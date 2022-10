Fikk brev i posten: «Mamma ble stiv av skrekk»

I selvbiografien «Norge i mitt hjerte» skriver Gharahkhani om flukten fra et krigsherjet Iran til det lille tettstedet Skotselv i Buskerud på slutten av 80-tallet.

Et tettsted som Gharahkhani beskriver raskt føltes som hjemme, samtidig som det i utkant av kommunen vokste et nynazistisk miljø fram.

FRA TEHERAN TIL SKOTSELV: På fireårsdagen sin fikk Gharahkhani en kake forma som en gitar som bestefaren hadde bestilt den Foto: privat

«Vi var først og fremst opptatt av å bli integrert i det lille lokalsamfunnet vi var kommet til, og vi brydde oss lite om disse snauskallene på en annen kant av kommunen», skriver stortingspresidenten.

Etter at høyreekstreme Boot Boys og Vidkuns Venner ble marginalisert, trodde familien at epoken med voldsrasisme og høyreekstremisme i hjemkommunen var over, men senere flyttet lederen for Vigrid til et leid hus i kommunen.

– Blei trua på livet

Ap-toppen skriver om hvordan hatet og ondskapen rykket nærmere, og i 2006 opplevde familien selv å bli truet. Gharahkhani hadde flyttet hjemmefra og begynt å jobbe som radiograf. Hjemme hadde faren, som ble aktiv i lokalpolitikken, holdt skjult at han en rekke ganger hadde opplevd truende rasisme.

«Rasister hadde begynt å forfølge ham, på jobben og privat. Det plaget ham natt og dag, men han sa ingen ting», skriver Gharahkhani.

STORTINGSPRESIDENT: Den 25. november 2021 valgte stortinget Gharahkhani til stortingspresident etter at Eva Kristin Hansen trakk seg. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

En dag kom det en frankert konvolutt i posten. Det var mammaen i familien som åpnet den.

«Hun blei stiv av skrekk. Innholdet levnet ingen tvil. Både pappa og jeg blei trua på livet. Pappa fikk et ultimatum: Han måtte kutte ut samfunnsengasjementet sitt, hvis ikke ville det gå ille med både ham og meg».

Familien fikk etter dette politibeskyttelse, og massiv støtte fra lokalsamfunnet.

Når TV 2 møter Gharahkhani på det store kontoret hans på Stortinget, viser han tydelig at dette fremdeles vekker sterke følelser i han.

– For mamma ble dette som å være tilbake i Iran igjen, med trusler og hat. Det ble tungt for hele familien. Faren min fikk hjerteinfarkt kort tid etterpå. Men hele bygda stilte opp for oss. Det varma veldig, sier Gharahkhani til TV 2.

Han forteller at det var vanskelig å forstå at de som var godt integrerte og deltok aktivt i lokalmiljøet måtte oppleve dette.

FAMILIE PÅ FIRE: I 1989 fikk Gharahkhani lillesøsteren Mona, og familien på fire var komplett. Foto: privat

– Ble du redd?

– Selvfølgelig, det var redsel i både meg og resten av familien. Men det skremte oss ikke fra å engasjere oss videre i lokalpolitikken, sier han til TV 2.

Stortingspresidenten forteller til TV 2 at han ville lage en personlig bok. Arbeidet har derfor vært en følelsesmessig berg-og-dal-bane, forteller han.

– Det handler jo mye om familien. Jeg lovte min bestefar å ta vare på bestemor etter at han døde. Men etter at jeg har blitt stortingspresident, og har markert meg så sterkt mot regimet i Iran, er det jo ikke lengre mulig for meg å besøke henne. Dette har det vært vondt å skrive om, forteller han.

NY BOK: Stortingspresidentens nye bok, "Norge i mitt hjerte", blir gitt ut i disse dager. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

I boka forteller Gharahkhani at de fikk en fantastisk mottakelse da familien kom til Skotselv. De fikk en god start på livet i Norge. Men engasjementet i lokalpolitikken førte til ubehagelige opplevelser fra enkelte rasister i området.

– Men da opplevde vi at hele bygda stilte opp for oss. Både ordfører, rådmann og en lokal politimann, Trond Berntsen, kom og ga oss støtte. Særlig Berntsen var svært hjelpsom og stilte opp hele døgnet for å hjelpe og støtte oss. Han betydde mye for meg. Han var blant de første som ble drept på Utøya i 2011, forteller stortingspresidenten.

Rykteflom

Gharahkhani startet sin politiske karriere som lokalpolitiker, og i 2015 var han Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Drammen.

Det skjedde ikke uten motstand.

EGEN DO: En av de mange godene stortingspresidenten har er sitt eget toalett på stortinget. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

«Noen av de argumentene jeg møtte, var langt mer skitne enn jeg hadde forventa. Det begynte å gå rykter på byen om at kona mi også var kusina mi, og at vi blei gift som følge av et arrangert ekteskap.

Ryktene fortalte også at hun gikk hjemme i burka, og at jeg egentlig var en reaksjonær muslim fra Teheran», skriver Gharahkhani.

Til slutt var ryktene så ubehagelige for ham at ordførerkandidaten måtte gå offentlig ut og forsvare seg.

«Ingen av ryktene som florerte, var engang i nærheten av å være sanne: Nei, vi var ikke i nær slekt, ikke i slekt overhodet. Nei, ekteskapet var ikke arrangert. Nei, vi hadde ikke gifta oss i Teheran. Nei, vi var ikke reaksjonære muslimer. Det var tross alt en grunn til at familien min i sin tid flykta til Norge.»

DRAMMEN: Gharahkhani startet sin politiske karriere som lokalpolitiker, og i 2015 var han Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Drammen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Til TV 2 forteller han at han opplevde dette som hat, men igjen at støtten fra andre ga han lyst til å fortsette i politikken. Og han understreker hvor viktig den støtten fra andre var for at han i det hele tatt skulle orke å fortsette.

– Overser dritten

Gharahkhani har også i nyere tid mottatt truende, hatefulle ytringer.

«(...)for eksempel meldinger som antyder at det var trist for Norge at jeg ikke blei drept på Utøya».

Samtidig understreker stortingspresidenten at de grove ytringene er få, og at han har lært seg å leve med dette.

NUMMER TO ETTER KONGEN: I den formelle rangeringen av de øverste embetene i Norge kommer kongen først, så stortingspresidenten. Foto: Marte Christensen / TV 2

«Ytringene gjør ikke inntrykk lenger, de preller av som vann på gåsa. Det gjør de fordi jeg heller leser de positive meldingene som kommer, og så overser jeg dritten, som ikke engang utgjør fem prosent av alt det jeg mottar», skriver Ap-politikeren.

For Gharahkhani er det også viktig at vi ikke tar demokratiet og friheten for gitt. Det må hele tiden ivaretas og passes på, for at vi ikke skal miste noe av det mest dyrebare, sier han.

– Og det som varmer meg utrolig mye er når det kommer ukjente folk bort til meg og takker meg, gir meg en klem og takker for at jeg minner dem på at vi ikke må ta våre verdier for gitt, avslutter stortingspresidenten.