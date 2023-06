Fikk du ikke nødvarselet? Dette kan være årsaken

Onsdag klokken 12 ulte telefoner og tyfoner over hele landet.

Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg ble testet i en felles nasjonal varslingsprøve.

Etter planen skulle alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner vibrere og ule. Sammen med lyden, skulle det komme opp en tekst hvor det sto at det var en test.

Men ikke alle fikk varselet. Senior rådgiver i direktoratet for samfunnssikkerhet, Kristine Utheim, sier til TV 2 at dersom du ikke fikk varselet kan det være ulike årsaker til det.

Dette kan være årsaken

TV 2 er kjent med at flere ikke fikk varselet på telefonen sin.

Utheim forklarer at årsaken til at du ikke fikk varselet kan være at du ikke har dekning, ikke har tilgang på 4G eller 5G eller at telefonen din ikke støtter systemet.

Hun oppfordrer folk til å oppdatere telefonen dersom du ikke fikk varselet.

PROBLEMER: Ikke alle fikk opp testen om nødvarsel. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Det er litt for tidlig å si noe om hvordan det gikk med testen. Nå skal vi se på analyser for å undersøke utfallet, sier Utheim.

Hun understreker at dersom du ikke fikk varselet, er det ikke noe å bekymre seg nevneverdig over.

– Dette er ikke en erstatning for de andre varslingene, som tyfonene eller sosiale medier. Dette er kun et tillegg til de allerede eksisterende varslingene, sier Utheim.

Dette må du gjøre

Dersom du er en av de som ikke fikk varselet på telefonen, opplyser Utheim at det er viktig å melde ifra om dette.

– Man kan melde fra om at man ikke fikk varslet på nodvarsel.no. Her har vi et skjema som man kan fylle ut.

Hvor mange som ikke fikk varselet, er for tidlig å si. Men det kan og være vanskelig å få et nøyaktig antall, fordi det ikke er mulig å svare på varselet.

– Fordi dette er enveiskommunikasjon, kan vi ikke si nøyaktig hvor mange som ikke fikk det. Men vi skal gjennomføre en undersøkelse i befolkningen for å se hvem som fikk det og ikke.

At ikke alle fikk varselet, kom ikke som en overraskelse. Ifølge Utheim forventet de at det kunne skje.

– I andre land som er sammenlignbare, har vi sett det samme, så dette forventet vi.

– Men så forventer vi og at flere vil få tilgang til nødvarselet etter hvert som man kjøper seg ny telefon eller oppdaterer den man allerede har, forklarer Utheim.