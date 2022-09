Fikk spektakulært besøk: – Veldig spennende

Det ble et spektakulært møte med naturen da Laila Hansen og familien fikk besøk av en sulten bjørn.

Laila Hansen bor til vanlig i Oslo, men er jevnlig på hytta i Våler i Innlandet.

I de dype skogene like ved svenskegrensa er dyrelivet rikt, og denne uka fikk Hansen seg et overraskende møte da hun var på besøk hos en nabo et par kilometer unna egen hytte.

– Jeg trodde aldri jeg skulle få oppleve det. Det hender vi ser en elg eller et rådyr, men dette var et utrolig herlig syn og veldig spennende, sier Hansen til TV 2.

Det var Østlendingen som først omtalte saken.

15 meter unna

Hansen og tre andre satt inne og drakk kaffe da søsteren hennes plutselig brøt ut at de måtte se ut av vinduet.

En bjørn ruslet rundt i hagen på jakt etter noe å spise.

Se video av bjørnen i videovinduet øverst.

– Der ruslet den rolig og fint ute, og vi stod helt spente inne alle mann, sier Hansen.

PÅ TUR: Bjørnen tok seg god tid på hagebesøk. Foto: Privat

Likevel tenkte hun at hun måtte komme seg ut på verandaen for å få filmet og tatt bilder av det spektakulære synet.

– Jeg prøvde å snakke rolig med den og sånt, men det var den ikke interessert i. Da var den 15 meter unna meg, sier hun.

Hansen sier hun holdt seg rett ved inngangsdøra, som stod åpen og klar til å smette inn gjennom dersom bjørnen hadde blitt irritabel.

Klatret etter mat

Hansen mener bjørnen må ha vært ganske ung, og tror det kan ha vært en binne.

Den var tydelig ute etter mat, og jobbet lenge med å få tak i noen høythengende fuglematere med solsikkefrø.

SULTEN: Bjørnen jobbet lenge med å få tak i solsikkefrø fra fuglemateren. Foto: Privat

– Den fikk ned en av disse fuglematerne og begynte å tråkke på den så den ble ødelagt. Den virket litt leken når den hoppet opp og sånn, sier Hansen.

I totalt 20 minutter vandret bjørnen rundt i hagen, for den tok turen videre.

– Det var mat den var ute etter, men den var så rolig og pen, og det var en opplevelse.

– Greit å holde seg unna

Hansen forteller at de var smånervøse da de skulle reise tilbake til egen hytte. På grunn av dårlig vei må de nemlig parkere et stykke unna, men de møtte heldigvis ikke på bjørnen på vei til bilen.

Hun og mannen har også planlagt å dra ut for å plukke tyttebær, men Hansen innrømmer å ha blitt litt mer skeptisk.

– Er den oppi skogen her så er det greit å holde seg unna. Jeg tror jeg kommer til å være mer oppmerksom, men jeg har ikke akkurat hørt at det har vært mye bjørn eller ulv her, sier hun.

NYSGJERRIG: Bjørnen var blant annet nysgjerrig på utelysene. Foto: Privat

I ettertid har bjørnemøtet blitt en «snakkis» med de fleste Hansen har snakket med.

– Vi snakker jo ikke om annet. Jeg kommer til å kose meg med bildene og videoene lenge.