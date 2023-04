Fikk vaskerommet oversvømt: – Helt kaos oppi her

Snøsmelting og regnvær skaper problemer i Ringsaker i Innlandet torsdag.

På Moelv har Thomas Brattbakken fått vaskerommet oversvømt fra en overfylt kum bak huset. Han er ikke den eneste med oversvømmelse innomhus.

– Det er helt kaos oppi her. Det er snakk om flere tusen liter i minuttet som har rent inn i vaskerommet, sier Brattbakken til TV 2.

Se video av oversvømmelsen over.

Han har hatt hjelp av brannvesenet for å stoppe oversvømmelsen, og har prøvd å ringe forsikringsselskapet – foreløpig forgjeves.

– De har nok mye å gjøre nå, altså, sier han.

STRØMMER INN: Vannet strømmer inn i vaskerommet til Brattbakken. Foto: Privat

– Rekker ikke over alt

Vakthavende brannsjef i Ringsaker, Anders Unhjem Pettersen, forteller om en hektisk vakt for brannmannskapene.

– Vi har mye vann i mange kjellere. Alt ledig mannskap er ute og jobber, sier Pettersen til TV 2.

Han forteller at brannvesenet bistår med å lede vann unna, samt å pumpe det ut av kjellere.

Brannsjefen håper også på hjelp fra huseiere selv.

– Oppfordringen er at folk virkelig tråkker til og gjør en innsats for å lede vannet unna, for vi rekker ikke over alt, sier han.

Han sier brannvesenet ofte opplever en «runde» som dette i løpet av snøsmeltingen på våren, men at dagens regnvær har gjort omfanget større.

Stans i togtrafikken

Både Dovrebanen og Bergensbanen ble torsdag ettermiddag stengt på grunn av jordras og store vannmengder, melder Bane Nor på sine nettsider.

Dovrebanen er stengt mellom Moelv og Brumunddal på grunn av et jordras som er forårsaket av mye vann. Strekningen åpnes tidligst 07.00 fredag.

I tillegg er det stengt mellom Hamar og Løten på Rørosbanen på grunn av store vannmengder.

Bergensbanen ble stengt mellom Gol og Flå på grunn av en utglidning.

– Dette skyldes store vannmasser, skrev Bane Nor på sine sider.

Denne strekningen ble åpnet igjen klokken 19.30.

Setter krisestab

Ringsaker kommune setter krisestab som følge av vannmengdene.

«Alt tilgjengelig mannskap fra brannvesen og teknisk drift er nå i arbeid. Det er dialog med Statens vegvesen og politiet. Statsforvalteren er varslet», opplyses det på kommunens Facebook-side.