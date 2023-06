Fikk kronesjokk: – Det er vanvittig

– Det ser jo ikke lyst ut, sier Håkon Holter.

Han studerer statsvitenskap i Nederland på andre året. Planen er å være der i tre år.

Men slik kronekursen er nå, frykter han for hvordan sisteåret blir.

– Det blir et økonomisk knepent år, for å si det mildt. Og så virker det jo ikke som vi har nådd en topp heller, sier Holter.

SPARSOMT: Slik ser kjøleskapshyllen til Håkon Holter ut i kollektivet der han bor. De hvite boksene er fylt med middager han porsjonerer over flere dager. Foto: Privat

To tusen kroner mer

Kronen er historisk svak. Nå er én euro verdt rett i underkant av tolv norske kroner. Da skoleåret til Holter begynte i fjor høst, var én euro verdt under ti norske kroner.

– Det er vanvittig hvor fort det har blitt dyrere, sier Holger.



Da han flyttet inn i august 2022, betalte han leie for 740 euro. Den gang tilsvarte det omtrent 7200 kroner.

Ved forrige leiebetaling, betalte Holter de samme 740 euroene. Da tilsvarte det 9100 kroner.

– To tusen kroner betyr mye for en student. Jeg har fått halvert økonomien min, det jeg skal leve av etter at leien er betalt, sier Holter.

INNSTILT PÅ Å BLI: Håkon Holter ønsker å fortsette som student i utlandet og trives, men vet ikke om det lar seg gjøre økonomisk. Foto: Privat

Han merker at det er forskjell på han og medstudentene fra andre land. Han er mer tilbakeholden med tanke på å være med på aktiviteter som koster penger nå.

– Jeg budsjetterer stramt. Jeg drar ikke ut med venner så ofte lenger. Jeg bruker penger på mat, og lager middag som holder i tre til fire dager. Ellers bruker jeg litt penger på offentlig transport innimellom, sier Holter.



Vil opp til fattigdomsgrensen

– Tilbakemeldingene vi får fra studentene er at det er svært vanskelig å få økonomien til å gå opp, sier president i ANSA, Anna Handal Hellesnes.

Ifølge Hellesnes melder studentene selv at de økonomiske bekymringene tar fokuset bort fra studiene, og at enkelte har sett seg nødt til å gå så langt som å droppe et måltid for å få pengene til å strekke lenger.



KLASSESKILLE: Slik den økonomiske situasjonen er i dag, frykter Anna Handal Hellesnes i ANSA at kun de rikeste får muligheten til å studere i utlandet. Foto: ANSA

– Det blir et skille mellom de studentene som kan be om støtte hjemmefra og de som ikke kan det, sier Hellesnes.



Nå etterlyser både Hellesnes og Holter tiltak fra regjeringen.

– Vi mener at studiestøtten må økes til fattigdomsgrensen, sier Hellesnes.

Hun frykter at Norge er i ferd med å miste nødvendig kompetanse i arbeidslivet, om færre får muligheten til å studere i utlandet.

– Vi er ikke langt unna et punkt hvor kun de ytterst få har muligheten til å velge å studere i utlandet, sier Hellesnes.

– Prioriterer studentene



– Det er fortsatt et mål at flere norske studenter skal reise ut og få internasjonal erfaring. Utveksling, både til og fra Norge, bidrar til faglig utvikling, nye perspektiver og kulturutveksling.

Det sier statssekretær i kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).



Han mener imidlertid at skolepenger utgjør den største regningen for utenlandsstudentene, og at de i dag har en ordning som justeres etter valutakurs. De planlegger ingen endringer i støtteordningen til utenlandsstudentene.

– Vi prioriterer studentene i en vanskelig tid med den største økningen over ett enkelt budsjett på 15 år. Sammen med SV øker vi alle studiestøttesatser med syv prosent, sier Hoel.

Skuffet

– Jeg hadde håpet på litt mer forutsigbarhet, sier utenlandsstudenten Holter.

Han er skuffet over at det har vært helt stille fra myndighetene mens kronekursen har steget.

– Jeg hadde forventet en litt mer fremoverlent holdning fra myndighetene sin side, siden det har blitt såpass mye dyrere for oss, sier Holter.