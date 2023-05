Fikk psykosepiller – kan gi økt selvmordsfare

Det var under oppholdet på Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk at Mille Hjalmarsen først fikk medisinene, viser epikrisen. Da var hun 14 år.



Det framgår også at hun skulle fortsette bruken etter utskrivelse.

Seroquel er ikke anbefalt for barn og ungdom under 18 år.

Sykehuset Østfold opplyser at psykosemedikamentet ble gitt for å motvirke søvnvansker.



– Vi har gjennomgått medisineringen og ikke funnet brudd på god praksis, skriver klinikksjef Andreas Joner til TV 2.

Ifølge mamma Kirsti Skogsholm var hennes inntrykk at begge tvillingjentene fikk Seroquel på Åsebråten.

Dette avviser sykehusets Østfold, og skriver at det gjaldt en av jentene.

– Jeg fikk forklart at dette ble foreskrevet for å dempe tankekjør og for at de skulle klare å sove, forteller moren til TV 2.



MEDISIN: Tvillingene Mina og Mille fikk Seroquel når de var innlagt i psykiatrien. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Høy selvmordsfare

Dokumentene viser kun at det var Mille som fikk det på psykiatriklinikken, da hun var 14 år gammel.

Men journalnotater viser at også Mina har fått psykosemedisinen for søvnvansker. Og at dette er oppført i kjernejournalen, fra hun var 14 og et halvt år gammel. Ifølge et notat er det utskrevet fra en fastlege.

Dette skjedde rundt tiden jentene måtte forlate døgnplassene i psykiatrien og og ble plassert på barnevernsinstitusjoner.

Dokumenter TV 2 har gjennomgått viser at jentene gjorde selvmordsforsøk i perioder en eller begge gikk på psykosepiller.

Seroquel benyttes i behandlingen av blant annet schizofreni og maniske episoder ved bipolar lidelse. Medisinen benyttes også som søvnmedisin.

Mina og Mille Hjalmarsen hadde verken schizofreni eller bipolar lidelse. De led av alvorlige spiseforstyrrelser.

– I EU og Norge anbefales ikke Seroquel til barn og ungdom under 18 år, på grunn av mangel på data som støtter bruk hos denne aldersgruppen, opplyser Mathias Pedersen, nordisk kommunikasjonssjef hos legemiddelprodusenten AstraZeneca.

Mor reagerer sterkt på opplysningene.

– Jeg ble aldri orientert om at denne medisinen ikke skulle gis til barn. Jeg gjorde ingen undersøkelser rundt medikamentet heller, fordi jeg la til grunn at Åsebråten hadde kontroll på dette, sier Skogsholm.



REAGERER: Kiristi Skogsholm fikk aldri beskjd om at Seroquel ikke skulle gis til barn. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

TV 2 har i flere reportasjer avslørt at tvillingene ble skrevet ut fra psykiatrien og overført til ulike barnevernsinstitusjoner. Dette skjedde til tross for sterke advarsler fra både barnevern, Bufetat og lederen i kontrollkommisjonen for psykisk helsevern.

– Vi var opptatt av at dette var to jenter som åpenbart trengte omfattende hjelp fra psykiatrien, sier kommisjonsleder Torgeir Røinås Pedersen som varslet Statsforvalteren om sin bekymring.



Jentene var innlagt på døgnplass ved Åsebråten fra september 2020 til slutten av januar i 2021.

I journalen til Mille framkommer det detaljer og en spesiell opplysning om medisinbruken. Foranledningen var at den psykiske tilstanden hennes forverret seg et stykke ut i behandlingen.

Selvmordsfaren ble ikke lenger vurdert som lav, men moderat høy.

– Det vurderes forverring av suicidaltanker i form av hyppighet og intensitet siste uken, skriver behandlerne i journalen, i desember 2020.

ÅSEBRÅTEN: Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske senter ligger i Fredrikstad. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det framkom også opplysninger om at det bare var tre uker siden Mille skulle ha forsøkt å ta livet sitt.

– Mor bekrefter dette. Uvisst hvor alvorlig forsøket var eller om det handler om selvskading, står det i journalen.

Og det blir bestemt å iverksette nye tiltak på grunn av selvmordsfaren.

Et av tiltakene er at dosene med psykosemedisin blir økt.



– Jeg har vanskelig for å tro det du sier. Det er vanvittig å høre. Her må virkelig psykiatrien redegjøre for det som framstår som feilmedisinering, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen.

MEDISIN: Dette dokumentet er hentet fra Milles Hjalmarsens journal og viser doseringen av Seroquel.



Både Støen og moren mener medikamentbruken bør granskes opp mot de første selvmordsforsøkene jentene gjorde, blant annet med ikke reseptbelagte medikamenter.

De skjedde under Åsebråten-oppholdet der psykiatriklinikken er stengt i helgene og jentene ble skrevet ut fra fredag til mandag.

Etter den endelige utskrivelsen begikk de flere nye selvmordsforsøk, viser sykehusjournaler fra månedene før jentene fylte 15 år.

