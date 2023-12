Norsklærer Alesia Mitsyk ber verden gjøre mer for å stanse krigen mot Ukraina hvor sønnen kjemper ved fronten. Før jul kom muligheten hun har drømt om i snart to år.

Bekymret for soldatsønnen i Ukraina:

Helt fra Alesia Mitsyk (42) i fjor flyktet til Norge fra krigen i Ukraina, har hun lengtet etter å gi sin eneste sønn en varm klem.

Sønnen måtte bli igjen i krigen

Nikita studerte medisin, og hadde nettopp fylt 18 år da Russland angrep Ukraina. Derfor fikk han ikke forlate hjemlandet, men vervet seg til saniteten for å hjelpe.

Nikita Mitsyk med glade barn etter at ukrainske soldater gjenerobret området. Foto: Privat

Etter noen måneder, ble Nikita forfremmet til dronepilot. Ukraina satser stort på droner, og ved hjelp av avanserte droner kan tenåringen bidra til å avdekke og angripe russiske posisjoner.

Av sikkerhetshensyn kan han aldri fortelle moren hvor han er.

NYTTIG: Alesia har lært seg norsk og vil hjelpe andre ukrainere i Norge. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Hver dag med krig betyr netter med bekymring, forklarer moren.

– Jeg er konstant bekymret.

Hvert livstegn fra sønnen, en melding, et bilde eller en telefonsamtale er verdifullt, men døyver ikke savnet etter hennes eneste barn som hun ikke har sett på 21 måneder.

– Mitt største ønske er å gi ham en klem!

NAVLESTRENG: For mamma Mitsyk er bildene fra Nikita kjærkomne hilsener. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Kjemper for ukrainske barn

For å få noe annet å tenke på enn krigens ødeleggelser i hjemlandet, engasjerte Alesia seg i frivillig arbeid. Blant annet har hun organisert kunstutstilling sammen med Lions til inntekt for barnehjem i Ukraina.

Dessuten har den utdannede kunstneren studert norsk på rekordtid og blitt så flink at hun nå underviser ukrainske barn i norsk og ukrainsk på åtte ulike skoler, blant annet i Olsvik.



HVERDAG: For Alesia Mitsyk gir jobben ved åtte skoler avbrekk fra bekymringene. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi er veldig glad for at hun er ansatt hos oss, for hun hjelper elever som kommer fra hennes hjemland og støtter de inn i det norske samfunnet og det norske språket, sier rektor ved Olsvik skole, Jorunn Birkeland.

Vitalii Pastushenko (14) er blant elevene som nyter godt av Alesias evne til å lære bort språk.

GODE RÅD: Vitalii Pastushenko (14) har fått en rekke norske venner og sier det viktig for ukrainere å læse seg norsk. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Alesia er veldig god i grammatikk og hun har lært meg mye på norsk.



En overraskende beskjed

Eleven er bare seks år yngre enn Alesias egen sønn.

Plutselig kom beskjeden moren har drømt om:

– Nikita var veldig heldig og fikk en mulighet til å få en dags hvile fra krigen. Det kom veldig overraskende på meg.

Kollegene oppfordret henne straks til å dra dit han var.

HJERTELIG GJENSYN: For første gang på 21 måneder fikk Alesia Mitsyk møte sønnen sin. Foto: Privat. (Bakgrunnen er fjernet for å ikke røpe sted av sikkerhetshensyn.)

Hun hadde da ikke sett sønnen siden mars i fjor.

– Det var som et eventyr! Jeg klarer ikke å uttrykke gleden med ord, verken på norsk, eller på ukrainsk. Det var utrolig fantastisk for meg!



Hemmelig møte

Nikita liker ikke å bli tatt bilde av, og må av sikkerhetshensyn ikke røpe hvor han er.

Fra det korte, intense møtet mellom mor og sønn fikk hun likevel to kjærkomne bilder som hun ser på flere ganger om dagen.

EVENTYR: Alesia Mitsyk beskriver det som et eventyr å møte sønnen igjen. Foto: Privat. (Bakgrunnen er sladdet av sikkerhetshensyn.)

– Vi var sammen, vi spiste på restaurant, det var så store følelser!



Alesia blir blank i øynene når hun forteller. Hun beskriver møtet med sønnen, som når har blitt 20 år gammel, som en drøm som har gått i oppfyllelse.

– Det er den beste gaven!



Moren er stolt over sønnens innsats i krigen. Da The New York Times skrev om Ukrainas droner, medvirket Nikita.

– Han gjør alt for å vise verden at Ukraina fortsatt trenger hjelp. Krigen er viktig for hele verden, ikke bare for Ukraina.

Hjertelig gavehilsen

Fra Norge hadde hun med seg gaver. Ikke bare til sønnen, men også til medsoldatene:

– Det er veldig kaldt i Ukraina nå. Jeg tok med meg varme hansker og elektriske innleggssåler som kan varme soldatene når de er ute.

For kulden biter, selv om Nikita beskriver at han er toppmotivert for å bidra i forsvaret av Ukraina.

– Du er sliten i starten, men når du kommer på jobb og blir beskutt, kvikner du veldig til.



Tilbake på post etter det korte møtet med mamma, sender Nikita henne et bilde hvor han lager et hjerte med hanskene han fikk av henne: