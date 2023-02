– Fikk forsvarlig hjelp før ektepar i 80-årene ble drept

En mann i 40-årene, som var nabo av ekteparet, meldte selv fra til politiet og er siktet for drapene. Det ble tidlig kjent at han har vært ut og inn av psykiatrien i 25 år.

Politiet mener ekteparet ble tilfeldige ofre, og i dag kom resultatet fra Statsforvalterens tilsynssak mot psykiatrien og kommunen.

Konklusjonen er at det ikke er avdekket lovbrudd og at gjerningspersonen fikk forsvarlig helsehjelp av Sykehuset Innlandet og kommunen før drapet.

– Ble dårligere før drapene

– Til tross for at man i ettertid kan se at det var tegn som pekte i retning av at pasienten var i ferd med å bli dårligere av sin psykiske lidelse, kan man ikke forvente at helsepersonellet i tiden før hendelsen burde forstått hvor alvorlig forverringen ville bli, eller at dette kunne føre til en alvorlig voldshendelse, skriver Statsforvalteren i Innlandet.

Mannen var korttidsinnlagt flere ganger i tiden før drapene, blant annet ved et lokalmedisinsk senter. Og det framgår av tilsynssaken at han ble utskrevet fra DPS, døgn, Lillehammer 10 dager før ekteparet ble drept.

– Stabiliserende opphold i døgnavdeling var et tiltak som fra tidligere var kjent for å bedre tilstandsbildet til pasienten, og pasienten ga uttrykk for å føle seg bedre ved utskrivelsen. Pasienten hadde oppfølging av helsepersonell i perioden før drapene, og var i kontakt med helsepersonell samme dag som drapene ble begått, skriver Statsforvalteren.

Og understreker:

– Det ble raskt oppfattet at pasienten følte seg dårligere, og dette ble håndtert ved å tilby ham innleggelse. Voldsrisiko ble vurdert både på innleggelsestidspunkt og ved utskrivelse slik rutinene tilsier.

TRAGISK: I dette boligfeltet ble det eldre ekteparet funnet døde. Foto: Morten Leander Kristoffersen / T

Kan ikke straffes

Rettspsykiaterne har konkludert med at siktede ikke var tilregnelig da drapene skjedde.

Og politiet vil foreslå for statsadvokaten at det blir tatt ut tiltale med påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

SJOKK: Også en av naboene varslet politiet i forbindelse med knivstikkingen. Foto: Lars Nyland / TV 2

Statsforvalteren har i detalj vurdert hvordan psykiatrien har opptrådt i saken.

– Samhandlingen mellom psykiatrisk sykepleier, som har hatt ukentlige samtaler med pasienten og psykiater, har vært tett, og ved gjennomgang av journalene ser man at psykiatrisk sykepleier alltid har tatt rask kontakt med psykiater ved behov for vurderinger eller avklaringer.

Endringer/små forverringer i tilstandsbildet til pasienten ble fulgt opp i form av for eksempel hyppigere kontakt eller stabiliserende opphold ved lokal døgnavdeling, skriver Statsforvalteren.