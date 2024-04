Fikk beskjed om å kjøpe hostesaft – så ble hun innlagt på sykehus

SYKEHUS: Lykke Sofie Myrås forteller at hun fikk beskjed dagen før hun ringte at det var lav terskel for å legges inn på sykehus. Foto: Privat

– Det jeg reagerte mest på var at jeg ikke opplevde at oppfordringene jeg fikk samsvarte med symptomene jeg beskrev, sier Lykke Sofie Myrås.

For to år siden hadde Lykke Sofie Myrås feber og store smerter i nyrene. Smertene var så store at hun ikke klarte å reise seg opp uten å falle i bakken. Hun endte opp med å ringe 113.

– Jeg var ganske bekymret da jeg ringte, og slet litt med pusten, sier Myrås til TV 2.



Da hun ringte skal hun ha fått beskjed om å gå på apoteket og kjøpe hostesaft.

– Jeg ble lei meg og frustrert. Jeg hadde ikke ringt 113 om jeg kunne dratt på apoteket, sier Myrås.

Smertene skulle føre til at Myrås ble innlagt i flere dager med nyrebekkenbetennelse og korona.



Lagde Tiktok-video

Etter å ha tenkt mye på hendelsen som skjedde for snart to år siden, valgte hun å fortelle om den på det sosiale mediet Tiktok. Dette har hun fått mye respons på.

– Mange forteller at de har opplevd å ikke bli tatt på alvor, sier Myrås til TV 2.



Mistenker kjønnsforskjeller

I etterkant av samtalen med helsevesenet har Lykke Sofie Myrås spurt seg selv om hun ville hatt en bedre opplevelse om hun var mann. Dette tok hun også opp i Tiktok-videoen.

– Det hadde vært veldig interessant å gjøre et eksperiment på dette, sier hun.

Kristian Rikstad Myklevoll er doktorgradsstipendiat og lege. Han har forsket på legevaktlegers utrykning til alvorlige traumepasienter.

Traumeskader er skader på kroppen som kommer av ytre påvirkning.

FORSKER: Kristian Rikstad Myklevoll har forsket på hvem legevaktleger rykker til. Foto: Privat

Myklevoll forteller at forskningen viste at når legevaktlegene rykker til hundre menn, rykker de til åttitre kvinner.

– Forskningen viser at alvorlige traumepasienter får ulik behandling basert på kjønn, sier Myklevoll.



Kjønnsbasert hjelp

Helsedirektoratet opplyser til TV 2 i en epost at de ikke har noe tallgrunnlag som tilsier at henvendelser behandles ulikt basert på kjønn.



– Basert på det tallgrunnlaget vi har er fordelingen av både henvendelser til AMK-sentralene og antall ambulanseoppdrag likt fordelt mellom kjønnene, skriver beredskapsdirektør Steinar Olsen.

KVINNEHELSE: Marte Kvittum Tangen forteller at det er forsket mindre på kvinner sin helse. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Leder i Norsk Forening for Allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, forteller at det generelt er lettere å plassere symptomer hos menn enn kvinner.

– Forskning fra tidligere har vært gjort på menn, fordi dette var sett på som en standard pasient. Kvinner blir oftere utelukket fra studier, sier Kvittum Tangen til TV 2.

Ble innlagt

Lykke Sofie Myrås forteller at hun var på legevakten på grunn av urinveisinfeksjon dagen før hun ringte ambulanse. Her skal hun ha fått beskjed om at det var lav terskel for å legges inn dersom hun ble dårligere.

Dette var også motivasjonen til å ringe nødnummeret, sier hun. Myrås legger ikke skjul på at opplevelsen har gjort at hun har mindre tillit til helsevesenet enn før.

– Jeg stoler ikke blankt på helsevesenet. Det er synd, for jeg vil gjerne gjøre det, sier Myrås.

TV 2 har vært i kontakt med Sykehuset Innlandet der Myrås var innlagt. De skriver følgende i en epost.

– På generelt grunnlag er det sånn at ambulanse er en akuttressurs og oppdragene prioriteres ut fra medisinske vurderinger i tråd med Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Det er AMK som vurderer oppdragene, og behov for eventuell ambulansetransport, ut fra medisinsk tilstand og hastegrad, sier kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug.