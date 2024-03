Filmet at han klapset henne på rumpen. Så gikk han

Den fornærmede kvinnen har allerede forklart seg om det hun opplevde på festen natt til 3. januar 2021.

Plutselig var det tre menn sammen med henne på soverommet. De bandt hendene hennes med et belte, kastet henne rundt, kommanderte og tvang seg på henne, fortalte hun gråtkvalt til lagdommerne.

– Jeg ville heller dø enn å overleve det. De var tre mot meg alene. Jeg var forsvarsløs, sa den svært pregede kvinnen i 20-årene.



Har en annen versjon

På dag to av ankesaken i gruppevoldtektssaken i Bergen var turen kommet til de tiltalte.



To menn på 24 og 25 år ble dømt for grov voldtekt i tingretten, mens tredjemann (27) ble frifunnet.

De har en helt annen versjon av det som skjedde. 24-åringen var først ut i vitneboksen.

– Det var hun som førte meg inn på rommet. Når hun satte seg på sengekanten, så sa hun «vær dominant, bind meg». Det spiser meg opp innvendig at ingen tror at det har blitt sagt, sa 24-åringen, også han på gråten.



Uenige om binding

Han fortalte retten at det var først han og kvinnen som gikk inn på soverommet. Da hun satte seg ned på sengekanten, dukket 25-åringen opp i dørkarmen.

Da kvinnen ifølge han ville ha hendene bundet, gikk 25-åringen til et annet rom og hentet et hvitt belte. Så bandt de det rundt hendene hennes.

– Men ikke i kryss, slik hun sier. Kun med håndflatene inntil hverandre, sa mannen og strakk armene frem.

– Hun hadde hendene fri. Hadde dette vært ufrivillig, hadde jeg grepet inn. Det er helt grusomt at noen tror at jeg er «det mennesket», la han til.

AKTOR: Konstituert statsadvokat Are Nygård Bergh i Gulating lagmannsrett. Foto: Frode Hoff / TV 2

Grillet om forskjeller i forklaring

Han fortalte videre at han la seg ned på sengen og at kvinnen krabbet opp mot skrittet hans og begynte å ta på buksesmekken hans.

Han hjalp til med å dra ned buksene sine.

Det var etter det at den tredje tiltalte, 27-åringen, kom inn på rommet, forklarte 24-åringen.

Dette er et sentralt tema, for tidspunktet for når 27-åringen kom inn på rommet var avgjørende for frifinnelsen av han i tingretten.

Derfor tok aktor Are Nygård Bergh frem politiavhørene fra dagene etter hendelsen. 24-åringen ble pågrepet på kvelden 5. januar 2021.

Bergh leste høyt fra avskriften av første avhør, som ble gjort i politibilen på vei til arresten:

«På spørsmål om det var noen andre inne på rommet da siktede og fornærmede gikk inn på rommet, sa han at det ikke var noen der inne. Da siktede og fornærmede gikk inn på rommet, fulgte de to andre etter. De gikk rett bak ryggen til siktede og fornærmede», las aktor.

– Jeg kan huske at jeg sa det. Men nå har jeg har fått tenkt meg om. Det jeg sier i dag er slik jeg husker det. Jeg har ikke ønsket å legge skjul på sannheten.



– Mener du å huske dette bedre nå enn bare få dager etter hendelsen?, kontret statsadvokaten med.

– Jeg visste ikke hvor jeg var på vei. Hva jeg var tatt for. Jeg var stresset og ung. Her i dag prøver jeg bare å gjenfortelle det jeg husker, så godt som mulig til deg, svarte 24-åringen.

FORSVARERE: John Christan Elden er forsvarer for 24-åringen, mens Maria Hessen Jacobsen forsvarer 25-åringen. Bak ser vi hodet til en rettsbetjent. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Leste fra politiavhør

Aktor boret så videre i forskjellene i forklaringene hans i retten og det som ble sagt i politiavhør.

Dette var også et viktig tema i tingretten, der daværende statsadvokat Benedicte Hordnes omtalte de tiltalte sine forklaringer i retten som «samkjørte og lite troverdige».

I saker der det enkelt forklart er snakk om «ord mot ord», er derfor troverdigheten i forklaringene viktige.

Aktor Bergh gikk derfor videre til angrep på dette.

