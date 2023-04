Fikk ti bøter på en uke

GUL BUKETT: Henriette Steenstrup må frem med to hender for å telle alle parkeringsbøtene hun har fått denne uken. Foto: Privat

Fem forskjellige apper for parkering, automatisk kameraparkering og vanskelig skilting.

Det er ikke alltid lett å vite om man har parkert lovlig, betalt nok eller i det hele tatt startet parkeringen.

Det får skuespiller Henriette Steenstrup stadig kjenne på. Fredag la hun ut et bilde på Instagram sammen med en god bukett lysende, gule parkeringsbøter.

Under bildet benytter hun sjansen til å dele sitt beste økonomitips:

«Husk i stressende uker å trykke start parkering i easyparkappen, ikke bare snurr på hjulet».

– Ikke ny rekord

Steenstrup forteller til TV 2 at hun ikke har regnet på hvor mye bøtene blir til sammen.

– Det orker jeg ikke, for da begynner jeg å tenke på at vi ikke kan dra på ferie og sånn, sier hun.

Det er ikke første gangen hun har vært oppe i titalls bøter på en uke.

– Det er ikke ny rekord nei, jeg har nok vært oppe i tolv stykker tror jeg.

SERIESKAPER: Henriette Steenstrup står bak den publikumsroste TV-serien Pørni. Hun har ikke lagt skjul på at karakteren og henne selv har ting til felles. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun anerkjenner at hun opp igjennom har måttet punge ut med en god del penger til bymiljøetaten som følge av bøtene.

– Jeg har nok sørget for et årsverk eller to i etaten, sier hun lattermildt.

– Så nå føler jeg vel aller mest at jeg er kvalifisert til å delta på bymiljøetatens julebord. Jeg fortjener i hvert fall et julekort.

Lett å gjøre feil

Den boten som kom mest overraskende på, var en der hun faktisk hadde betalt avgift.



– Da hadde jeg betalt, så jeg vet ikke hva jeg har gjort galt. Da fikk jeg en sånn rettferdighetstanke som sa at dette ikke var riktig. Jeg hadde jo to timer igjen, forklarer hun.

Steenstrup forteller imidlertid at de fleste bøtene nok er hennes egen feil.



– Jeg tar det meste på min kappe og betaler de bøtene jeg får. Parkeringsvaktene gjør jo bare jobben sin.

I Instagraminnlegget skylder hun på stress som en av grunnene til at hun får alle bøtene.

– Hva er det som gjør deg så stresset?

– Det er jo bare mye forskjellig, når man er på mange forskjellige steder i løpet av en dag og sånn, sier Steenstrup.

Full støtte

Kommentarfeltet under innlegget er fullt av latter-emojies og støtteerklæringer. I tillegg er det mange som kjenner seg igjen og deler frustrasjonen sin.

«Jeg var sur fordi jeg fikk én. Appen er ikke helt til å stole på. Jeg trykket start og trodde alt var ok. Men de hadde gitt meg parkeringsplassen på andre siden av gaten», skriver en.



Andre kommer med tips;

«Velkommen i klubben! Eller hvis du har flere biler registrert på samme App- husk å betale på riktig bil!😂».

Få oversikt

På Oslo kommune sin nettside kan du få en oversikt over priser og betaling for parkering.

Bymiljøetaten har også laget en app for å gjøre parkering i Norges største by mer oversiktlig.

Med Bil i Oslo-appen kan du sjekke hvor du kan parkere, hvor lenge du kan stå parkert og hva det koster. Du kan også betale for lading av elbil og hybridbil.

– Jeg tror kanskje jeg skal sykle litt mer

Med så mange parkeringsbøter er det nok mage som ville skammet seg litt.

– Jeg får veldig mye forståelse på hjemmebane, forteller Steenstrup.

– Men et litt vennlig smil og et blikk som sier at «dette har jeg jo nevnt for deg før», kan det hende at kommer.

På spørsmål om hun kommer til å være litt mer oppmerksom fremover, forteller Steenstrup at hun har andre planer.

– Jeg tror kanskje jeg skal begynne å sykle litt mer, sier hun.