Fikk syte-kritikk i Dagbladet: – Ser helt ko-ko ut

MENER KONTEKSTEN BLE FEIL: – Det er jo typisk at søringene syter når finværet har gått til Nord-Norge, sier Marie Sneve Martinussen i et intervju med Dagbladet. Foto: Torstein Bøe/NTB

Dagbladet tar selvkritikk etter at et vær-intervju med Marie Sneve Martinussen (Rødt) ble publisert samme dag som ekstremværet rullet inn over Norge.

Dagbladet publiserte mandag morgen et intervju med partilederne Marie Sneve Martinussen (Rødt), og Kirsti Bergstø (SV).

Temaet var det dårlige været som har preget sommeren i Sør-Norge, samtidig som værmeldingen har vært vesentlig bedre i Nord-Norge den siste tiden.

Samme dag var imidlertid mediene fulle av saker om veier som gikk i oppløsning og bygder som ble evakuert på grunn av ekstremværet «Hans».

– Det er jo typisk at søringene syter når finværet har gått til Nord-Norge, sier Martinussen i artikkelen.

Det får Rødt-profil Mímir Kristjánsson til å reagere. På Twitter omtaler han publiseringen som «drit gjort av Dagbladet».

– Det de egentlig snakket om var værmeldingen for to uker siden. Det er rett og slett to ulike ting, sier han til TV 2.

«DRIT GJORT»: Rødt-profil Mímir Kristjánsson mener publiseringen til Dagbladet var i dårlig stil. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Dagbladet ønsker ikke å bekrefte nøyaktig når intervjuet ble gjennomført overfor TV 2.

Rødt-lederen skriver i en tekstmelding at intervjuet ble gjort 31. juli, altså en god stund før det ble kjent at ekstremværet var på vei.

– Det som er spøkefulle uttalelser fra Sneve og Bergstø om gode værmeldinger i nord blir gjort om til en slags kritikk om at søringer syter når det er ekstremvær. Sitatene er riktige, men timingen er helt feil, sier Kristjánsson.

– Det er noe helt annet å si «slutt å syt» når folk evakuerer hjemmene sine på grunn av flom. Det ser helt ko-ko ut, legger han til.

Mener Rødt-utspill var «pinlig»

Dagbladet publiserte også en lederartikkel tirsdag morgen om ekstremværet, der Kristjánsson mener at sammenligningen blir dratt enda lengre.

– Dagen etterpå kommer Dagbladet med en moralistisk lederartikkel, slik de gjerne er i avisen, der Sneve Martinussen og Bergstø blir stående som to usympatiske damer, sier han.

Stikktittelen i lederartikkelen er «Ekstremværet Hans», og ingressen lyder som følgende:

–Det er pinlig når Rødt-lederen sier: Slutt å syt!

«PINLIG:» Slik ser inngangen på lederartikkelen ut. Foto: Skjermdump, Dagbladet

Hverken Martinussen eller Bergstø har mulighet til å kommentere saken overfor TV 2, men Rødt-lederen gikk ut mot publiseringen på sin egen Facebook-side tirsdag:

– Når de i dag har en leder der de kritiserer meg basert på deres egen humor-journalistikk blir det for dumt.

La inn presisering

Dagbladet la inn en presisering i det opprinnelige intervjuet mandag kveld, der de fremhever at intervjuet ble gjort «før uværet Hans gjorde sin inntreden.» En lignende presisering ble også lagt inn i lederartikkelen tirsdag formiddag.

– Den «disclaimeren» var så skjult at Dagbladets egen lederskribent ikke hadde fått det med seg, sier Mímir Kristjánsson.

– I ettertid har Dagbladet lagt inn en presisering i begge artiklene der de fremhever at intervjuet ble gjort før ekstremværet traff Norge. Synes du at det er nok?

– Problemet med slike ting er at skaden allerede har skjedd. Selv om det kommer en liten «disclaimer» er det fortsatt sånn at ansiktet hennes har ligget på fronten med beskjeden «slutt å syt», svarer han.

PRESISERING: Denne setningen ble lagt inn i lederartikkelen en viss tid etter publisering. Foto: Skjermdump, Dagbladet

Han mener at Dagbladet burde ha vurdert å skrote saken da det ble kjent at «Hans» var på vei.

– Det er trist for de som har laget den, men det hadde vært det mest redelige, sier Kristjánsson.

– Dagbladet er jo en avis som lager mange lettbeinte saker med politikere, og det setter jeg egentlig pris på. Det er kjekt å lese slike saker. Forutsetningen er at sakene ikke blir misbrukt på denne måten, legger han til.

Tar selvkritikk

Politisk redaktør i Dagbladet, Lars Helle, sier til TV 2 at Dagbladet har tro på at leserne deres kan lese og forstå hvilken sammenheng partilederne ga sitatene i.

– Kristjánsson bør ha samme tillit til sine velgere og vi ser fram til at både han og partifellene fortsatt bidrar både i solskinn og uvær, sier Helle.



Han er likevel enig i at timingen kunne ha vært bedre:

– Vi tar altså selvkritikk på timingen når det gjelder publisering av saken, men det underliggende poenget er det samme, sier den politiske redaktøren.

Dagbladet opplyser til Medier24 at lederartikkelen gikk i trykken før nyhetsartikkelen ble oppdatert.

POLITISK REDAKTØR: Lars Helle i Dagbladet. Foto: Roald, Berit

Helle mener også at Kristjánsson er upresis når han mener at partilederen snakket om «værmeldingen for to uker siden»:

– De snakket om været i sommer, ikke en konkret dag. Det er også derfor saken fortsatt har en viss relevans. I denne diskusjonen er begge parter tjent med et bedre presisjonsnivå i meningsutvekslingen enn han legger for dagen her, sier han.

Mener artiklene står seg

– I presiseringen skriver dere at intervjuet ble gjort «før uværet Hans gjorde sin inntreden». Synes dere dette er presist nok?

– Ja, svarer Lars Helle.

– Synes dere artiklene står seg slik det ser ut nå?

– Ja. Tittelen «Hus under hver busk» spiller på at vi anbefaler en helt annen infrastruktur i kommunene enn vi har hatt hittil, sier han.

– Humor eller ikke fra partilederne: det underliggende poenget er at vi ikke kommer langt med at folk fra de forskjellige landsdelene peker nese til hverandre når de blir rammet av snøvær, regn eller andre værfenomener.