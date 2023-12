Fikk kjemperegning i førjulstiden: – Ble først sint

DEMPET JULESTEMING: Førjulstiden blir på sparebluss for Julia og Roy Arne Eilertsen. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Det blir en amputert førjulstid for fembarnsmoren, som nå må ta opp lån fra familie. Hun mener Nav bør ha bedre kontroll.

Fredag kveld, den 1. desember, tikket det inn en faktura i nettbanken til Julia Eilertsen (39).

Hun skylder Nav 25.883 kroner, som må betales innen 21. desember.

– Jeg ble først sint, men mest skuffet. Så sitter du etterpå og tenker «herregud, hvordan skal jeg betale dette», sier Eilertsen til TV 2.

Hun er en av mange som merker at Nav holder på med etteroppgjøret for uføretrygd i disse dager. Har man fått for mye, må det betales tilbake før året er omme.

– Barna mine åpnet første luke i julekalenderen sin, men i min luke var det en regning fra Nav, sier hun.

UFØR: Julia Eilertsen får rundt 20.000 kroner i måneden i uføretrygd. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Dropper julebord

Pengekravet, og den korte fristen, setter en demper på førjulstiden til Eilertsen og familien.



Hun sier hun fikk den første meldingen om at hun blir skyldig til Nav for en måneds tid siden, men at hun da ble forespeilet en delbetalingsløsning hun mener hun ikke har fått.

– Det går utover ungene og familien generelt. Vi må snu på ting for å få det til å gå rundt. Når man egentlig skulle på julebord og sånn, så må vi spare på sånne ting fordi vi ikke har råd til det, sier mannen hennes, Roy Arne Eilertsen (47).

Paret sier de vil prøve å skåne barna mest mulig, for å gi dem en god førjulstid. Barna som bor hjemme er mellom fire og 18 år.

Nav sier imidlertid at de tilbyr en delbetalingsløsning hvis man kontakter Skatteetaten. Les resten av svaret fra Nav lenger ned i saken.

Krav på 75.000 i fjor

Eilertsen er ufør på grunn av posttraumatisk stresslidelse. Mannen hennes jobber med lakseoppdrett, og tjener mellom 650.000 og én million i året, avhengig av hvor mye overtid han jobber.

Sammen har de fem barn. Fire av dem bor hjemme, og tre er under 18 år.

Familien bor på en øy langs Helgelandskysten.

Siden hun er ufør, har Eilertsen rett på barnetillegg. Det forutsetter imidlertid at mannen hennes ikke tjener for mye.

To år på rad har han tjent mer enn Nav har regnet med. I fjor fikk Eilertsen krav om å betale tilbake 75.000 kroner midt i førjulstida.

– Da jeg fikk den regningen, var mannen min bortreist på jobb, så jeg satt alene. Jeg satt og skrek og visste ikke hvordan jeg skulle betale den. Det var tungt, sier Eilertsen.

Tok opp lån



Paret tok opp lån fra familie for å betale gjelden til Nav. Eilertsen forteller at hun ringte Nav og ba om å ikke få barnetillegg det kommende året.

Hun ville sikre seg mot en ny kjemperegning i desember.

– Det kunne de ikke gjøre fordi jeg i utgangspunktet har krav på barnetillegg, sier Eilertsen.

MÅ LÅNE: Julia Eilertsen må låne penger for å betale kravet fra Nav. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Hun ba da Nav om å sette opp den ventede lønnen til mannen så høyt at hun ikke ville kvalifisere for barnetillegg.

Da tenkte Eilertsen at det ville være i orden. Barnetilleggene fortsatte imidlertid å komme inn på konto, helt frem til i sommer.

– Kunne du logget inn hos Nav og satt opp lønnen til mannen din selv?

– Ja, men det er så vanskelig for meg. Jeg skjønner det ikke, sier Eilertsen.

Hun og mannen mener det burde være Nav sitt ansvar å sikre at de ikke betaler ut for mye.