«Alle var inne på rommet hele tiden» og «hun setter seg ned på sengen og sier «vær dominant». Da er de to andre guttene også i rommet», leste han fra avhørene i henholdsvis politibilen og dagen etter i ordinært avhør.

Problematiserte politibil-avhør

Denne ballen ble plukket opp av advokat John Christian Elden, som forsvarer 24-åringen.

For lagmannsretten problematiserte Elden at det første avhøret, et såkalt «straksavhør», ble gjennomført i en politibil ved en bensinstasjon.

– Jeg fikk ingen info eller saksdokumenter. Jeg var helt uvitende om hva jeg kom til, hevdet 24-åringen.

Elden argumenterte videre at saken kort fortalt handler om to spørsmål; om kvinnen var ute av stand til å motsette seg det hun ble utsatt for og om de tiltalte mennene oppfattet det.

– Jeg fikk ingen inntrykk eller indikasjoner som ga meg noe som helst informasjon om at hun ikke ville være med, sa 24-åringen.

VITNEBOKS: De tiltalte forklarer seg i Gulating lagmannsrett denne uken. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Filmet «klapsing» på rumpen og gikk

Han fikk også mange spørsmål om sine seksuelle preferanser.

Han bekreftet at han noen ganger hadde gruppesex med kvinner «som selv ønsket det». Da politiet gjorde beslag i mobiltelefonen hans, så de at noe av denne sexen har blitt filmet med mobiltelefon.

Både fordi kvinnene har ønsket det, men også fordi det kan være greit «bevis i sånne situasjoner», som 24-åringen skal ha sagt i politiavhør.

Statsadvokaten viste frem en video filmet fra en helt annen situasjon, med en annen kvinne, der 24-åringen klapser henne på rumpen mens de har sex.

En slik film finnes ikke fra denne aktuelle hendelsen.

– Men jeg skulle ønske jeg hadde den, sa 24-åringen.

For etter at de to medtiltalte gikk ut av det aktuelle soverommet den natten, var 24-åringen og den fornærmede kvinnen igjen alene.

Da spurte han om han kunne få filme mens han klapset henne på rumpen.

– Det sa hun ja til. Det var en spontan ting. For å gi henne litt oppmerksomhet. På en sånn gøy måte.

Kvinnen bekreftet i sin forklaring at hun sa ja. Men at mannen like før tok tak rundt halsen hennes og at hun var redd for hva som kunne skje om hun sa nei.

24-åringen slettet videoen fra Snapchat, uten å sende den eller lagre den, sa han. Etterpå forlot han kvinnen på rommet og kjørte hjem.

– Det var ikke fint gjort å bare forlate henne slik. Det var synd jeg ikke ga henne en klem og sa «ha det». Men jeg er ingen voldtektsmann fordi om.

– Hun var glad da hun gikk



Også den medtiltalte 25-åringen startet sin forklaring i dag. Han ble i tingretten dømt for å ha medvirket til voldtekten, blant annet gjennom å ha oppfordret de to andre.

Han forteller at han pratet med kvinnen etter det som skjedde på soverommet fordi han merket at noe var galt.

Kvinnen sa i går at mannen skal ha fortalt henne at han «kjenner disse guttene. De dobler eller tripler heller enn å være alene med jenter. Det har sikker bare gått hardt for seg der inne».

– Det har jeg aldri sagt, parerte 25-åringen fra vitneboksen i dag.

Han fortalte at praten han hadde med henne etterpå gjorde at hun forlot festen som glad. Og at praten ikke handlet om at det var noe galt som hadde skjedd på soverommet.

25-åringen fortalte også at 24-åringen, forut for at kvinnen ba om bli bundet, sa «sug meg» til henne.

Han bekreftet at han gikk for å hente beltet, men at det satt «veldig løst» da han var ferdig med å ta det på.

– Alle smilte hele veien. Det var god stemning i rommet. Alle sa «ja ja, kom inn». Det var tullete stemning, sa han fra vitneboksen.

Foreldrene fulgte med

Det er ti publikumsplasser i lagrettssalen. De som følger saken må skru av telefonen og ha den i lommen.

På første dag hadde 24-åringen med seg en venn. I dag var hans mor med. Også foreldrene til den tiltalte 25-åringen fulgte saken fra publikumsstolene i dag.

Fredag fortsetter ankesaken med både 25-åringen og 27-åringens forklaringer. Neste uke blir det vitneføring.