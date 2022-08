Fikk hatbrev i postkassen: – Skremmende

HATBREV: Karoline og Tina Granum fikk et brev med svært grovt innhold i posten i helgen. – Jeg åpnet brevet og fikk en reaksjon i form av adrenalin og sinne, sier Karoline. Foto: Lars Nyland / TV 2

Karoline Granum skulle bare hente posten etter å ha gått en tur med sønnen sin på søndag.

I postkassa lå et håndskrevet brev med det Granum beskriver som et hatefullt budskap, skrevet i blokkbokstaver.

– Jeg åpnet brevet og fikk en reaksjon i form av adrenalin og sinne ettersom jeg leste nedover, sier Karoline.

– Jeg synes det er helt utrolig at en person har klart å lage noe sånt i 2022, sier hun.

– Skremmende

«Fy faan så kvalmt», åpnet brevet med, etterfulgt av svært grove karakteristikker av Karoline (30) og ektefellen Tina (36).

«Hvem av dere er liksom mora og hvem er faren? Tragisk. Jævla koslig for ungen deres og ha to lesber til foreldre», skrev avsenderen i brevet.

Ekteparet bor med sine to sønner i Nord-Aurdal kommune i Valdres.

Tina beskriver tiden etter at de fant brevet som ubehagelig.

– Selv om det ikke står noen direkte trussel i brevet, opplevde jeg det som skremmende og truende, sier Tina.

I POSTEN: Karoline Granum fant dette håndskrevne brevet i postkassa i helgen. Foto: Privat

Ønsker ikke heksejakt

I tillegg til innholdet, reagerer paret på at noen har tatt seg tid til å formulere et skriftlig brev.

– Når man velger å skrive en kommentar på Facebook og sende den, trenger man ikke tenke seg så mye om.

– Men når du setter deg ned med penn og papir, kjøper frimerke, finner adressen og fysisk sender et brev, har du tenkt ganske mye gjennom det. Så det virker som en ganske bevisst handling, sier Tina.

Mandag valgte de å anmelde saken som hatkriminalitet. Hvem som har skrevet brevet vet de ikke, og de er tydelig på at politiet må få etterforske saken i fred.

SJOKKERT: Tina og Karoline Granum valgte å anmelde saken på mandag. Foto: Privat

– Vi ønsker ikke å spekulere i hvem det er og ønsker heller ikke at andre skal gjøre det. Vi ønsker ikke en heksejakt og vil at politiet tar seg av dette, sier Karoline.

Politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt opplyser til TV 2 at politiet har mottatt anmeldelsen, men ikke rukket å gjøre noe med saken ennå.

– Slik skal vi ikke ha det

Ordfører Knut Arne Fjelltun (Sp) i Nord-Aurdal kommune synes det er leit å høre om ekteparet sin opplevelse.

– Jeg synes dette er bare trist. Det er ingen som skal føle seg hetsa på den måten, og dette er holdninger vi må ta veldig sterk avstand fra. Jeg føler veldig med foreldrene og barna i denne situasjonen, for dette er ikke bra i det hele tatt, sier Fjelltun.

REAGERER: Ordfører i Nord-Aurdal, Knut Arne Fjelltun, føler med familien. Foto: Privat

Han støtter ekteparet i å anmelde hendelsen.

– Jeg synes det er helt riktig og støtter det fullt ut. Slike ting bør etterforskes, og vedkommende som sender den type brev bør få sin straff, for vi skal ikke ha det slik i dagens samfunn, sier ordføreren.

– Blir forbanna

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) reagerer sterkt på brevet som ekteparet Granum fikk.

– Innholdet i dette brevet er forkastelig og fullstendig uakseptabelt. Jeg blir forbanna når jeg leser brevet, men det er veldig bra at Karoline og Tina orker å dele denne opplevelsen med oss, sier Trettebergstuen til TV 2.

GLAD FOR AT DE DELER: Likestillingsminister Anette Trettebergstuen berømmer Karoline og Tina for at de deler sin opplevelse. Foto: Torstein Wold / TV 2

Lederen i Fri, Inge Alexander Gjestvang, sier han er sjokkert over innholdet, men at han ikke er overrasket.

– Vi vet at det foregår, samtidig er det et sjokk når vi ser en slik ordlyd og får en så tydelig bekreftelse på de holdningene som dessverre finnes hos enkelte, sier Gjestvang.

Han er glad for at ekteparet Granum valgte å anmelde saken.

– Jeg er veldig glad for dem som står frem og deler sine negative opplevelser, og at de er åpne om at de har anmeldt dette, sier Gjestvang.

Mange reaksjoner

Ekteparet valgte å dele brevet på Facebook mandag kveld. Responsen i etterkant har vært massiv, og innlegget har tirsdag ettermiddag fått over 5000 reaksjoner.

Også lokalt har støtten vært stor.

– Det er mange som kommer bort og vil snakke med oss, og mange som er sinte og lei seg. Det har berørt utrolig mange, også i lokalmiljøet vårt, sier Karoline.

STOR RESPONS: Paret har fått svært mange tilbakemeldinger etter at de stod frem med sin historie. Foto: Lars Nyland / TV 2

Bortsett fra én negativ Facebook-kommentar, har tilbakemeldingene vært utelukkende støttende.

– Vi får meldinger på telefonen og blir helt overveldet. Vi lever litt i en boble nå, sier Tina.

Håper på stort oppmøte

Til helgen skal det være en Pride-markering på Fagernes, og lørdag ettermiddag blir det Pride-parade gjennom valdresbyen. Tina og Karoline håper at mange møter opp.

– Det er den beste støtteerklæringa vi kan bidra med alle sammen for å få bukt med denne type hatkriminalitet, sier Tina.

Hun får støtte fra ordfører Fjelltun og kulturministeren.

– Jeg håper flest mulig møter opp og viser sin støtte til at vi vil ha et inkluderende samfunn, sier Fjelltun.

– Jeg håper mange møter opp på Fagernes på lørdag for å feire Pride, sånn at det blir en skikkelig markering av skeives rettigheter og at folk skal få elske hvem de vil, sier Trettebergstuen.