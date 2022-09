Fikk medhold – svindelofre kan puste lettet ut

En kvinne som ble svindlet for 140.000 kroner vant Høyesterettssaken mot Sparebank 1. Med det kan mange svindelofre i Norge puste lettet ut.

HØYESTERETT: Seieren er av stor betydning for norske svindelutsatte. Det er flere uheldige forbrukere som står i samme situasjon som kvinnen i denne saken, opplyser Forbrukerrådet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Saken i Høyesterett omhandlet en kvinne i 70- årene som ble utsatt for såkalt Olga-svindel.

Svindlerne utga seg for å være ansatte i kvinnens bank, sier juridisk direktør i Forbrukerrådet, Tone Molvær Berset, i en pressemelding.

– Hun har handlet i den tro at hun snakket med banken sin da hun ga fra seg sikkerhetsopplysninger, men endte altså opp med å bli frastjålet 140.000 kroner.

BETYDNING: Ju­ri­disk di­rek­tør og le­der for en­het for for­bru­ker­rett, Tone Mol­vær Ber­set, sier avgjørelsen til Høyesterett vil ha stor betydning for mange svindelofre i Norge. Foto: Forbrukerrådet

Banken har ansvaret

Som hovedregel er banken ansvarlig, dersom en konto tømmes uten at kunden har gjort det selv, opplyser Forbrukerrådet.

Likevel har banken mulighet til å plassere hele eller deler av ansvaret over på kunden, dersom kunden har handlet kritikkverdig.

I denne saken mente Sparebank 1 at kunden hadde opptrådt på en måte som gjorde at hun selv måtte dekke tapet. Det var verken kunden eller Forbrukerrådet enig i.

– Etter en svært lang prosess som gikk helt til Høyesterett, er det nå avgjort at banken må dekke svindelofferets tap, sier Berset.

Olga-svindel: Svindelmetoden går ut på at svindlere systematisk ringer kvinner med navn som er vanligere for eldre generasjoner av kvinner, som Olga, Kari og Gerd, for å svindle dem til å gi fra seg sikkerhetsopplysninger og bankID . Deretter tapper svindlerne kontoer for penger. Kilde: Forbrukerrådet

– Høyesterett påpeker at banken står i en situasjon hvor de lett kan dekke dette tapet, i motsetning til enkeltforbrukeren som her ville lidt et stort økonomisk tap, sier Berset.

Forbrukerrådet gikk inn som partshjelper i saken, som i dag fikk sitt punktum. Dommen sier tydelig at dersom en kunde får kontoen tømt av svindlere, må banken ta sin del av ansvaret.

– Vi har hele tiden ment at banken, ifølge loven, skal bære ansvaret for situasjoner som dette. Vi er derfor svært godt fornøyde med at Høyesterett nå stadfester dette, sier Berset.

Stor betydning

Forbrukerrådet opplyser at seieren er av stor betydning for norske svindelutsatte. Ettersom det er flere i samme situasjon som kvinnen i denne saken, og flere saker er satt på vent til utfallet var klart.

– De vil nå kunne få behandlet sine saker, og få sine svindeltap dekket. Nå må banken legge denne dommen til grunn når de behandler slike saker, og svindelofrene kan ikke holdes ansvarlige for den kriminelle handlingen de er utsatt for, sier Berset.

Hun sier dette vil lette livssituasjonen for svært mange svindelofre i Norge.

– Med denne dommen stadfester Høyesterett at banken ikke kan lempe ansvaret over på forbruker når de utsettes for kynisk og profesjonell svindel.

Nå forventer hun at banken gjør opp med svindelofferet raskt.

– Vi oppfordrer også bankene til å gå igjennom de Olga-sakene de har liggende, med denne dommen i tankene.