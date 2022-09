Fikk utlevert feil urne – så passet den ikke

Det meste gikk galt da urnen til Turid Selte (55) sin mor skulle nedsettes.

På kirkegården til Hole kirke finnes det en relativt ny minnelund, hvor det ikke settes opp egne gravminner, men mulighet for å føre opp avdødes navn på en navneplate.

Selte visste at moren ville kremeres og gravlegges der, men familien ønsket mer informasjon om det.

Derfor ble det planlagt et møte med kirkekontoret, men ingen møtte opp til avtalt tid.

– Det glemte de, men hun kom da jeg ringte, sier Selte til TV 2.

Kirkeverge Julie Ulven ved Hole kirkekontor sier det ikke ble glemt, men at vedkommende var forsinket. Les hele svaret fra kirkevergen lenger ned i saken.

Problemene var imidlertid langt fra over for Selte og familien.

Saken ble først omtalt i Ringerikes Blad.

– Alt gikk gærent

Det ble planlagt urnenedsettelse den 16. juni. Familien møtte opp for å ta farvel og sette ned urnen, men ingen gravplassarbeider møtte opp.

– Jeg traff en kirketjener som var der, men han hadde ikke hørt noen ting om det, sier Selte.

Dermed fikk ikke familien nedsatt urnen, og måtte finne nytt tidspunkt. De ba da om å få gjort det etter arbeidstid, for å slippe å be seg fri en gang til.

Fire dager senere møtte familien opp til ny nedsettelse.

– Alt gikk gærent da også, sier Selte.

Først ble overraskelsen stor da de fikk utdelt feil urne. Denne måtte byttes ut med den riktige før de kunne starte.

– Så var hullet så grunt at det ikke gikk an å få urnen ned. Vi måtte løfte urnen opp igjen tre ganger, før de tok av spiret for å få den ned, sier Selte.

– Ble ikke hørt

Midt i en sorgprosess ble bisettelses- og nedsettelsesprosessen både lengre og mer komplisert enn familien hadde regnet med.

– Jeg har aldri mistet noen så nær meg før, så jeg vet ikke hvordan det skal være. Ikke hadde jeg vært på urnenedsettelse før, så jeg visste ikke hvordan det skulle være, men vi ble sjokkert over hvordan det var, sier Selte.

Hun sier hun kan tilgi feilene som ble begått, men reagerer sterkest på måten hun har blitt møtt på.



Selte mener kirkekontoret ikke har tatt hendelsene nok på alvor til å forhindre at det kan skje igjen.

– Jeg ringte en stund etter og sa ifra at det gikk så gærent, og at de måtte gå gjennom rutinene sine. Da sa de at de beklaget, og jeg hadde ikke tenkt å klage mer enn det, sier hun.

I etterkant har hun imidlertid møtt på flere som jobber på kirkegården, som hun mener ikke har vært kjent med hendelsen.

– Jeg følte at jeg ikke ble hørt. Jeg skulle nok finne meg i alt, hvis jeg bare visste at de ikke kom til å gjøre det igjen, sier Selte.

Ikke spurt om årsak

TV 2 har forelagt Seltes beskrivelse av prosessen til kirkeverge Julie Ulven.

Ulven bekrefter historien, men forteller at det første informasjonsmøtet ikke var glemt, men at personen familien skulle møte var forsinket.

Familien fikk ikke beskjed om dette, og Ulven sier det ikke skal skje.

Hun bekrefter også at det ikke dukket opp noen gravferdsarbeider da nedsettelsen først skulle skje, men vil ikke si om det var fordi det ble glemt.

– Jeg har ikke spurt om årsak, sier Ulven.

– Sett på det internt

At feil urne blir utlevert sier Ulven er veldig sjelden, men at det skjedde her. Deretter passet den ikke i hullet i bakken.

– Jeg vet at den måtte opp igjen for å utvide hullet litt, sier hun.

– Skjer det jevnlig?

– Jeg har ikke hørt om det før.

Videre forteller Ulven at hun har snakket med Selte flere ganger selv, etter det som skjedde.

– Det er bare å beklage. Det er ikke sånn det skal være, og det er første gang jeg har opplevd at det har gått så galt som her, sier Ulven.

– Hva har du gjort for at det ikke skal gå så galt igjen?

– Vi har sett på det internt. Noe mer konkret kan jeg ikke være av personalhensyn, men jeg synes det er veldig trist hele historien.