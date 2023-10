Fikk regning på 73.000 kroner etter veterinærbesøk – nekter å betale

UENIG: Katrine Marstrander mener veterinærklinikken halte ut tiden for å tjene mer penger. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Katrine Marstrander reagerer på at dyreeiere må ut med elleville kostnader for veterinærhjelp.

Katten Pusur Orion døde etter å ha vært innlagt på et dyrehospital.

Eieren Katrine Marstander sitter igjen med en regning på 73.000 kroner, som hun nekter å betale.

– Jeg har pengene, men jeg vil ikke betale for noe jeg mener er feil, sier hun.



Nå er det steile fronter mellom henne og dyrehospitalet Anicura.

STABIL: Katrine Marstander skal ha fått beskjed om at katten Pusur Orion var stabil etter ulykken. Tre dager senere ble han avlivet. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Ble ikke operert

Tirsdag 14. mars ble katten til Marstander trampet på av en hest, og brakt til Anicura dyrehospital i Oslo.

Katten ble undersøkt grundig, og veterinærene besluttet at katten ikke skulle opereres. Det viser journalen TV 2 har fått tilsendt.

Marstander forteller at hun ville at dyrehospitalet skulle operere, men at hun ble forsikret om at han var stabil.

BURDE UNDERSØKT: Katrine Marstrander mener klinikken burde undersøkt katten grundigere ved ankomst. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Katten ble på dyreklinikken til observasjon og for å ta ytterligere prøver, fra tirsdag til fredag. Da forverret tilstanden seg.

Måtte avlives

Fredag 17. mars var veterinærkostnadene oppe i 73.000 kroner.

Marstander forteller at hun fikk tilbud om å ha katten på dyrehospitalet over helgen, til en kostnad på 130.000 kroner.



Da ble det besluttet at katten skulle avlives.

– Han var uttørket, hadde blåmerker over hele kroppen og så nesten død ut. Han var så dårlig at han måtte få slippe, sier hun.



SKADET: Fredag var katten så dårlig at veterinærene mente at det var mindre enn 50 prosent sjanse for at han kunne overleve, ifølge journalen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Marstander har betalt Anicura 26.000 kroner. De resterende 47.000 vil hun ikke betale.

Seks måneder senere står fremdeles dyrehospitalet og katteeieren i en konflikt – til tross for at saken er blitt vurdert av Veterinærmedisinsk yrkesetisk rettsråd (YER).

Les mer om saken i YER, og dyrehospitalet Anicuras tilsvar, lenger ned i saken.

Føler de halte ut tiden

Det er mangelen på informasjon om kattens sjanser for å overleve, som gjør at Marstander ikke godkjenner veterinærkostnadene.

Hun ble oppdatert om kostnadene underveis i behandlingsløpet. Disse godkjenner hun. I ettertid motsetter hun seg likevel grunnlaget i fakturaen.

KRITISK: Katrine Marstrander forteller at hun hele veien ville gjøre det som var til det beste for katten. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– De sa aldri til meg hvor dårlig katten var. Det føltes som at de halte ut tiden slik at kostnadene kunne øke. Jeg føler meg misledet, sier hun.

Eieren mener katten burde blitt operert umiddelbart, da allmenntilstanden hans kunne tydet på at han var i form til en operasjon.

– Eller så burde de sagt at han hadde så store skader at han burde avlives med en gang, sier Marstander.

Med dette utgangspunktet besluttet Marstander å rapportere veterinæren til Veterinærmedisinsk yrkesetisk rettsråd (YER).

«Retningslinjene ble ikke brutt»

YER konkluderte med at de yrkesetiske retningslinjene ikke er brutt.



«Det framgår av journalen at dyreeier ba veterinæren om at klinikken skulle «gjøre alt» for å hjelpe katten og oppdatert prisinformasjon ble akseptert», skriver YER i vedtaket fra juni.

FØLGESVENN: Katten Pusur Orion var en fast følgesvenn på jobb i stallen i Sørkedalen, der Katrine Marstander er daglig leder. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Rådet videre at de ikke kan se at det er foretatt unødige eller overflødige undersøkelser eller behandlinger.

«Informasjon om prognose, behandling og hensynet til dyreeiers ønsker er ivaretatt. Katten fikk forsvarlig og god smertebehandling».

Anicura viser til behandlingen av saken i YER, som konkluderte med at retningslinjene ikke er brutt.

– Det er veldig trist at katten til Marstrander døde. Dessverre så er det slik at tilstander kan forverres, skriver daglig leder Anne E. Torgersen i en epost til TV 2.

UENIG: Daglig leder Anne E. Torgersen i Anicura er uenig i at Marstander ikke fikk beskjed om hvor dårlig katten var ved ankomst. Foto: Anicura

Hun avviser at Marstander ikke fikk beskjed om hvor dårlig katten var ved ankomst.

