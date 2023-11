Fikk sjokktelefon fra politiet: – Først ble jeg forbannet, så kom redselen

Forrige uke fikk Harald Baarli på Sørumsand en uventet telefon. I andre enden var politiet.

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde blitt anmeldt for bedrageri, sier Baarli. Han slet med å forstå hva han hadde gjort galt.

Politiet ønsket et avhør med Baarli.

– Vond følelse

Han hadde blitt anmeldt av en person som hadde blitt svindlet tidligere i oktober. Personen skal ha blitt ringt av Baarlis nummer.

– Først ble jeg forbannet, så kom redselen. Jeg sjekket bankkontoen i frykt for at jeg hadde blitt hacket. Jeg fikk en form for noia.

NORSK NUMMER: Politiet sier de ofte blir varslet om svindelsaker der norske numre blir brukt. Foto: Ole Enes Ebbesen

Saken ble først omtalt av Romerikes Blad.



I avhøret fikk Baarli inntrykk av at politiet raskt forsto situasjonen. At svindleren må ha misbrukt Baarlis telefonnummer.

– Politiet forsto at jeg var satt ut. Det var en vond følelse å bli stemplet som kriminell.

Baarli befant seg i Spania da svindelen skjedde. Ifølge telefonloggen ringte han ingen den dagen.

– Jeg har prøvd å holde min sti ren. Mitt eneste tidligere møte med politi var da jeg kjørte for fort for mange år siden.

Dagen etter fikk 75-åringen et digitalt brev fra Øst politidistrikt. Saken ble henlagt på bevisets stilling. TV 2 har sett dokumentet.



Får mange henvendelser

Svindlerne bruker tekniske metoder for å skjule nummeret de egentlig ringer fra. Via en programvare kan de fritt bestemme hvilket nummer som vises.

– Politiet er kjent med metodene. Det er derfor sjelden at eier av telefonnummeret blir stående som mistenkt i slike saker, sier politioverbetjent Jostein Dammyr i Nettpatruljen i Øst.



HETS: Jostein Dammyr i Nettpatruljen sier man ikke bør henge ut numre som blir brukt i svindel. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Han sier politiet får mange henvendelser fra personer som har blitt svindlet eller forsøkt svindlet via norske telefonnumre.

– I de fleste saker er det helt tilfeldig hvem som eier numrene. Vårt inntrykk er at svindlerne bruker normal «norsk» oppbygning og tilfeldige siffer.



I dag finnes det ingen metode for å beskytte seg mot å få nummeret sitt misbrukt, ifølge politiet.

Men Dammyr kommer med en oppfordring.

– Jeg vil oppfordre folk som blir forsøkt svindlet til å ikke henge ut nummeret de blir oppringt fra. Vi ser mange eksempler på at uskyldige personer, som har fått sitt telefonnummer misbrukt, blir hengt ut og hetset på nett.

Spoofing Spoofing, eller å spoofe, betyr å forfalske en avsender i kommunikasjon. Vanligvis knyttes begrepet til digital kommunikasjon, gjerne avsenderen av en e-post, tekstmelding eller telefonsamtale. Offeret for svindelen vil for eksempel motta en e-post, tekstmelding eller samtale som ser ut til å komme fra en annen avsenderadresse eller telefonnummer enn den faktisk gjør.

Kilde: SNL

Så langt i år har politiet mottatt 16.088 anmeldelser som gjelder bedrageri. Det er en oppgang på 14 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge tall fra politiet.

– Blir redd for å stole på folk

Politiet advarer ofte mot å trykke på lenker i SMS-er. Der svindlere utgir seg for å være fra for eksempel politiet.

Men det er vanskeligere å forsvare seg selv mot mot å få telefonnummeret misbrukt, påpeker Baarli. Nettopp derfor ønsker han å stå frem med historien.

– Det er skremmende. Man blir litt redd for å stole på folk. Tenk om dette hadde skjedd med noen som var eldre. Folk må være klar over at man kan komme opp i slike situasjoner.