplysninger fram om skandalen, der det er avdekket at NSM tok opp lån på hele 200 millioner kroner i forbindelse med leie av nye kontorlokaler på Fornebu – uten at departementet fikk vite om det.

NSM-sjef Sofie Nystrøm gikk av på dagen da lånet ble offentlig kjent.

Men i brevet fra 30. november skriver NSM at det ikke var noe nytt å ta opp slike lån:

«Dette er ikke en ny måte å finansiere investeringer på. NSM har i tidligere husleieavtaler hatt samme betingelse liggende inne, og den ble benyttet ved leieavtale i Sandvika i 2017», skriver NSM.



NSM framholder samtidig at ordningen framgikk av et utkast til leieavtale som ble sendt til Justis- og beredskapsdepartementet før signering.

Dette er saken Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) begynte i 2020 å lete etter nye kontorlokaler i Oslo-området. NSM var på det tidspunktet spredt på fire lokasjoner og ønsket å samle flest mulig ansatte på ett sted. Samtidig var det behov for mer plass fordi NSM hadde fått nye oppgaver.

Den 1. juni 2022 signerte NSM en avtale med det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property om leie av lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. Leieavtalen inkluderte et lån på 100 millioner kroner som skulle dekke investeringer i bygget. Den første låneavtalen ble undertegnet 8. juli 2022. En ny låneavtale ble undertegnet 1. september i år. Der ble lånet utvidet til 200 millioner kroner, med 10 prosent rente på store deler av summen. Justis- og beredskapsdepartementet har fastholdt at departementet ikke ble gjort kjent med lånene før i november i år. Saken ble oppdaget da NSM ba om mer penger i 2024-budsjettet, blant annet til å dekke 25 millioner kroner til renter og avdrag. Den 8. desember ble saken gjort kjent for offentligheten. NSM-sjef Sofie Nystrøm gikk av på dagen, og Justis- og beredskapsdepartementet varslet en ekstern gjennomgang av saken. Samtidig ba regjeringen Stortinget om en ekstrabevilgning på 200 millioner kroner til å betale ut lånet. NSM har som hovedoppgave å styrke sikkerheten mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

«NSM vurderte at inngåelse av avtalen lå innenfor fullmakten til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret slik den var formulert i tildelingsbrevet for 2022.»



NSM svarer også på et spørsmål fra departementet om hvordan de hadde tenkt å håndtere kostnadene ved lånet.

I svaret åpner NSM for at nedbemanning kunne ha blitt svaret:

«Restrisikoen ble synliggjort, inkludert risikoen for at hele kostnaden måtte dekkes innen eksisterende ramme og at dette da ville måtte medføre nedtrekk i antall årsverk.»



Finansdepartementet reagerte sterkt

Justisdepartementet la også fram saken for Finansdepartementet. De mente Justisdepartementet kunne avverget NSMs regelbrudd.

I et brev til Justisdepartementet 29. november i år fastslår Finansdepartementet at saken er «svært alvorlig».

NYTT HOVEDKONTOR: Det er disse kontorlokalene i Snarøyveien 36 på Fornebu som står i sentrum for låneskandalen. Foto: Tom Rune Orset / NTB

Ifølge Finansdepartementets vurderinger har NSM begått utvilsomme brudd på flere av statens budsjett- og økonomiregelverk, og at NSMs ledelse har gått ut over sine fullmakter. Samtidig understreker Finansdepartementet at Justis- og beredskapsdepartementet har et ansvar:

«Basert på forelagt dokumentasjon er FINs vurdering at det også påhviler JD et ansvar i saken, og at spørsmål og tettere oppfølging fra etatstyrer på et tidligere tidspunkt kunne ha bidratt til å avdekke, og ev. avverge, regelbrudd i saken.»



Finansdepartementet er videre tydelige på at sakens omfang og alvorlighetsgrad tilsier at saken bør legges frem for Stortinget.



TV 2 har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om en kommentar til brevet. De viser til at de allerede har varslet at de nå skal gjennomgå egne rutiner for styringen av NSM.

– Arbeidet med å kartlegge omstendighetene rundt NSMs ulovlige lån pågår og vil fortsette. Regjeringen satte nylig ned et utvalg som skal gjennomgå NSM-saken, og Justis- og beredskapsdepartementet imøteser utvalgets konklusjon, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund i en epost.

Tvil om privat leie



Dokumenter som tidligere er offentliggjort i saken, viser at også Statsbygg hadde en rekke kritiske innvendinger til måten NSM gikk fram på.



Dialogen mellom NSM og Statsbygg begynte våren 2021. På det tidspunktet var det uavklart om NSM kunne leie i det private markedet.

Et kjernespørsmål var om en privat eiendom ville ha god nok sikkerhet.

«Dette er basert på sikkerhetskravene NSM setter til lokaler som fordrer betydelig investering i tilpasningsarbeider, rollen de har som en kritisk samfunnsfunksjon og ikke minst sett opp mot Trusselvurdering 2020 fra Økokrim med tanke på risikoen for at de kan ved salg av eiendom få en ny utleier som viser seg å være en illegal aktør», forklares det i en epost datert 19. april 2021.

EN DYR AFFÆRE: Snarøyveien 36 på Fornebu. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I tillegg skal det ha vært frykt for politisk innblanding:

«Slik NSM oppfatter JD, er JD redd for at det kan bli en politisk beslutning om utflytting av NSM til andre geografiske områder enn der de er nå.»

