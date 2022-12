Fikk naboklage: – Jeg ble så knust

Det kristne ekteparet ble overrasket over det anonyme brevet de fikk i postkassa.

KORS: Ekteparet Weierud pynter husveggen med et lyssatt kors. Det har skapt delte meninger i nabolaget. Foto: Privat

I ti år har May Britt Weierud og ektemannen Oddvar bodd i den samme gata i Svelvik.

De er pinsevenner, og på husveggen har de et meterlangt kors som Oddvar har laget. De tre siste årene har det vært lyssatt med julebelysning i desember.

– For meg handler jula om å feire Jesus, og det har vi gjort i Norge i 2000 år, sier May Britt Weierud til TV 2.

I år hadde imidlertid noen i nabolaget sett seg lei av korset. Det var Verdinytt som først omtalte saken.

KRISTNE: May Britt og Oddvar Weierud er kristne, og pynter huset til jul med et lyssatt kors. Foto: Privat

Fikk anonymt brev

En kveld da Oddvar var ute og luftet hunden, fikk paret et anonymt brev i postkassa, adressert fra «gode naboer».

«Vi syns faktisk at det ødelegger den fine gaten vår og vi er ikke spesielt glade for å se på det», skriver avsenderen om korset.

– Jeg ble så knust, fordi vi har bodd i denne gata i ti år, og for oss er det veldig viktig å ha et godt forhold til våre naboer. Vi lever stille og rolig, og slår alltid av en prat, sier May Britt.

Hun reagerte på at brevet kom anonymt.

– Hadde de kommet og pratet med oss og sagt at det plaget dem, så kunne vi kanskje gått inn en avtale om å bare la det lyse i helgen eller noe, sier hun.

BREV: Dette brevet fikk ekteparet i postkassa. Foto: Privat

Så lenge brevet er anonymt, ønsker hun ikke å ta ned korset.

– Hvis ikke de tåler å se et kors som lyser i jula, så synes jeg det er veldig trist. Ikke blinker det og ikke har det farger.

Får støtteerklæringer

Etter at brevet har fått medieoppmerksomhet, forteller May Britt at flere av naboene har vist dem støtte.

– Jeg synes gata har blitt enda mer fantastisk. Vi har blitt kjent med folk vi ikke har snakket med på ti år, sier hun.

Hun forteller også om støtteerklæringer langveisfra.

– Jeg har fått så utrolig mange henvendelser fra mennesker som ikke er kristne. Jeg synes det er moro at de ringer og sender meldinger om at de heier på oss, sier Weierud.

LED-LYS: Korset er lyssatt med LED-lys. Foto: Privat

Ikke ulovlig

Line Bjerkek, advokatfullmektig i Norges Boligbyggerlags Landsforening, sier det i utgangspunktet ikke er noe ulovlig i julepyntingen.

– Sånn jeg ser det er ikke dette forbudt. Det er verken snakk om noen særlig stor fasadeendring eller at det er over noen tålegrense, sier hun til TV 2.

IKKE ULOVLIG: Å pynte litt ekstra i julen er helt lovlig, mener advokatfullmektig Line Bjerkek. Foto: Nadia Frantsen / NBBL

– Dette er et religiøst standpunkt. Vi har ytringsfrihet i Norge, så etter min mening er det rart å bli provosert. Vi må tåle at noen tror og noen ikke tror. Respekten skal gå begge veier. Det er en litt rar ting å reagere på dersom det ikke er til sjenanse.

Det som er over tålegrensen er noe som er til ulempe eller sjenanse for andre. For eksempel høy lyd eller et tre som kaster skygge.

– I tiden vi er inne i er det mye julepynt rundt omkring. Jeg tenker at vi skal ha litt takhøyde for litt pynt. Man gjør det jo for å pynte og skape god stemning, sier Bjerkek.

– Man kan gjøre ganske mye på egen eiendom. Vi har ulik smak, så at noe som er stygt for en person er kanskje pent for noen andre, sier hun.

Slik bør man si ifra

Bjerkek understreker at dersom noe er til sjenanse for naboen, må det tas grep.

– Hvis man blir plaget skal det være greit å si ifra. Hvis det lyser rett inn på soverommet til naboen sånn at vedkommende ikke får sove for eksempel. Da burde den som har pyntet litt i overkant justere eller flytte det, forteller Bjerkek.

– Er det snakk om soverommet til et barn, bør man forholde seg til barnets leggetid. Legger barnet seg klokken 19.00 er det fint om naboen skrur av lysene på samme tidspunkt.

Ifølge Bjerkek er grensen for hva som er over tålegrensen og ikke høyere for typiske villastrøk.

– Når man bor i enebolig er det ikke så lett å plage naboen, det er litt større avstand. Det blir ikke så invaderende for naboen som det blir når man bor tett.

Og hvis du likevel ønsker å si ifra, mener Bjerkek at det finnes andre, bedre måter å gjøre dette på enn i et anonymt brev.

– Hvis man bor i et felleskap, trenger man ikke å øse ut aggresjon på naboen. Da kan man heller ta opp situasjonen med styre, de kan ofte håndtere situasjonen på en objektiv måte.

– Å drive med anonyme brev kan man la være, sier hun.