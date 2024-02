Fikk ruta på politibilen knust: – Det blåser steiner her

Politioverbetjent Jo Vole var ute og undersøkte skadene etter uværet i øykommunen Værøy i Lofoten, da han plutselig hørte et smell.

– Jeg var ute i forbindelse med en skade som hadde skjedd her på øya, og hører at det smeller hardt i sida.

Det sier Jo Vole, som er politioverbetjent på Værøy, nesten helt ytterst i Lofoten, til TV 2.

– Jeg tenkte ikke noe mer over det før jeg skulle snu bilen og ser at ruta er helt pulverisert.



Ifølge Vole må det har vært en stein som traff ruta.

– Det blåser steiner her på Værøy, sier han.



FERJEKAI: Masse stein lå strødd på ferjekaia på Værøy torsdag morgen. Foto: Jo Vole

– Rasert



Orkanen «Ingunn» traff torsdag morgen Nordland med full styrke, og Nordland politidistrikt har sendt ut nødvarsel til innbyggerne i Bodø.

På Værøy er blant annet fiskehjeller - som blir brukt til å tørke fisk - falt ned på grunn av vinden.

– Det er rasert skikkelig her, sier Vole.



BLÅST OVER ENDE: Fiskehjeller, som blir brukt til å henge opp fisk til tørk, har blitt tatt av vinden. Foto: Jo Vole

Som eneste politibetjent på øya startet arbeidsdagen tidlig torsdag morgen.

– Det begynte med at jeg fikk en telefon i sekstiden om forskjellige ting som hadde blåst ned, og så har det gått «pø om pø» siden, sier politioverbetjenten.



Vole sier at de er vant med hardt vær på øya, men at det er når det blåser fra nordvest at skadepotensialet er størst.

EKSTREMVÆR: «Ingunn» har fortsatt nordover etter at uværet traff kysten onsdag. Foto: Meteorologisk institutt

– Heldigvis har det gått bra med folk, og det ser ut som det har gått bra med husstandene, så jeg tror vi har vært heldige, forteller han.



– Men strømmen er gått, og det er litt kritisk.



Rød beredskap

Orkanen har satt spor flere steder i Nordland torsdag.

Sentrum i Bodø er helt stengt av på grunn av fare for liv og helse ved å bevege seg utendørs. Torsdag morgen ble blant annet vinduer fra Radisson Blu-hotellet tatt av vinden.

Lenger nord i Harstad er det satt rød beredskap etter at takdeler løsnet i uværet.