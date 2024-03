Fikk fire dødsfall i fanget: – Beintøft

KREVENDE: For ansvarlig redaktør i Hallingdølen, Lillian Holden, har de siste seks dagene vært krevende. Foto: Lage Ask / TV 2

HALLINGDAL (TV 2): Trippeldrapet i Ål har rystet hele Norge. For noen kom tragedien tettere på.

Lokalavisa Hallingdølen har fått en rekke priser opp gjennom årene, men de siste dagene har den lille avisa stått overfor en massiv sak som har fått stor oppmerksomhet i hele Norge.

Lørdag kveld ble fire mennesker funnet døde i et bolighus på Torpo i Ål kommune i Hallingdal.

– Tøff vekting

Bygda med knappe 400 innbyggere ble fullstendig lamslått da politiet kunne fortelle at den 59 år gammel tobarnsfaren Arne Slaatten hadde skutt og drept sin kone Ingunn Slaatten og deres to barn, Signe (18) og Sander (22), før han tok sitt eget liv.

DREPT: Ingunn Slaatten (53) og hennes to barn Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) ble skutt i sitt eget hjem på Torpo natt til lørdag 23. mars. Foto: Privat

Mens nasjonale medier har strømmet til Hallingdal, står lokalavisen tettere på enn de fleste.

– Jeg synes det er beintøft, dette er jo vårt lokalsamfunn. I tillegg til at vi er en lokalavis og er journalister, er vi sambygdinger og medmennesker til de som er rammet av dette her, sier ansvarlig redaktør Lillian Holden til TV 2.

For samtidig som de skal være profesjonelle, må redaksjonen ta innover seg at dette har skjedd i deres lokalsamfunn.

– Det er en tøff vekting, sier Holden.

TILLIT: Hallingdølen opplever å ha stor tillit hos lokalbefolkningen, til tross for en svært krevende sak. Foto: Lage Ask / TV 2

Må trå varsomt

Redaktøren opplever at de har et ekstra ansvar, og at deres rolle skiller seg ut fra andre nasjonale medier.

– Vi prøver nok å trå litt mer varsomt og tar kanskje mer hensyn enn andre medier trenger. Vi skal jo leve og jobbe her videre, og er avhengig av tilliten fra folk i tiden fremover også.

Ifølge Holden er det ingen av journalistene i redaksjonen som var nært knyttet til den involverte familien. Hendelsen har uansett gjort dypt inntrykk på alle.

– Det ligger en sorgtunghet over hele Hallingdal, som jeg tror man blir truffet av, uansett hvor man bor. Dette var en familie som hadde arbeidsplasser og venner over hele dalen, så de aller fleste har et eller annet referansepunkt til familien.

STERKT PREGET: Mange har lagt ned blomster og lys utenfor familiens bolig. Foto: Lage Ask / TV 2

– Viktig

Torsdag var det sørgegudstjeneste i Torpo kirke. Mens resten av Medie-Norge ble bedt om ikke å oppta plasser i kirka, fikk Hallingdølen, som eneste mediehus, slippe inn.

– Jeg er veldig glad for at de har såpass tillit til oss at vi slipper inn.

TENTE LYS: Ordfører Solveig Vestenfor og politistasjonssjef Brit Fyksen var blant dem som deltok i sørgegudstjenesten, og tente lys for ofrene. Foto: Tor Folgerø / Hallingdølen

Hallingdølen strømmet sørgegudstjenesten, slik at de som ikke fikk plass i kirka, likevel fikk det med seg.

– Det var viktig at det var mulig for folk å se det. Torpo er en liten kirke, så det er begrenset hvor mange som fikk plass.

Fordeler

Holden erkjenner at hun blir litt rørt over tilliten de har fått de siste dagene.

– Folk som har blitt truffet av dette, stoler nok på oss til at de vil snakke med oss, sier hun.

Redaktøren tror lokalavisa har noen fordeler, sett opp mot de store nasjonale mediehusene.

– Vi kjenner folk fra før, vi vet hvem folk er og hvilken situasjon de står i. Det gjør at vi kan ta gode avveininger før vi tar kontakt med folk.