Fikk ikke kontakt med sønnen (8): – Helt forferdelig

FORFERDELIG: For russiske Sergej Tchirkov (42) ble lørdagens drama en veldig stressende opplevelse. jobber på Griegakademiet. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Det var helt forferdelig, sier russiske Sergej Tchirkov (42).

Etter å ha hørt nyheten om at 25.000 leiesoldater fra Wagner-gruppen marsjerte mot Moskva, ringte han hjem til familien i Russland.

– Jeg prøvde å ringe min mor i St. Petersburg. Vi pleier å snakke sammen hver dag. Men det var ikke mulig. Så prøvde jeg å ringe sønnen min i Moskva. Det var heller ikke mulig

Doktorgradsstipendiaten ved Griegakademiet skulle forberede seg til den viktige midtveisevalueringen denne uken, men det ble vanskelig å konsentrere seg.

Dramatisk døgn

I stedet satt han klistret til PC-skjermen på kontoret sitt i Bergen for å følge nyhetene om krisen i hjemlandet.

Det som omtales som en av de mest dramatiske dagene i russisk historie, fikk en brå slutt lørdag kveld da Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin inngikk en avtale med Belarus' president Aleksandr Lukasjenko, og kommanderte hæren sin tilbake til basene.

Omtrent samtidig som den overraskende vendingen, fikk Sergej endelig kontakt med familien sin.

FAR OG SØNN: Sergej har innredet kontoret sitt på Griegakademiet med flere bilder av sønnen. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Virtuell pappa

– Det er veldig vanskelig for meg personlig. Det verste er kanskje at vi ikke vet når krigen skal ta slutt.

Da Sergej dro fra sitt siste besøk i Moskva 12. februar i fjor, trodde han at han snart skulle se sønnen igjen.

Nå har det snart gått halvannet år siden Felix (8) så faren sin gjennom noe annet enn en skjerm.

– Han har blitt vant til at pappa er blitt virtuell.

Vil ikke gjøre sønnen redd

Da TV 2 sist møtte Sergej, i mars i fjor, hadde han et håp om at de snart kunne gjenforenes. Det har ennå ikke skjedd.

– Vi snakker sammen hver dag.

Sergej leser for sønnen sin. Det har blitt en tradisjon. Av og til synger han, selv om han mener at han selv ikke kan synge.

Veldig sjeldent snakker de om krigen.

– Det handler om hans psykiske helse. Det er viktig å finne balansen mellom å informere han om det som skjer, og samtidig sørge for at han ikke blir redd. Han er et barn.

Da krigen brøt ut, var det viktig for Sergej å fortelle sønnen om hva som foregikk. At det var en krig, og at det var hans eget land som hadde startet den.

Risikerer fengsel i Russland

Dette er også grunnen til at Sergej ikke har fått besøke familien i Moskva.

– Det er sikkert mulig for meg å komme meg til Moskva, men det blir fort en enveisbillett. Jeg får helt sikkert problemer i Russland.

– Så du frykter for egen sikkerhet?

– Ja.

Bare det å omtale «operasjonen» i Ukraina som en krig, er straffbart. Sergej risikerer 15 år i fengsel for ytringene sine.

Farlig skam

Lørdagens dramatikk kom etter høylytt misnøye mot russiske forsvarstopper fra Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin.

Han har gjennom Telegram-kanalen sin forsøkt å få fram at Ukraina-krigen har hatt katastrofale konsekvenser for Russland, og at den russiske befolkningen føres bak lyset av eliten i Kreml.

– Kan det som skjedde lørdag ha bidratt til at folk i Russland har endret oppfattelsen om hva som skjer i Ukraina?

– Jeg aner ikke. Vi får se. Men jeg er redd for at, nei, kanskje ikke.

I fjor innrømte Sergej overfor TV 2 at han skammet seg for å være over å være russisk. Det gjør han fortsatt. Samtidig mener han at det både er feil og farlig om en hel nasjon av russere skammer seg.

– Det er forferdelig det som skjer, men vi må tenke på det som skal skje i framtiden. Jeg vil ikke si at vi må samarbeide nå, men vi må samarbeide i framtiden. Vi må samarbeide om å løse klimakrisen, for eksempel. Det høres kanskje litt kynisk ut, men det er sant.

SAMTIDSMUSIKER OG FORSKER: Russeren er halvveis i sin doktorgrad om samtidsmusikk. Hans hovedinstrument er trekkspill. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Håper på gjenforening

Det gjenstår to år av stipendiatstillingen ved Griegakademiet. Sergej forsker på samtidsmusikk og spiller trekkspill. Når han ikke jobber, øver eller snakker med familien hjemme, går han tur eller leser.

– Det er blitt ubehagelig å være alene. Jeg jobber masse på kontoret mitt, og prøver å unngå å sitte alene og tenke for mye. Det blir farlig.

– Hva tenker du på da?

– Det viktigste er sønnen min, selvfølgelig.

Sergej stortrives på Griegakademiet, og snakker varmt om støtten han får fra kollegaene sine. Han ønsker å fortsatt kunne bo i Bergen, også etter at doktorgraden er ferdig og håper at sønnen kan flytte hit.

– Det er vanskelig for meg å snakke om dette, men jeg håper.