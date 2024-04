Fikk sjokk da hun så overskriften: – Jeg kunne ikke forstå det

– For å være helt ærlig, så trodde jeg først at jeg hadde misforstått teksten. Jeg kunne ikke forstå det som stod der.

Det sier Camilla Maukon Mohebbi, som jobber som sykepleier ved gynekologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

– Men så leste jeg den litt mer nøye. Da ble jeg først provosert og sint, og så ble jeg aller mest lei meg, sier hun.

Teksten som har vekket så sterke reaksjoner i 35-åringen, er meningen med tittelen «Sykepleiere tjener godt», som ble publisert i VG denne uken.

BYTTET JOBB: Mohebbi gikk fra tv-bransjen til sykepleieryrket. Foto: Privat

Og å reagere er hun langt ifra alene om.

Krevende jobb

– Årsaken til at dette vekker så mye følelser i meg, er at sykepleieryrket er så mye mer enn en jobb. Hver dag stiller jeg med hele meg, sier hun.



Mohebbi omskolerte seg i voksen alder og begynte i jobben som sykepleier for tre år siden.

– Å være sykepleier er det viktigste og mest meningsfulle jeg kan bruke livet mitt på. Jeg hjelper mennesker i de mest ekstreme og livsendrende øyeblikk, og det føler jeg meg privilegert som får lov til.

Samtidig legger hun ikke skjul på at jobben er krevende å stå i.



– Det er en stor belastning både psykisk og fysisk. I tillegg har yrket lav status, får lite anerkjennelse og er lavt lønnet, sier hun.

REAGERER: Mohebbi reagerer sterkt på at kronikkforfatteren argumenterer for at sykepleiere tjener godt. Foto: Frode Sunde / TV 2

I fjor tjente hun 471.000 kroner.

I tillegg utgjorde jobb hver tredje helg, kvelder, overtid, nattevakter, jobb i høytider og på helligdager når andre har fri, 119.000 kroner i turnustillegg.

– Alt er relativt, men det oppleves ikke egentlig som å «tjene godt», og hvert fall ikke «bedre enn de fleste», sier hun.



Stort engasjement

Med bakgrunn i både lønnen og de krevende arbeidsforholdene, ble Mohebbi svært provosert over utspillet.

Derfor satte hun seg ned og skrev et motsvar.

– Det insinueres i artikkelen at jeg syter over en lønn som er bedre enn de fleste andres, at jeg egentlig bør jobbe enda flere helger, og være enda mer borte fra datteren min, sier hun.

– Jeg vet ikke lenger om jeg skal le eller gråte.

OFFERROLLE: Mohebbi mener det insinueres at sykepleiere har inntatt en falsk offerrolle når det kommer til lønn. Det reagerer hun sterkt på. Foto: Frode Sunde / TV 2

Torsdag publiserte hun innlegget i sosiale medier. Fredag ettermiddag allerede er delt videre av 1600 personer.



– Jeg har fått overveldende mye respons og mange sier at de kjenner seg igjen. Den røde tråden er at heller ikke de opplever anerkjennelse for jobben de gjør, sier Mohebbi.

– Det ble mye bråk

Den som startet rabalderet var Aslak Versto Storsletten, som er historiker og rådgiver i den liberale tankesmia Civita.

Når TV 2 tar kontakt med han, er han allerede kjent med kritikken til Mohebbi.

– Hun ble provosert, og det er selvfølgelig lov, sier han.

MINDRE RIGID: Storsletten mener at sykepleiere gjerne må tjene bedre, men da må de også bli mindre rigide på arbeidstid. Foto: CF-Wesenberg / kolonihaven.no

Siden meningen ble publisert mandag, har det rent inn med henvendelser til han på telefon og på mail.

– Det har blitt mye bråk. Noen er overrasket, de aller fleste er skeptiske og noen er direkte grusomme, sier han.

– Skjønner du at det skaper reaksjoner?

– Jeg skjønner at det kan fremstå som at jeg mener at sykepleiere tjener for mye. Det er ikke mitt anliggende.

I kronikken har Storsletten sett på Sykepleierforbundets egne lønnstall. De viser at en sykepleier som jobber i kommunen, uten spesialisering, tjente 569.592 i gjennomsnitt i fjor.

Hvis man legger til alle tillegg ligger lønnen i gjennomsnittet på 655.944 kroner i året, noe som er rundt 20.000 under den gjennomsnittlige årslønnen i Norge.

– Poenget mitt er at denne yrkesgruppen tjenere bedre enn det virkelighetsbildet som er tegnet av i media og av Sykepleierforbundet, sier han.

– Et frekt innlegg

Sykepleierforbundet reagerer sterkt på kronikken og kritikken mot dem.

– Et frekt innlegg fra Storsletten. Sett i forhold til en sykepleiers kompetanse, ansvar og belastning tjener ikke en sykepleier i Norge mye, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.

STOR MANGEL: Den store sykepleiermangelen gjør det viktigere enn noen gang å finne felles løsninger, mener sykepleierforbundet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Hun mener det er flere misforståelser i teksten.

– Når man sammenligner lønn, bør man sammenligne epler og epler, og ikke epler og pærer. Sammenligner man en sykepleierlønn med yrker med tilsvarende utdanningsnivå i privat sektor, ligger sykepleiere 170.000 kr under, sier lederen.



I tillegg mener Sverresdatter Larsen at det blir helt feil å regne med tilleggene.

– Sykepleiere er på vakt både kveld, natt, helg og høytid. Det er en sosial belastning – og det skal vi få skikkelig betalt for.



– Tjener ganske godt

Ifølge Storsletten tilsier gapet mellom etterspørsel og tilbud kanskje at lønningene må bli enda høyere.

– Men nøkkelen til å få gjort noe med den såkalte sykepleiemangelen er at sykepleierne blir mindre rigide når det gjelder turnus- og arbeidsbestemmelser. Blir de det, kan økt kompensasjon være en motytelse.

Han viser til at de store problemene med å få dekket helgevakter i helse- og omsorgssektoren, fører til et stort omfang av ufrivillig deltid.

– Mer heltid kan løse mange av utfordringene. Likevel gjøres det for lite for å røske opp i denne problematikken.

Å synliggjøre den gjennomsnittlige årslønnen sykepleierne, håper han dessuten kan ha en positiv konsekvens.

– Jeg håper flere får opp øynene for at sykepleiere faktisk tjener ganske godt. Kanskje leser noen meningen min, og tenker nettopp det, og bestemmer seg for å bli sykepleier.

Vil ha anerkjennelse

Mohebbi klager ikke på at hun på jobbe turnus, men tanken på enda mer ulempe, faller ikke i god jord hos henne.

– Det er logistikk-kabal, men det handler også om mer enn det, sier hun.

Hun vet fortsatt ikke om hun får fri til å være sammen med datteren sin når hun skal feire sin aller første bursdag om noen uker. Denne påsken var resten av familien på hytta, mens hun var på jobb.

– Vi som samfunn har ikke råd til å satse på at sykepleiere orker å stå i yrket bare fordi det er en meningsfull og viktig jobb. Sykepleiere fortjener anerkjennelse både for jobben de gjør og ansvaret de innehar i form av høyere status og rettferdig lønn.