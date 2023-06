Fikk tannlegesjokk: – Det var egentlig bare flaks

Tannlegeturen til Thea ble overraskende dyr. Et valg hun tok sparte henne for 22.000 kroner.

Da Thea Hveem Nygaard (33) skulle til tannlegen i juli 2022, ble hun sjokkert over prisoverslaget hun ble gitt.

Hun visste det var en del som måtte bli gjort, men da tannlegen i Bærum anslo at det ville koste 27.500 kroner, fikk hun sjokk.

– Han gikk over tann for tann, og fant bare mer og mer som måtte bli gjort.

Fordi det ble så dyrt, ville hun vente litt med å utføre behandlingen. I mai i år bestemte hun seg for å få en ny vurdering hos en annen tannlege. Begge tannlegene holder til ved private tannlegekontorer.

Denne gangen skulle det koste 5400 kroner.

– Virker ikke nødvendig

Den første tannlegen Nygaard gikk til ga henne en liste med ti ting han mente var nødvendig at ble gjort i løpet av ett år.

Blant annet skulle han ha 1000 kroner for å fjerne en streng som lå bak tennene. Ifølge Nygaard fjernet den nye tannlegen denne kostnadsfritt.

– Da jeg kom til den nye tannlegen, fikk jeg skryt for å ta godt vare på tennene mine. Hun fant kun ett hull og en rest av en rot som måtte fjernes, forteller Nygaard.

DYRT: Den første tannlegen skulle ha 27.500 kroner. Foto: Privat

Hun forteller at dette var på listen over ting den første tannlegen mente var nødvendig, men at prisen da var vesentlig høyere.

Den nye tannlegen mente at ikke alt den første tannlegen hadde foreslått var nødvendig. Blant annet mente den første tannlegen det var nødvendig med en krone.

– Jeg er jo ikke tannlege, så jeg vet ikke om det andre er nødvendig. Men jeg har ikke noe vondt eller noen plager, så for meg virker det ikke nødvendig.

– Bare flaks

Nygaard mener det er problematisk at forbrukerne ikke vet mer om hva som er nødvendig behandling hos tannleger, og at man derfor ikke må stolte blindt på hva tannlegene sier.

– Jeg lurer på hvordan det kan være 22.000 kroner i forskjell på behandlingene. Det var jo egentlig bare flaks at jeg ville ha en annen sin vurdering på dette, sier hun.

Derfor oppfordrer hun nå andre til å ta en ekstra sjekk med en annen tannlege, dersom man får fremlagt en høy sum.

Samtidig understreker hun at de fleste tannleger skal ha en sum for å komme inn til konsultasjon. Dermed er det ikke bare å dra rundt til ulike tannleger for å finne den billigste tannlegen.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk en annen mening på dette. Selv om det kostet litt for å komme inn til en konsultasjon, sier hun.

NY VURDERING: Den andre tannlegen skulle ha 3800 kroner. I tillegg kom en regning på 1600 kroner for en fylling og hygienetiltak. Foto: Privat

Nygaard la ut en video på TikTok og Instagram om den høye summen. Hun har ikke selv opplevd lignende før, men hun har fått flere meldinger fra folk som har sett videoene som forteller at de har hatt lignende opplevelser.

– Det er så synd a tannleger kan gjøre slik. For vi kan jo ikke annet enn å stole på at det de sier er rett.

Ikke stol blindt på tannlegen

Ifølge presidenten i Tannlegeforbundet, Heming Olsen-Bergem, er det fri prissetting på det private tannhelsemarkedet i Norge.

– Dette er en del av kostnadsproblemet.

Fordi klinikkene selv kan sette prisene, blir det store prisforskjeller. Olsen-Bergem forklarer at det er ofte dyrest i sentrum av de store byene. Dette henger sammen med driftskostnader, forklarer han.

Han ser at det er en utfordring med en slik praksis.

– Det er uforutsigbart og derfor diskuteres dette blant annet i tannhelseutvalget, sier Olsen-Bergem.

PRESIDENT: Heming Olsen-Bergem er president i Tannlegeforeningen Foto: Kristin Aksnes / Tidene

I tillegg til utfordringer med prissettinger, er det også en diskusjon om hvorvidt de ulike behandlingene er nødvendige eller ikke.

Olsen-Bergem forteller at det er kommet nye retningslinjer som sier at man skal beholde mest mulig av tanna.

– Men det er en diskusjon på hvor grensen går for om man trenger en krone eller plastfylling.

Selv om tannleger kan prise ulikt og ha forskjellige meninger om hva som er nødvendig arbeid og ikke, mener Olsen-Bergem at pasientene kan stole på tannlegene.

– Man må stole på tannlegen, men kanskje ikke helt blindt.

– Det er lurt å få en ny vurdering, dersom man får en veldig høy regning. Selv om det koster å komme inn til en konsultasjon.

– Jobber forskjellig

Tannlegen som ga Nygaard prisoverslaget på 27.500 kroner svarer at det er forskjell på hvordan tannleger jobber.

«Jeg kan ikke uttale meg konkret om en pasients kliniske funn på grunn av taushetsplikten, men jeg har noen generelle betraktninger.

De fleste tannleger jobber litt annerledes fra hverandre. Noen konkurrerer på pris, andre på kvalitet. Forskning viser at de moderne materialene vi bruker er svært teknikksensitive å jobbe med og kan gi uønskede konsekvenser for pasientene våre hvis de brukes feil.

Teknikkene vi bruker på vår klinikk tar mye tid. Materialene vi bruker er dyre. Dersom en annen klinikk kan levere en tjeneste mye rimeligere, pleier det ofte å gå på bekostning av hvor mye tid som er brukt på behandlingen. Det finnes mange måter man kan lage snarveier i moderne tannbehandling. Vi tilstreber å ta så få snarveier som mulig.

Vi bruker typisk 60-90 minutter per «fylling» i en enkelt tann. Den skisserte behandlingen med en et «overlay» kan vi bruke så mye som 240 minutter på. Tid og dyre materialer koster penger. Vi forbeholder oss retten til å jobbe på en måte vi mener er best for pasientene, og vi er transparente på at vi ikke konkurrere på pris. Vi konkurrere derimot på «kvalitet». Spør du ti ulike tannleger hva det betyr, vil du nok få ti ulike svar.

For oss betyr det at vi behandler få pasienter per dag og tilstreber å få så gode resultater som vi klarer. Det er fritt for pasienten å akseptere en behandling hos oss, eller å gå et annet sted for en rimeligere penge.

På generelt grunnlag ville jeg aldri lagt meg i en tannlegestol hvor tannlegen bruker 30 minutter på å legge en fylling jeg bruker 90 minutter på. Det er svært mange fallgruver i vårt fag, som i verste fall går ut over pasientene våre. Hvis en annen tannlege har sett den aktuelle pasienten og funnet et annet behandlingsbehov har jeg respekt for det, men det forandrer ikke nødvendigvis mitt ståsted/anbefaling til pasienten»