NSMs saksbehandlere holdt til slutt et digitalt møte med Statsbygg om saken. Det fant sted 17. januar 2022.

Statsbygg forsvinner ut

På møtet kom det ifølge Statsbygg fram at NSM allerede hadde satt i gang en leieprosess uten å involvere Statsbygg som rådgiver, slik de var pålagt å gjøre.

Statsbygg har ikke ønsket å gi noen ytterligere kommentarer til TV 2 om dette, men kommunikasjonssjef Hege Njaa Aschim har tidligere sagt til Dagens Næringsliv at NSM på møtet kunngjorde at de ikke hadde behov for bistand fra Statsbygg.

– I møtet presiserte vi at «dette blir feil», sier Aschim til avisa.

– Vi anbefalte NSM på det sterkeste at de avbrøt prosessen og begynte på nytt med oss som rådgivere. Vi var veldig tydelige der. Umiddelbart etter møtet klokken 16.01 sendte vi dem denne instruksen for å presisere at det er dette som gjelder.

KRITISK: Kommunikasjonssjef Hege Njaa Aschim i Statsbygg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Statsbygg hevder i dag at dette var den siste kontakten de hadde med NSM om saken. NSM hevder derimot at siste møte fant sted i februar.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet datert 11. mai 2022 beskriver NSM kontakten med Statsbygg slik:

«Statsbygg vurderte at NSM har kjørt gode prosesser knyttet til å innhente tilbud på lokaler i markedet. Det var enighet om at NSM skulle håndtere videre prosess uten mer støtte fra Statsbygg.»

Kritikk fra departementet

TV 2 er kjent med at NSMs beskrivelse av dialogen med Statsbygg i ettertid har vakt reaksjoner i Justis- og beredskapsdepartementet.

Mandag 20. juni 2022 sender departementet et nytt brev til NSM. Der går de med på at NSM kan leie på Fornebu.



Men departementet kommer også med skarp kritikk:

«JD opplever at denne prosessen har tatt unødig lang tid og at det til tider har vært krevende å få forståelse for departementets dokumentasjonsbehov gitt i oppdraget fra 2020», skriver departementet i brevet.

KRITIKK: Justis- og beredskapsdepartementets brev til Nasjonal sikkerhetsmyndighet 20. juni 2022.

«En konsekvens av dette er at det ble et veldig hastverk på slutten og en mer kritisk tilbakemelding fra KDD og Statsbygg enn nødvendig.»

KDD er en forkortelse for Kommunal- og distriktsdepartementet.

I brevet konkluderte departementet med at NSM kunne gå videre med leieprosessen, men at det bør være en garanti i kontrakten mot salg av eiendommen til «uønskede utenlandske eiere».

Men:

Det departementet ikke visste, var at leieavtalen på dette tidspunktet allerede var undertegnet.

Den ble signert 1. juni 2022 – altså nesten tre uker før departementet godkjente at den kunne inngås.

Fra 48 til 200 millioner

I leieavtalen som ble undertegnet, var det samtidig gjort en stor endring sammenlignet med det utkastet departementet hadde fått.

Departementet fikk nemlig bare se ett avtaleutkast. Det ble oversendt 25. mai 2022.

I utkastet lå det inne et punkt om at utleier skulle finansiere spesialtilpasninger i bygget for opptil 48 millioner kroner. Disse pengene skulle tilbakebetales over leieperioden «som en annuitet». I tillegg var det lagt inn et avkastningskrav – i praksis en rente – på 5 prosent.

I et brev til departementet forklarte NSM at investeringene skulle dekkes «gjennom husleien».

SIGNATUR: Det var direktør Sofie Nystrøm som undertegnet den første låneavtalen med Norwegian Property. Da lånet ble offentlig kjent, gikk hun av. Foto: Lage Ask / TV 2

Men i leiekontrakten som ble undertegnet 1. juni 2022, var de 48 millionene i investeringer endret til et lån på 100 millioner kroner.

Selve låneavtalen ble undertegnet 8. juni 2022.

Så ble en ny låneavtale undertegnet 1. september 2023 – nå med en lånesum på hele 200 millioner kroner og 10 prosent rente på mesteparten av summen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) står fast på at departementet var helt uvitende om de to låneavtalene.

– Vi kan ikke se at dette lånet var kjent for oss før i november 2023. Det er snakk om to låneavtaler som vi aldri har sett. Det ser vi alvorlig på, sier Mehl til TV 2.

Ekstern undersøkelse

Et eksternt utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem har nå fått i oppgave av regjeringen å gjennomgå saken.

I tillegg har både Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og Riksrevisjonen varslet at de vil gå inn i saken.

Mehl har for sin del karakterisert lånet som både grunnlovsstridig og et brudd på statens budsjett- og økonomiregelverk.

– Det er ingen tvil om at dette lånet er ulovlig, sier Mehl til TV 2.

– Det er bare Stortinget som har adgang til å bevilge midler og pådra staten gjeld. I dette tilfellet så er det inngått en privat låneavtale som det også har vist seg ikke å være budsjettmessig dekning for i NSM. Det skiller seg fra det som er mer vanlig når man skal leie nybygg, at man gjør investeringer som tas inn som en del av husleien.