I et dokument om Mina, fra juli 2021, framgår det at søstrene har blitt innlagt med overdoser ti ganger etter utskrivelsen.

Og at Seroquel var et av flere medikamenter de hadde inntatt under selvmordsforsøk.



Mor reagerer

Også i Felleskatalogen går det tydelig fram at Seroquel ikke anbefales for barn under 18 år. Og det framgår at en vanlig bivirkning er selvmordstanker og selvmordsadferd.



– Pasienter med hyppige selvmordstanker før behandlingsstart, har større risiko for selvmordstanker eller forsøk og bør følges nøye under behandlingen, står det i Felleskatalogen.

DØDE: Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble funnet døde i Spydeberg. Foto: Privat

I lys av dette reagerer mor, Kirsti Skogsholm, sterkt på medisineringen.

– Jeg synes det er skremmende. De hadde jo ikke selvmordsforsøk før de ble lagt inn. Dette startet jo i helgene da Åsebråten holdt stengt. At sykehuset ikke kobler bivirkningene av medikamentet til at jentene begynte med gjentatte selvmordsforsøk, er uforståelig. Dette må undersøkes.

Hun sier den eneste bivirkningen hun fikk beskjed om, var at jentene kunne få vondt i beina.

Moren og farens bistandsadvokat, Inger Marie Støen reagerer også sterkt. Hun mener Statsforvalteren i Vestland, som har overtatt tilsynssakene, bør granske medisinbruken.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Her har jo sykehuset helt forsømt sin opplysningsplikt overfor foreldrene.

Sykehuset Østfold har ikke svart på TV 2s spørsmål rundt hvordan de kunne gi dette medikamentet til et barn de vurderte at hadde moderat/høy selvmordsfare, og som hadde forsøkt å ta livet sitt.

REAGERER: Inger Marie Støen, bistandadvokat for foreldrene til Mina og Mille Hjalmarsen Foto: Olav Wold / TV 2

TV 2 har også spurt hvorfor foreldrene ikke ble informert om bivirkninger, og om at det ikke anbefales for barn. Enkeltspørsmålene blir ikke besvart, men klinikksjef Andreas Joner skriver:

– Vi har gått gjennom journal vedrørende forordnet medisinering i perioden og finner ikke brudd på god praksis. Medisineringen ble forordnet for en av jentene og hadde tilsiktet effekt i forhold til søvn. Pasienten ble rutinemessig vurdert i forhold til suicidalitet på det aktuelle tidspunkt.

Fastlegen som er oppgitt i et notat om Mina ønsker ikke å kommentere saken.

Det er også på det rene at Seroquel har flere bivirkninger.

I følge Felleskatalogen er vektøkning en svært vanlig bivirkning. En vanlig bivirkning er også sterkere sultfølelse.

Sykehuset Østfold har heller ikke svart på spørsmål om bruken av antipsykosemedisinen har noen forbindelse med at jentene led av spiseforstyrrelse.

I «Felleskatalogen» står det at det som regnes som svært vanlige bivirkninger kan påvirke mer enn én av ti personer. Vanlige bivirkninger påvirker inntil én av ti personer, ifølge Felleskatalogen.

TABELETTER: Seroquel har en rekke bivirkninger. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Overlege Joachim Frost ved avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital i Trondheim er kjent med studier om økt risiko for selvskading og selvmordsrelaterte hendelser ved bruk av Seroquel, slik det er for mange legemidler som brukes i behandling av depresjon.

– Når risikoen for slike bivirkninger kan være til stede, bør i alle fall legemidlet som brukes være effektivt, og på en slik måte at nytten oppveier risikoen. Spørsmålet blir da om bruken oppfyller disse kravene, sier Frost til TV 2.



Han ønsker ikke å kommentere saken om Mille og Mina Hjalmarsen, men uttaler seg på generelt grunnlag.

Kritisk

Overlegen har inntrykk av at bruken av Seroquel er utbredt i barne- og ungdomspsykiatrien, til tross for at den ikke er anbefalt for de under 18 år.

– Det er ikke uvanlig eller ulovlig at legemidler foreskrives til pasienter utenfor det godkjente bruksområde. Leger har anledning til å gjøre dette. Men da påtar de seg et større ansvar for å vurdere forsvarligheten, ikke minst med hensyn til pasientens sikkerhet.

EKSPERT: Joachim Frost er overlege ved avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital i Trondheim Foto: Privat.

Frost er kritisk til bruken av psykosemedikamentet som sovemedisin.

– Vi har sett en økning i bruken mot søvnproblemer, noe som er utenfor bruksområdet. Jeg og flere av mine kolleger har sett med bekymring på denne utviklingen. Det skyldes at det ut fra vår forståelse mangler faglig grunnlag for å støtte opp om dette.

Ifølge Helsedirektoratet anbefales leger å velge psykofarmaka som er godkjent for bruk hos barn og unge.



De vil heller ikke kommentere enkeltsaken, men skriver:

– Man kan iverksette behandling uten slik godkjennelse på grunnlag av en grundig vurdering av barn og unges kliniske status og medisinske behov.