– De har all informasjon. Det er bare tull at de ikke har mer kontroll på det der, og kan advare folk tidlig om at de blir skyldig. I stedet lar de tiden gå, også får man en regning, sier Roy Arne Eilertsen.

BOR PÅ ØY: Familien bor på en øy langs Helgelandskysten, og sier de har høyere utgifter som følge av det. De må pendle til fastlandet for å storhandle. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Nav svarer til dette at de har forståelse for at det virker urimelig, men at det finnes begrensinger i de systemene de har i dag.

– For at vi skal justere utbetalingene, må vi få beskjed om at inntekten har endret seg. Det er derfor viktig at den enkelte selv gir beskjed når det er endringer. Dette fungerer på samme måte som med skattekortet, man må selv melde inn endringer om inntekt i løpet av året.

Det sier avdelingsdirektør Per Morten Svenkerud i Nav Arbeid og ytelser Innlandet.

– Har stolt på Nav

I sommer stoppet utbetalingene av barnetillegg. Det gjorde at årets gjeld ble lavere enn fjorårets, men Eilertsen ble skuffet da hun likevel fikk krav på over 25.000 kroner.

Hennes uføretrygd er på rundt 20.000 kroner i måneden, så paret må igjen ta opp lån hos familie.

Hun frykter mange i samme situasjon må ty til forbrukslån.

INNKREVING: Denne meldingen fikk Julia Eilertsen 1. desember. Foto: Skjermbilde

– Jeg vet at flere som har fått sånne regninger ikke har familie som kan hjelpe dem. Jeg er egentlig heldig som har familie som kan hjelpe meg, sier Eilertsen.

– Vurderte dere å spare barnetillegget i år, i tilfelle dette skulle skje igjen?

– Nei, vi har stolt på Nav og håpet at de har et system som ivaretar det der.

Kan be om betalingsordning

Eilertsen har gitt Nav fritak fra taushetsplikten for å kunne kommentere saken.

Avdelingsdirektør Per Morten Svenkerud i Nav Arbeid og ytelser Innlandet, sier han forstår at det er vanskelig å forutse alle ting som kan påvirke utbetalinger fra Nav.

Han henviser til Nav sine nettsider, hvor man kan gi beskjed til Nav eller endre opplysninger selv gjennom året.

– Det er meldt inn for lav inntekt på den andre forelderen i begynnelsen av året. I tillegg har Julia pensjon fra KLP. Dette regnes som personinntekt, og vil påvirke beregningen av barnetillegget, sier Svenkerud i en epost.

SKAL VURDERE: Nav skal vurdere om de gir god nok informasjon om hvordan man kan unngå betalingskrav. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Tenker dere at betalingsfristen er lang nok?

– Hvis du ikke kan betale innen fristen er det mulig å be om en betalingsordning gjennom Skatteetaten. De overtar saken når fristen for å betale tilbake til Nav er gått ut, sier Svenkerud.

Skal vurdere egen informasjon

Svenkerud sier han har forståelse for at det kan være vanskelig å få krav om tilbakebetaling midt i førjulstiden.

– Grunnen til at etteroppgjøret kommer på høsten er at vi trenger opplysningene fra skatteoppgjøret for foregående år før vi kan gjennomføre dette.

– Mener dere det er noe Julia burde gjort for å unngå tilbakebetalingskravet?

– Vi sender hver høst ut et brev til alle som mottar uføretrygd, der vi informerer om hvilken inntekt vi legger til grunn for kommende år. Hvis dette ikke stemmer, kan man melde fra til oss slik at vi endrer utbetalingene.

På denne måten kan man unngå krav om tilbakebetaling. Vi skal vurdere om vi informerer godt nok om dette.

Eilertsen har ikke fått barnetillegg siden i sommer, og håper hun ved å kraftig oppjustere mannens inntekt har sikret seg fra å bli skyldig til Nav neste desember.



– Det er helt forferdelig å få en sånn regning på første desember, og i tillegg på en fredag kveld, sier Eilertsen.