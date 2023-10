Fikk hjerteinfarkt på scenen: – Nå dør jeg faktisk

– Følelsen er veldig spesiell. Det føles litt som å komme tilbake fra de døde, sier Jon Ivar Kollbotn til TV 2, nesten ett år etter at han kollapset bak scenen på Vulkan arena i Oslo.

Den 42 år gamle rockevokalisten har byttet ut øl med kokosvann, og er klar for en sceneretur av den dramatiske sorten.

– Det er sikkert mange som mener at jeg er klin kokko som gjør dette, men jeg tenkte at det å komme tilbake igjen til samme plass som det skjedde, er litt som å kjøre bil igjen etter en ulykke. At du setter deg bak rattet igjen.

SAMME SCENE: Ett år seinere, på Vulkan arena. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Brennende smerter

Forrige gang Kollbotn «satt bak rattet» var 22. oktober i fjor.

Midt under konserten med bandet Major Parkinson merket han at noe var galt.

– Det var god stemning, men halvveis i settet kjente jeg en brennende smerte i ryggen. Jeg måtte ta en pause, og ba bandet spille et instrumentalt parti, forteller han.

Ryggen fikk en massasje bak scenen, og vokalisten forsøkte seg igjen. Han klarte noen låter til.

– Men mot slutten av settet merket jeg at dette ikke var noe muskelrelatert. Det var noe helt annet.

Smertene kjentes også i brystet. Han gikk igjen bak scenen, for så å entre scenen igjen en tredje gang.

– Da var det som om noen kom med en flammekaster bak meg. Jeg kjente en ekstrem smerte, og begynte å skrike.

FALT OM: Her på backstageområdet drep politi og ambulanse gjennopliving av vokalisten. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Kollapset på do

Heldigvis hadde de bak scenen merket at noe var galt. Alvorlig galt. Gjennom hele konserten hadde de sett at 42-åringen bare ble verre og verre,

Da Kolbotn igjen gikk bak scenen, fikk han ikke lov til å gå alene på do. Lydmann Anders Myren ville holde et øye med ham.

– Jeg hjalp ham med å puste, helt til han ikke pustet mer, forteller Myren ett år etter.

Kollbotn kollapset der, inne på backstagetoalettet. Han hadde fått et hjerteinfarkt, og så stanset hjertet helt.

I STORMORM: Publikum fikk lørdag kveld møte et band og en vokalist i stormform. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Nå dør jeg faktisk

Da hadde noen allerede varslet nødetatene. Politi og ambulanse var raskt på stedet, og igangsatte hjerte- og lungeredning.

Den dag i dag er Kollbotn selv klar over hvor galt det kunne ha gått.

– Jeg vet ikke hvor lenge hjertet ikke slo, men ambulansepersonalet brukte gode støt for at de fikk hjerte i gang. Statistisk er det en ganske liten sjanse for å overleve, sier han.

Han innrømmer at han var veldig redd.



– Det var fem eller ti minutter der det begynte å demre av for meg at nå dør jeg faktisk.

GALGENHUMOR: Kollbotn forteller at bandet har mye galgenhumor om den dramatiske hendelsen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Fikk gladnyhet på sykesengen

Kollapsen på toalettgulvet er det siste vokalisten husker fra kvelden 22. oktober 2022. Først tre dager seinere våknet han på sykehuset etter å ha ligget i koma.

Da fikk han en beskjed som var med på å kickstarte hans «nye» liv. Hans samboer kunne fortelle ham at han skulle bli far.

– Jeg var jo helt i ekstase. Det var en helt ekstremt god nyhet. Å ligge der på sykehuset, ha overlevd og å få den beskjeden, var helt overveldende.

Kollbotns datter ble født ni måneder seinere, i juli i år. I mellomtiden gikk rockevokalisten gjennom rehabilitering og en livsstilsendring.

– Livet mitt har endret seg totalt. Det å begynne å tenke på helse er noe jeg aldri har gjort før, sier han, og fortsetter:

– Det er en omstilling. Det er veldig tungt, men det er også noe som er nødvendig etter noe sånt. Det er det som har forandret seg mest, og i tillegg har jeg blitt pappa.

EN ANNEN KONSERT: Kollbotn var i en helt annen form lørdag enn sist han var på Vulkan arena. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Fikk illebefinnende

Samtidig har Kolbotn måtte bearbeide det som har skjedd.

– Det er jo en ekstremt traumatisk opplevelse. Akkurat de minuttene før det skjedde. Det er noe som jeg har brukt siste året på, å bearbeide den på min egen måte.

Den bergensbaserte vokalisten har virkelig kjent at den traumatiske opplevelsen sitter i kroppen.

– Jeg var i Oslo i januar, og fikk et illebefinnende like i nærheten av Vulkan. Da tenkte jeg at jeg ikke skal la angsten ta overhånd. Da sa jeg bare «book en spillejobb her», sånn at jeg får dette ut av verden.

Ut av verden skulle det lørdag kveld.



STOR APPLAUS: Major Parinson fikk stor applaus fra publikum lørdag kveld. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– I kveld skal ingen dø

Da var bandet igjen samlet backstage på Vulkan Arena for sin første konsert på nesten ett år.

– I kveld skal ingen dø, spøkes det i minuttene før det store comebacket.

Så entrer bandet scenen til stor applaus. Publikum på Vulkan Arena får møte den «nye» vokalisten.

– Jeg er fortsatt den samme Jeg tror jeg er mye flinkere til å verdsette de tingene jeg har fått, og å være takknemlig.

Publikum slår seg løs, synger med, og til slutt må Kolbotn ut igjen på scenen for å fortelle at showet dessverre er ferdig.

– Jeg kunne gjort det en gang til, sier han.

Ny mulighet får han allerede neste helg. Da står han og bandet på scenen i hjembyen Bergen.

– Jeg er veldig fornøyd, enn så lenge i hvert fall.