– Våre veterinærer kan kun gi anbefalinger basert på fagkunnskap og erfaring til eiere, samt bruke tid på forklaringer slik at eiere kan foreta beslutninger som er riktig for dem og deres dyr, sier hun.

Torgersen mener Marstander ble involvert i alle beslutninger om behandling og prisestimater under kattens opphold.

– Verste prisene jeg har vært borti

– Må ikke du som dyreeier være forberedt på at det kan bli høye kostander dersom dyret ditt blir sykt?

– Selvfølgelig. Men jeg har tre hester, og det er katten som har kostet mest penger. Det er de verste prisene jeg noensinne har vært borti, sier hun.

REGNING: Katrine Marstrander mener Anicura burde igangsatt behandling umiddelbart, noe hun tror ville gitt en lavere regning. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

På et tidspunkt måtte Marstander selv også samle og bringe inn katter til veterinærklinikken for at Pusur Orion skulle få blodoverføring.

Behandlingen alene kostet nesten 10.000 kroner, forteller hun.

– Jeg reagerer på at jeg må betale så mye, når jeg selv måtte gjøre en del av jobben, sier hun.

Hos Anicura koster oppstalling av et dyr som krever kontinuerlig overvåkning og behandling 15.000 kroner per døgn.

Marstander er hun bekymret for konsekvensene av at veterinærklinikken har et så høyt prisnivå.

– Jeg synes det er veldig feil at de har så høye priser. Det forhindrer folk i å oppsøke veterinær når dyrene deres blir syke, sier hun.

RIR: I tillegg til å være daglig leder i stallen, er også Marstander ivrig på hesteryggen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Ingen menneskerett å ha dyr

Marstander er ikke alene om å reagere på høye priser.

Forbrukerrådet har gitt veiledning til rundt 27 forbrukere om veterinærer det siste året, som hovedsakelig har omhandlet uenighet om pris.

– I de fleste tilfeller har forbrukene reagert på en faktura som de opplever er urimelig høy, sier Amna Haye, forbrukerjurist I Forbrukerveiledning.

På spørsmål om klinikken priser seg for høyt, svarer Anicura at de er vant til å bli kritisert for prisnivået.

– Når man ser på de reelle driftskostnadene et døgnåpent dyresykehus har så må prisene stå i forhold til dette om ikke alle bedrifter skal gå konkurs, sier Torgersen.

PRISNIVÅET: Anicura mener de ikke har anledning til å prise seg lavere om veterinærtjenesten skal være av samme kvalitet. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Hun viser til at veterinærer i smådyrsektoren ikke har spesielt høy årslønn, samtidig som spesialister med betraktelig høyere lønn også har dyrere tjenester.

– Blir dere ikke bekymret for at folk dropper å oppsøke dyreklinikk når dyrene deres er syke når prisnivået ligger så høyt?

– Det er eiers ansvar å ta vare på sitt dyr. Hvis en eier ikke har økonomi til dette så er det ikke riktig å legge dette ansvaret over på veterinæren. Det er ingen menneskerett å ha dyr, tvert imot.

Torgersen sier at dyrehold medfører et stort ansvar i dyrets levetid, og at det blir feil å legge dette ansvaret over på veterinærer.

– Forsikringsbransjen bør øke dekningsgraden for behandling av kjæledyr slik at eiere har, i større grad, råd til kostbare behandlinger.



Gir ikke opp kampen

At Marstander mener at veterinærklinikken halte ut tiden for å tjene penger, mener Torgersen er en opprørende påstand.

– Veterinærene jobber døgnet rundt for å hjelpe og redde dyr. I tillegg så står de i en situasjon på jobb hvor de på daglig basis må håndtere eiere som beskylder dem for å være griske på grunn av kostbare behandlinger og til dels blir trakasserte, sier hun.

Torgersen mener forventningene til publikum er blitt ekstremt høye både når det gjelder fagkunnskap, tilgjengelighet, service og pris.

– Veterinærstanden gjør det de kan for å levere på alle punkter.

At Marstander selv måtte frakte katter til klinikken for blodoverføring, kaller Torgersen en «pragmatisk løsning», som partene ble enig om.

KATTER: Katrine Marstrander samlet sammen katter og fraktet dem til Anicura slik at blodoverføringen kunne skje så raskt som mulig. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Hun hadde tilgang til flere friske katter i stallen og kunne samle dem opp fortere enn vi kunne fått tilgang til blodgivere. Det er veldig få klinikker eller dyresykehus som har katteblod liggende på lager, sier Torgersen, som også understreker at behandlingen innebærer en reell kostnad for klinikken.

Selv om Marstander ikke fikk gehør hos YER, vil hun ikke gi opp kampen.

– Klagen min var skrevet raskt og jeg hadde ikke formulert meg godt nok til å få frem det som egentlig var essensielt.

Nå håper hun på en ny behandling i forliksrådet, som har som hovedoppgave å hjelpe parter løse konflikter gjennom megling eller dom.